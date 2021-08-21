Движущийся в сторону Мексики ураган «Грейс» резко усилился

Приближающийся к Мексике ураган «Грейс» усилился до третьей категории и стал крупным, ожидается, что он вскоре может обрушиться на территорию страны, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

В NHC сообщили, что «Грейс» быстро усиливается до крупного урагана, обрушение на материковую частью Мексики ожидается уже в субботу ночью (разница во времени между Москвой и Мехико составляет восемь часов – прим. ВЗГЛЯД), передает РИА «Новости».

Максимальная скорость ветра достигает 193 километров в час. Ураган движется к западу со скоростью 16 километров в час.

«Грейс» – седьмой поименованный шторм в этом сезоне ураганов. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 км/ч.

Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 км/ч.

Пятая, самая опасная категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 км/ч.

В июне в штате Алабама (США) из-за проливных дождей, наводнения и ураганного ветра погибли 12 человек.