Депутат: Каждое бревно в лесной отрасли должно быть легальным

Единая система учета леса, создание которой начнется в России с 1 июля, будет отслеживать весь этап производства древесины – от делянки до обработки. Это сделает невозможным работу «черных лесорубов», сказал газете ВЗГЛЯД депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

«Создание единой системы учета леса позволит навести порядок в этой отрасли. Все сделки будут оформляться только в электронном виде, поэтому при появлении недостоверной информации они будут сразу блокироваться», – уверен член думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Александр Якубовский.

Геоинформационная система, подчеркивает депутат, позволит проследить все этапы оборота древесины – от делянки, где древесина растет, до конечного потребителя. «Механизм контроля за оборотом древесины станет полностью прозрачным. Это позволит сократить число случаев нелегальной реализации сырья. Я представляю в Госдуме Иркутскую область и как никто другой знаю, что те же самые «черные лесорубы» являются причиной возникновения лесных пожаров. В таком случае нам удастся бороться и с этой острой проблемой», – уверен Якубовский.

Политик считает, что цель реализовать программу уже к 2023 году выполнима. «Мы предусмотрели переходный период от момента окончания разработки и запуска автоматизированной системы. Сейчас будем усовершенствовать ЛесЕГАИС (существующая система учета древесины) и процесс уже фактически начался», – пояснил Якубовский.

Один из главных этапов, по его словам, намечен на 1 января 2022 года, когда в стране будет введен запрет на экспорт необработанной древесины. «Каждое бревно, которое окажется на станке, должно быть легальным. В противном случае оно не может быть обработано. Но уже сегодня те организации, которые не вкладывались в лесопереработку, столкнулись с серьезными проблемами по реализации древесины. В дальнейшем таких компаний и «черных лесорубов» просто не станет. Благодаря единой системе учета, стартует замкнутый цикл – от лесоповала до момента обработки. Система будет видеть, кто заготовил и переработал древесину, поэтому рынка для «черных лесорубов» не станет», – подытожил Якубовский.

С 1 июля в России начнется создание единой системы учета леса. В нее будут вноситься все координаты перемещения древесины: склады, точки погрузки, разгрузки, переработки. В этой же системе будут формироваться транспортные документы. В случае обнаружения программой неточности, например, между объемом отгруженной и заготовленной древесины, или отгруженной и транспортированной, система автоматически заблокирует все дальнейшие перемещения и сделки.

Работу единой системы учета леса законодательно обеспечила фракция «Единой России», которая внесла поправки в Лесной кодекс в 2020 году. Их подготовили после поручения президента России Владимира Путина. Глава государства указывал, что для декриминализация отрасли лесозаготовки должны стать открытыми и прозрачными.