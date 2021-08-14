Путин выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа Бе-200 в Турции

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным членам экипажа разбившегося самолета Бе-200, который был задействован в тушении пожаров в Турции, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил важность гуманитарной миссии, в которой участвовали российские военнослужащие, члены экипажа самолета Бе-200, совместно с турецкими специалистами. Путин подчеркнул, что, борясь с масштабными пожарами в Турции, члены экипажа «защищали жизни людей», передает РИА «Новости».

«Действовали в сложнейших условиях и до конца исполнили свой человеческий и профессиональный долг. Понимаю, что горе пришло в каждую семью погибших. Примите искренние слова поддержки. Уверен, что память об этих мужественных людях навсегда сохранят и в России, и в Турции», – заявил президент.

Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить погибших при крушении российских военных к госнаградам посмертно.

Ранее Минобороны России подтвердило гибель экипажа потерпевшего крушение в Турции Бе-200. До этого турецкие СМИ сообщили об отсутствии выживших в крушении Бе-200 в Турции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования российскому и турецкому народам.

Министерство сельского и лесного хозяйства Турции в субботу сообщило, что при тушении пожара в районе города Кахраманмараш потерпел катастрофу пожарный самолет Бе-200, арендованный в России. Позже Минобороны подтвердило крушение российского самолета в Турции

Российские противопожарные самолеты Бе-200 принимают участие в тушении лесных пожаров на юге Турции.

Напомним, масштабные пожары охватили турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.