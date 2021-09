Путин потребовал сдержать рост цен на оборудование при социальной газификации Цена газа в Европе превысила 850 долларов за 1 тыс. кубометров Цена газа в Европе впервые в истории превысила 840 долларов за 1 тыс. кубов 15 сентября 2021, 09:45

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/DPA/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Стоимость газа на фьючерсном рынке Европы продолжает обновлять рекорды и на открытии торгов превысила отметку в 830 долларов за 1 тыс. кубометров, а минутами позже – 840 долларов за 1 тыс. кубов. Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на 9.35 мск составляла 841,39 доллара за 1 тыс. кубометров, передает РИА «Новости». Ранее цена на газ в Европе на фьючерсном рынке превысила в ходе торгов отметку в 810 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе растет ускоренными темпами по ряду причин: из-за низкого уровня заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), неопределенности с запуском газопровода «Северный поток – 2», а также погодных условий, пояснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Путин отметил инициированные «Единой Россией» идеи по развитию страны 14 сентября 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Многие решения по развитию страны, укреплению экономики и социальной сферы были инициированы «Единой Россией» по результатам обращений граждан и вошли в народную программу партии, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами кабмина и «Единой Россией» по исполнению поручений съезда партии. В частности, такими предложениями глава государства назвал инициативы о поддержке семей с детьми, старшего поколения, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, были заявлены масштабные программы по газификации жилых домов в городах и поселках, ремонту школ, расселению из аварийного жилья. «Речь идет о возможности развития регионов, инфраструктуры, поддержке малого бизнеса. Часть из них уже реализуется правительством, воплощаются в нормативные документы, планы и программы», – добавил Путин, слова которого приводятся в Telegram «Единой России». «Я пригласил представителей «Единой России», чтобы посмотреть, как идет подготовка решений, которые предлагается заложить в бюджет. И как планируется организовать контроль за их исполнением, в том числе с участием «Единой России», – указал президент. Он также отметил, что важно сохранить слаженную работу между парламентом и правительством. «От работы законодательной и исполнительной ветвей власти зависит конечный результат. Действовать нужно как одна команда», – сказал президент. Си Цзиньпин отказался встречаться с Байденом и велел смягчить тон 15 сентября 2021, 03:07

Фото: Bastiaan Slabbers/

Zuma/Global Look Press, kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Китайский лидер Си Цзиньпин отверг предложение президента США Джо Байдена провести очный саммит, а также посоветовал Вашингтону смягчить риторику, заявили источники. Байден и Си Цзиньпин на минувшей неделе провели 90-минутный разговор. Байден «предложил провести саммит, чтобы выйти из тупика» в отношениях двух стран. Си Цзиньпин вместо согласия «настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон» в адрес Китая. В Вашингтоне в связи с этим некоторые чиновники решили, что «Пекин продолжает вести жесткую игру», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. В Белом доме считали, что состоявшийся разговор должен был прояснить, «готов ли» лидер Китая «к серьезному взаимодействию», учитывая, что «череда дипломатических контактов между представителями США и КНР не принесла значительного результата». Отмечается, что Си Цзиньпин «использовал менее резкие выражения, чем высокоранговые дипломаты Китая», но его «общий посыл Байдену состоял в том, что США должны смягчить свою риторику». Когда Байдена попросили прокомментировать информацию Financial Times и спросили, разочарован ли он отказом Си Цзиньпина, президент США ответил: «Неправда». Однако, как сообщает пресс-пул Белого дома, «не было ясно», опровергал ли Байден материал Financial Times или имел в виду, что отказ китайского лидера его не разочаровал, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Напомним, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что демократия – это не Coca-Cola, которая производится США по всему миру с одним и тем же вкусом, в Китае предпочитают другие «напитки». Замглавы МИД КНР Се Фэн на переговорах в Тяньцзине с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман назвал США изобретателями «дипломатии принуждения». МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу США 14 сентября 2021, 12:26 Текст: Алина Назарова

Министерство иностранных дел Таджикистана вручило американскому послу ноту протеста в связи с заявлениями президента США Джо Байдена, сообщили в таджикском дипведомстве. «14 сентября 2021 года чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов Америки в Республике Таджикистан господин Джон Марк Поммершайм был приглашен в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан. Послу США была передана нота протеста в связи с высказываниями президента Соединенных Штатов Америки господина Джо Байдена во время его посещения пожарного участка в Пенсильвании», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным МИД, в ноте отмечается, что подобные высказывания не соответствуют духу дружественных отношений и партнерства. «Республика Таджикистан заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Соединенными Штатами Америки в духе взаимной поддержки и взаимного уважения», – отметили во внешнеполитическом ведомстве. В субботу в ходе посещения мемориала жертвам терактов 11 сентября 2001 года, расположенного в городе Шанксвилл (штат Пенсильвания), Байден заявил, что большинство американцев все равно поддерживают вывод американских войск из Афганистана, несмотря на то, как это было сделано. «70% американцев считают, что пора было уходить из Афганистана после того, как мы потратили столько денег», – сказал президент США. «Но обратной стороной этого было то, что им не понравилось, как мы вывели войска. Однако трудно объяснить кому-либо, как еще это можно было сделать. Например, если бы мы были в Таджикистане, взяли бы C-130 (военно-транспортный самолет) и сказали бы, что мы позволим всем, кто каким-либо образом нам симпатизировал, сесть на этот самолет, то и в этом случае были бы люди, которые хватались бы за шасси», – заявил он. Аваков назвал предложившего переименовать Украину в Русь Арестовича мерзавцем 14 сентября 2021, 22:22

Фото: Nazar Furyk/Zuma/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Офис президента Украины должен «послать подальше» советника главы офиса Алексея Арестовича, заявил экс-глава МВД страны Арсен Аваков. В 2017 году, когда Арестович не занимал никаких постов в украинской власти, он в качестве военного эксперта заявил в СМИ, что так называемая антитеррористическая операция в Донбассе – это «курорт для мальчиков». Во вторник отрывок из его интервью начали распространять в соцсетях, передает РИА «Новости». «Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий – соберите пальцы в знамение – перекрестите болезного – потом себя – и пошлите этого персонажа... подальше. Не подставляйте страну и президента!» – заявил Аваков в Facebook. Он подчеркнул, что именно на офис украинского президента «ложатся фантазии Арестовича», будь то идея о «переименовании Украины в Русь-Украину» или «сегодняшняя мерзость про АТО и войну». Заявление Арестовича Аваков назвал «словами самовлюбленного пустоцвета». «Мерзавец, со смешком рассказывающий между прочим о гибели на войне наших солдат... Люди дадут этому оценку. А вот может ли такой персонаж представлять Украину в разных офисах и организациях – вопрос не к обществу», – заявил Аваков, выразив уверенность, что «реакция руководителей страны после просмотра этого ролика последует незамедлительно». Напомним, советник главы офиса президента и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович высказал мнение, что Украина должна сменить название на Русь-Украину. По его словам, Украина – это и есть Русь, а Россия «с натяжкой может претендовать» на Русь и ее наследие. В июле Аваков написал заявление об отставке, после чего Верховная рада Украины уволила его с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Новым главой МВД Украины был назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Сын убитой мигрантами пенсионерки рассказал подробности трагедии 14 сентября 2021, 11:25 Текст: Евгения Шестак

Сын погибшей 67-летней пенсионерки, чье тело с признаками насильственной смерти нашли в селе Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области, рассказал, что мать возвращалась с дачи, не дойдя до дома всего 400 метров. «Мама шла с дачи домой...не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали – телефон не отвечал. Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23.00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы», – рассказал мужчина «Московскому комсомольцу». По его словам, в 17.45 она выходила с дачи, племянник звонил в 18.18 – телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут. Также он отметил, что раньше пенсионерка не жаловалась на мигрантов. «Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике», – заявил он. Между тем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного подразделения ведомства разобраться в конфликтной ситуации и изучить все жалобы местных жителей, передает ТАСС. В частности, руководителю регионального подразделения поручено организовать прием местных жителей, внимательно выслушать их жалобы, принять имеющиеся заявления и проверить все доводы. «Кроме того, руководителю следственного управления поручено представить доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу в отношении двух граждан соседних государств, обвиняемых в изнасиловании и убийстве пенсионерки», – сообщили в СК. Ранее двум мигрантам было предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Подмосковье. Напомним, местный житель сообщил о пропаже своей 67-летней матери, ее тело с признаками насильственной смерти нашли в понедельник. Жители села Бужаниново в Сергиево-Посадском районе Московской области собрались у общежития, где проживают мигранты. Они обвинили мигрантов в убийстве женщины, потребовали встречи с чиновниками и представителями правоохранительных органов. В СК сообщили, что задержаны два «гражданина соседнего государства». «Народный сход» завершился после встречи жителей с местными властями. Власти будут требовать закрыть общежитие. Путин заявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября 2021, 11:58

Фото: Евгений Паулин/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. «Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», – говорится в сообщении Кремля. С учетом этого президент примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи. В понедельник в ходе общения с паралимпийцами Путин рассказал, что в его окружении многие болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему «самому скоро на карантин придется». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин образно выразился, говоря о возможности ухода на карантин из-за ситуации с коронавирусом. Стали известны подробности строительства нового курортного города в Крыму 14 сентября 2021, 13:22 Текст: Наталья Ануфриева

Новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Аксенов рассказал, что «крупные игроки готовы построить, по сути, населенный пункт – с проживанием около 50 тыс. жителей», это «проживание и отдых в курортный сезон», передает «Интерфакс». «Западный Крым, Сакский район – в первую очередь, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано. Будет создано более 10 тыс. (единиц) номерного фонда», – отметил глава Крыма. В данный момент, по его словам, разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта. Он отметил, что в новом населенном пункте будут апартаменты и гостиницы. Ранее сообщалось, что на западном побережье Крыма решили построить новый курортный город. Эксперт пояснил главную по мнению Путина проблему Сирии 14 сентября 2021, 14:30

Фото: АР/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Американцы остаются в Сирии с целью сохранить давление на Дамаск, Анкару и Тегеран», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Владимир Путин назвал главной проблемой Сирии нахождение на ее территории иностранных вооруженных сил без решения ООН. «Путин говорил прежде всего об американцах. Они действительно находятся в Сирии без санкции ООН, но они оказались там из-за борьбы с террористами ИГ. Также они поддерживали воевавшие курдские формирования и закрепились там вместе с курдами», – напомнил эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Кирилл Семенов. «Официальная позиция США заключается в том, что они будут находиться в Сирии, пока существуют какие-либо угрозы реинкарнации ИГ. По их мнению, они должны держать руку на пульсе, чтобы этого не произошло», – отметил собеседник. Также, по его словам, США не уходят из Сирии, так как считают правительство Башара Асада нелегитимным, из-за чего диалог с этим правительством для Вашингтона невозможен. «Еще одна цель нахождения американских войск в Сирии – защищать курдские формирования от Турции», – пояснил эксперт и напомнил, что все разногласия между Анкарой и Вашингтоном начались именно из-за того, что США покровительствовали курдским формированиям. «Кроме этого, – подчеркивает востоковед, – нахождение в Сирии дает возможность США оказать давление на Турцию и не допустить усиления позиций Анкары в этом регионе. Турция, к слову, это болезненно воспринимает». Также Семенов указал на «иранский» фактор. «Американцы, находясь в Сирии, следят за перемещением проиранских формирований в регионе, а для них важно не допустить усиления позиций Ирана. Учитывая все факторы вместе, становится понятно, почему США не собираются уходить из Сирии», – заключил эксперт. Напомним, глава российского государства Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Сирии Башаром Асадом. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. В начале встречи Путин поздравил Асада с прошедшим днем рождения и победой на президентских выборах в Сирии. Затем стороны обсудили текущую ситуацию в Сирии. «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством», – сказал Путин. Президент России отметил также, что до сих пор сохраняются очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. При этом в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. В своем обращении Путин затронул также вопрос борьбы с коронавирусом. «Первые поставки «Спутника V» и «Спутника Лайт» прошли в Сирию. Надеюсь, что совместными усилиями удастся помочь сирийскому народу встать на ноги во всех смыслах этого слова, помочь восстановить экономику, социальную сферу, сферу здравоохранения, прежде всего, на сегодняшний день», – отметил глава российского государства. Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина и Россию за вклад в борьбу с терроризмом в Сирии и за помощь в восстановлении страны. «Еще раз позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это», – сказал Асад. Напомним, в апреле Путин провел телефонный разговор с Асадом, обсудив взаимодействие в борьбе с коронавирусом. В июле В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт». Дерипаска сравнил запуск цифрового рубля с полетом Гагарина 14 сентября 2021, 14:31

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Запуск цифрового рубля по важности сравним с полетом Юрия Гагарина в космос, заявил российский бизнесмен Олег Дерипаска. «Он нужен был еще два года назад… а в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить. Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в космос в 61-м!» – написал Дерипаска в своем Telegram-канале. Накануне Банк России сообщил, что тестирование прототипа платформы цифрового рубля начнется с января 2022 года. ЦБ не видит никаких препятствий для внедрения цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы» 15 сентября 2021, 08:18

Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах людей, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма Александр Молохов. «По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией», – сказал Молохов, передает РИА «Новости». По его словам, причиной для начала преследования стало нахождение в списках украинского сайта «Миротворец». Напомним, 12 сентября гражданин России Александр Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. 14 сентября суд в Чехии арестовал россиянина. Москва направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. В ЕС заявили о необходимости обновить партнерство с Россией 14 сентября 2021, 20:18 Текст: Елена Мирошниченко

ЕС необходимо обновить партнерство с Россией, но пока это трудно представить, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Я бы хотел обновить партнерство с Россией, но сейчас в нынешних обстоятельствах это трудно представить. Мы должны реалистично оценивать весь комплекс отношений с Россией», – передает его слова с пленарной сессии Европарламента, где обсуждается парламентский доклад по отношениям ЕС и России, РИА «Новости». По словам главы дипломатии, представленный евродепутатами доклад «достаточно точно отражает отношения с Россией». «Они находятся на самом низком уровне. Причиной этого стали политические решения, которые принимала Россия. Диалог становится сложным», – заявил он. Ранее депутаты Европейского парламента в проекте доклада по будущей стратегии отношений с Россией, который планируется утвердить на пленарной сессии в Страсбурге, призвали ЕС подготовиться не признавать российский парламент, «если парламентские выборы 2021 года будут признаны нечестными, проведенными с нарушением демократических принципов». Суд в Чехии арестовал россиянина Франчетти 14 сентября 2021, 16:15

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Чешский суд взял под стражу гражданина России Александра Франчетти. Адвокат россиянина опротестовал решение в зале суда. Апелляционная жалоба будет рассматриваться высшей чешской судебной инстанцией через 14 дней. Франчетти перевели в пражскую тюрьму Панкрац, передает ТАСС. Сам россиянин, отвечая на вопрос о его отношении к предъявленным ему обвинениям, назвал их «шагом к фашизму», передает РИА «Новости». Напомним, Франчетти был задержан в аэропорту Праги по международному ордеру, выданному Украиной. В качестве основания для задержания указывается его причастность к событиям «Крымской весны», из-за чего Киев уже запросил Прагу о выдаче россиянина. Россия направила запросы в Чехию для установления всех обстоятельств задержания Франчетти. На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море 14 сентября 2021, 21:36 Текст: Елена Мирошниченко

Минное вооружение является наиболее эффективным для массового уничтожения кораблей России в Черном море, считает директор украинской научно-производственной корпорации «Кливер» Оксана Врублевская, об этом она заявила во время круглого стола, трансляция мероприятия проводилась на канале агентства «Укринформ» в YouTube. «Вы видите на слайде соотношение вооружения и боевого потенциала Украины и России в Черном море. По нашему мнению, наиболее эффективным вооружением против такого нашествия могут быть минные системы поражения... Стоимость мины составляет 30 тысяч долларов США, а стоимость ремонта пораженного крейсера – 24 миллиона долларов. Поэтому мы считаем минное вооружение наиболее эффективным для массового уничтожения российских кораблей», – приводит ее слова РИА «Новости». Ранее экс-руководитель главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк заявил, что Россия не отказалась от идеи «захвата» части Украины, и в случае военного «вторжения» российских военных под угрозой могут оказаться восемь областей на юго-востоке страны. Как Сочи или Хургада: Тревел-блогеры описали свое видение нового курорта в Крыму 14 сентября 2021, 19:08

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Татьяна Косолапова

Новый туристический город в Крыму должен иметь хорошую транспортную доступность, ухоженные пляжи, а также стоит разработать туристические маршруты вокруг города, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные тревел-блогеры. Они также высказали свое мнение по поводу того, на какой из действующих курортов должен равняться новый. Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что в республике власти намерены построить новый курортный город с учетом всех современных урбанистических тенденций, который будет расположен на побережье Черного моря. Планируется, что он будет находиться на западном берегу Крыма, в Сакском районе. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что в турсезон город сможет принимать до 50 тыс. человек. «С моей точки зрения, запад Крыма сильно недооценен и не освоен. Все отдыхают на южном берегу, но на самом деле на западном побережье тоже очень много чего интересного. Думаю, что строить город нужно под молодежь и с упором на спорт. Там дуют сильные ветра, хороший кайтсерфинг, можно развивать другие водные виды спорта. Так что любые инвестиции в туристическую структуру я только приветствую», – говорит телеведущий, путешественник, блогер Сергей Доля. Для того, чтобы сделать город современным и продвинутым, там должны быть выстроены велодорожки, места для активного отдыха, следует разработать туристические маршруты вокруг города, продолжает собеседник. Кроме того, очень важно привести в порядок и оборудовать пляжи, обеспечить инфраструктуру проката различного водного инвентаря, в том числе для занятия кайтсерфингом. «Не знаю, каким он должен быть по размерам, но для 50 тысяч туристов понадобится достаточно много отелей. Равняться, в любом случае, ему стоит на Сочи. А что касается транспортной доступности, то мне кажется, что здесь нужно строить хорошую скоростную дорогу, как платные московские, где можно ехать 130 км/ч. Тем более что расстояния между городами достаточно маленькие, из аэропорта ехать придется всего полчаса или минут сорок», – считает эксперт. Путешественник, телеведущий, блогер Миша Ронкаинен считает, что новый город должен быть максимально разгружен от машин, оснащен велодорожками, иметь унифицированные городские вывески. «И вообще, главная задача, как мне кажется, построить в этом новом городе аэропорт, потому что сейчас единственный аэропорт на весь Крым находится в Симферополе. Это действительно важно, потому что когда путешественники приезжают в какой-нибудь туристический город в Турции, Тунисе или Египте, они не едут по два–три часа с перевалами в свой отель. Задача туристического города в том, чтобы люди как можно меньше напрягались», – считает собеседник. Похож новый город, по мнению блогера, должен быть на тунисский остров Джерба, расположенный в Средиземном море, где есть свой аэропорт, туристические резервации. Кроме того, хорошим примером может послужить египетская Хургада с чистыми пляжами и множеством отелей. Путин сообщил, что весь день общался с заболевшим коронавирусом 14 сентября 2021, 15:35 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин сообщил, что в его окружении заболели несколько человек, один из которых «поздновато ревакцинировался». При этом сам глава государства общался с заболевшим коронавирусом целый день. «В моем самом близком окружении несколько человек заболели, и один из этих сотрудников – это человек, который работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован», – сказал президент, уточнив, что титры антител у этого человека упали. «Он ревакцинировался, судя по всему, поздновато», – добавил Путин. «Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19) целый день, очень близко, в течение всего дня», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он сравнил свои контакты с заразившимся коронавирусом с «естественным экспериментом», который на практике покажет работу «Спутника V», передает ТАСС. По словам президента, у него самого по-прежнему высокие титры антител после вакцинации. «Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни», – сказал президент. Ранее президент Владимир Путин заявил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении. Позже Песков рассказал о здоровье Путина.