Лавров предупредил о нетерпимости Москвы к попыткам вмешаться в дела России

Россия открыта к сотрудничеству с другими странами и поддерживает усилия по развитию контактов между людьми, однако не потерпит попыток вмешиваться в свои внутренние дела под прикрытием деятельности различных институтов гражданского общества, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Лавров заявил, что Москва приветствует «деполитизированное сотрудничество со всеми без исключения странами», а также «сотрудничество по линии гражданских обществ, если оно на самом деле продиктовано желанием развивать контакты между людьми, помогать им общаться, дружить», передает ТАСС.

Однако «если под видом деятельности различных институтов гражданского общества будут наблюдаться, как это часто бывает, попытки вмешиваться в наши внутренние дела под вывеской народной дипломатии, таких попыток мы, конечно, не оставим без реакции, мы их не потерпим».

По его словам, коллеги из Евросоюза (ЕС) должны осознать, что от желания наказать Россию они ничего не выиграют, а санкции результата не дадут, передает РИА «Новости».

«По моей оценке, они давно должны были бы уже понять, что игры в одни ворота не будет, и что санкции никакого результата не дадут, и что на любые недружественные шаги мы будем вынуждены принципиально реагировать по принципу взаимности, которую никто во внешней политике и в дипломатии не отменял», – указал министр.

Он также выразил мнение, что США предъявят итоги «Саммита за демократию», который Вашингтон планирует провести 9-10 декабря в виртуальном формате, как руководство к действию для других стран, в этом нет сомнений.

«Они сами будут определять круг приглашенных, то бишь степень демократизации того или иного государства, и сами будут определять повестку дня», – отметил Лавров.

Ранее России и Китаю предложили объяснить США недопустимость вмешательства в их дела.

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