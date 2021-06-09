В ЛНР предложили пригласить Зеленского к участию в минских переговорах

Полпред самопровозглашенной Луганской народной республики в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего выступил с предложением пригласить к участию в минских переговорах президента Украины Владимира Зеленского, об этом рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

«В ходе заседания контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук сообщил присутствующим, что он «всего лишь глава украинской делегации... и не более», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он также написал, что Кравчук заявил, что у него нет «полномочий согласовывать документы за Украину» и пояснил, что по украинской конституции представлять Украину может только президент Украины, а он сам лишь назначен указом президента.

«На что от полномочного представителя ЛНР в контактной группе Владислава Дейнего поступило предложение: тогда, чтобы выполнить формулу минских соглашений «в обсуждении и по согласованию», приглашайте в контактную группу Зеленского, раз уж ни у кого другого от Украины таких полномочий нет», – отметил Мирошник.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США.

Напомним, Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе должны быть обязательно перенесены в одну из нейтральных европейских стран – Швейцарию или Финляндию, поскольку из-за ситуации вокруг Белоруссии Минск не может оставаться площадкой переговоров. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не Кравчуку принимать решение о формате работы контактной группы.