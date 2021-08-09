Сванидзе рассказал о бесстрашии правозащитника Ковалева

«Сначала научный работник, затем узник лагеря, потом великий российский правозащитник. Это человек, который ни разу в жизни не пожертвовал своими принципами», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий и общественный деятель Николай Сванидзе. Так он отреагировал на сообщения о кончине участника диссидентского движения и правозащитника Сергея Ковалева.

«Сергей Адамович Ковалев был защитником с большой буквы и героической личностью», – отметил журналист и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе. Он добавил, что Ковалев был «очень мужественным, невероятно смелым, принципиальным и бескомпромиссным человеком».

«Его целью всегда была свобода России. Ради достижения этой цели Ковалев пожертвовал своей научной карьерой биолога. А ведь у него были большие перспективы в этой сфере. Вместо этого он стал заниматься правозащитной деятельностью», – указывает Сванидзе.

По его словам, в Советском Союзе это была довольно опасная стезя. «Сергей Адамович был диссидентом, отсидел много лет в лагерях за свои взгляды в очень жестких условиях. Никогда ничего не боялся. Всегда был готов пойти на риск. Когда в 1995 году в Буденновске банда Шамиля Басаева захватила заложников, Ковалев предложил себя в качестве заложника, уже будучи пожилым человеком», – подчеркнул собеседник.

«Ковалев был человеком исключительно кристальной биографии. Сначала научный работник, затем узник лагеря, потом великий российский правозащитник, уполномоченный по правам человека. Он ни разу в жизни не пожертвовал своими принципами», – заключил Сванидзе.

Между тем участие Ковалева в переговорах с боевиками в 1995 году имеет противоречивые оценки. «История о том, как Ковалев предлагал окруженным в Грозном частям сдаваться, довольно широко известна, но обычно передается без деталей», – указывает военный историк, публицист Евгений Норин в своем Telegram-канале.

«3 января группа правозащитников во главе с Ковалевым вступает в переговоры с бойцами 137-го парашютно-десантного полка неподалеку от железнодорожного вокзала. По словам Ковалева, он предлагал капитулировать, выйти из Грозного с личным оружием, а сам Ковалев при этом был готов «выступить наблюдателем», – напоминает публицист.

«Но по данным самих десантников, речь шла о том, чтобы они сложили оружие и сдались в плен, причем Ковалев утверждал, что выступает в качестве представителя российского правительства. Кроме того, у нас есть свидетельство от Галины Ковальской, журналистки, сидевшей на чеченской стороне, согласно которому Ковалев по рации именно уговаривал военных сдаться в плен», – добавил историк.

«Эта идея не вызвала у десантников вообще никакого отклика, и переговоры породили лучший комплимент ВДВ РФ, который я когда-либо слышал: «Предложения о сдаче были не только неприемлемы, но и непонятны». В ходе этих переговоров боевиками был открыт огонь. Старший сержант Мордвинцев был убит. После этого капитулировать десантникам уже никто не предлагал», – заключил Норин.

В понедельник на 92-м году жизни скончался советский диссидент, ученый-биолог, депутат Верховного совета СССР и Госдумы РФ, известный правозащитник Сергей Ковалев. Об этом сообщил его сын Иван Ковалев.

Ковалев родился 2 марта 1930 года в Середина-Буде (сейчас Сумская область Украины) в семье железнодорожника. В 1954 году окончил биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Биофизик, занимался изучением клеточных мембран, специалист в области нейронных сетей.

Опубликовал более 60 научных работ; в 1964 году получил ученую степень кандидата биологических наук, защитив диссертацию по теме «Электрические свойства миокардиальных волокон сердца лягушки». В 1964-1969 годах работал в МГУ заведующим отделом математических методов в биологии межфакультетской лаборатории.

Начал активно заниматься общественной работой с 50-х годов, выступал в защиту прав человека в СССР. В 1975 году был приговорен к семи годам лишения свободы по обвинению в антисоветской агитации. После возвращения в Москву в марте 1990 года был избран в Верховный совет РСФСР.

В 1994-1995 годах занимал должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, был одним из авторов Декларации прав человека и гражданина и 2-й главы Конституции России. Член партии «Яблоко» с 2006 года.