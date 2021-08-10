Блогера Хованского внесли в перечень причастных к экстремизму лиц

Эксперт рассказал, как спецпосланник Байдена будет влиять на «Северный поток - 2»

«Новый спецпосланник США по «Северному потоку-2» Амос Хохштейн был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю газопровод. Если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, то у нас бы появился очень опасный враг», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о назначении Хохштейна на пост спецпосланника по «СП-2»

«По своему карьерному положению Амос Хохштейн – человек из команды Джона Керри, бывшего госсекретаря, а ныне – спецпредставителя президента США по вопросам климата. Хохшейн известен как лоббист нефтегазового сектора, при этом у него большой стаж в Демократической партии. Он работал в предвыборных кампаниях сначала сенаторов, потом кандидатов в президенты, в том числе самого Керри в кампании 2004 года. Хотя квалификация управленческих кадров в Вашингтоне снижалась в последнее время, Хохштейн – безусловно квалифицированный специалист», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

С одной стороны, Хохштейн владеет информацией в сфере нефтегазового бизнеса, с другой стороны – он знаком с политической повесткой европейских стран, досконально разбирается в политике Германии, Франции и Австрии, указал собеседник. «Он был в группе тех, кто говорил: только дайте мне на пять дней в руки ресурсы, я остановлю «Северный поток-2», – отметил Дробницкий. – Он просто парализовал бы работу немецких бизнес-структур, которые завязаны на этом проекте, или во всяком случае создал очень серьезные проблемы для Nord Stream».

По мнению собеседника, если бы в задачи Хохштейна входило противодействие России, «то у нас бы появился очень опасный враг». «А так это цербер от Демократической партии, который будет приглядывать за газовым хабом в Германии, и за исполнением условий американо-германской сделки», – заметил Дробницкий.

«У США давно сложилась такая практика специальных представителей. Но не всегда приносит успех. У них долго была должность спецпредставителя Госдепа по энергетическим проектам Каспия – в частности, трубопроводу «Набукко». В итоге «Набукко» не состоялся», – сказал газете ВЗГЛЯД ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Что касается Хохштейна, то он знает специфику именно «Северного потока-2», и он поднаторел в рассказах о том, как опасен газопровод, он понимает расклад сил в этом проекте. Ему достаточно знать, что Польша, страны Прибалтики и Украина сделают то, что прикажут Соединенные Штаты, а с другими игроками он разберется по ходу дела, в координации с посольствами США в странах ЕС. По его мнению, в общении с европейцами Хохштейн будет использовать метод кнута и пряника – кому-то обещать инвестиции со стороны Соединенных Штатов и газовые поставки в случае прекращения российского транзита, а против кого-то инициировать санкции на уровне Еврокомиссии.

Кроме того, в задачу спецпосланника будет входить координация информационного потока, который идет с Украины, добавил Юшков. «Сейчас явно идет поток сообщений, что во всех бедах на европейском газом рынке виновата Россия, которая преследует свои политические интересы, – заметил эксперт. – А в соглашении США и Германии по «Северному потоку-2», напомню, записано, что Германия обязуется ввести санкции, если Россия будет применять газ в качестве энергетического оружия или если Россия проявит какую-то агрессию по отношению к Украине».

«Так называемую «агрессию» мы, наверное, еще увидим – какие-то провокации на Донбассе, которые будут предъявлять как доказательство агрессивных намерений Москвы», – заметил Юшков. Он также отметил, что в вину России ставят повышение цены на 1 тыс. кубометров газа до 550 долларов. Цена скакнула из-за сильного пожара на газохимическом комплексе «Газпром переработки» в Новом Уренгое. «И что бы ни происходило, во всем виновата Россия», – заметил Юшков.

«Впрочем, не думаю, что будет какой-то прорыв в кампании против «Северного потока-2». Скорее Хохштейн сыграет роль координатора заявлений и действий на Украине и в Восточной Европе», – полагает эксперт.

Отметим, что Хохштейн по завершении работы в администрации Барака Обамы (где он занимал пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам), ушел в частный бизнес. Так, с ноября 2017 года по октябрь 2020 года он работал в качестве независимого директора в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины».

В декабре 2019-го внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач утверждал, что руководство «Нафтогаза» под видом европейского газа и под прикрытием Джо Байдена (на тот момент – бывшего вице-президента) продавало украинцам российский газ, заработав 1,5 млрд долларов.

О том, что президент США Джо Байден назначил Хохштейна спецпосланником США по газопроводу «Северный поток – 2», в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ранее Хохштейн был близким советником и экс-спецпосланником госдепа по международным энергетическим вопросам, передает РИА «Новости».

Источники считают, что назначение Хохштейна, который ранее выступал против реализации этого проекта, означает, что он будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США. Также Хохштейн займется отношениями с Германией.

В июле Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта Nord Stream 2 AG, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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