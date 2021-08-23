В Духовном управлении мусульман поддержали строительство «халяльного» поселка в Подмосковье

Духовное управление мусульман (ДУМ) поддержало строительство поселка в Московской области Аминовка, где запретят все «харамное», сообщил пресс-секретарь регионального управления ДУМ Станислав Токарев.

«Задумки и цели этого проекта нам известны – создание мусульманской структуры в рамках одного поселка и по канонам ислама обустройство там жизни. Мы слышали о том, что инициатива есть, что она развивается. Мне, как мусульманину, очень приятно, что реализовываются такие проекты. В таких местах собираются не только единомышленники, а единоверцы», – сказал Токарев «Говорит Москва».

По его словам, такое поселение позволит сократить воздействие «внешних негативных факторов, которые не совпадают с установлениями ислама». Он пояснил, что создание внутренней экосистемы не означает закрытость и обособленность, это лишь затронет быт и жизнеустройство мусульман.

В Аминовке, по данным СМИ, поселились 50 человек из разных стран, там купил участок глава Экспертного совета при Совете муфтиев России Руслан Курбанов.

Участок в поселке смогут купить только верующие, члены общины обязаны соблюдать дресс-код, под запрет попадают свинина, алкоголь и геи, сообщает Telegram-канал Mash.

По этим данным, цены в поселке доходят до 1,2 млн рублей, и запрещена ипотека.