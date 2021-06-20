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Специалисты и техника Донского спасательного центра направлены в Крым
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Очередная группировка из 45 человек и восьми единиц техники Донского спасательного центра выдвинулась в Крым для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В 05.00 (мск) третий эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра МЧС России в составе 45 человек, восемь единиц техники убыл в Крым для проведения аварийно-восстановительных работ», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В МЧС добавили, что группировка усилена инженерной техникой. Личный состав оснащен гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, мотопомпами, шанцевым инструментом. «По прибытии группировка приступит к ликвидации ЧС», – добавили в ведомстве.
Ранее из Донского спасательного центра МЧС России в Крым уже были направлены два эшелона аэромобильной группировки из более 100 человек и 23 единиц техники.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму, где объявлен режим ЧС.
На брифинге после заседания СНБО он заявил: «Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать». После этого он выразил сожаление, что «в украинской Керчи» и «в украинской Ялте» произошла «такая ситуация». «Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Вышедшая из берегов река затопила Ялту
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Река Водопадная вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света, сообщила глава администрации Янина Павленко.
Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 мм), сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре.
В настоящее время дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад.
«У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке … Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо … В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем … Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома.
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, местами вода вышла из берегов и затопила улицы.
Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением
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Благодаря осадкам, которые выпадают в горной части Крыма, вода аккумулируется в водохранилищах в районе Симферополя, Белогорска, Ялты, Алушты, это способствует заполнению водохранилищ естественного стока, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Однако, как отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, сказать, что проблема кардинально решилась, конечно же нельзя.
По его словам, «там ситуация хорошая». «Точно так же с наполнением водохранилищ, которые обеспечивают Севастополь», – сказал он, добавив, что с Керчью ситуация иная. «Осадки на Керченском полуострове нигде не аккумулируются, а утекают в море. Там дожди особо не помогут с водообеспечением Крыма», – заявил Цеков.
Больше всего, по его словам, устойчивого водообеспечения не хватает Восточному Крыму, хотя Керчь и Феодосия снабжаются водой из скважин, которые расположены в Нижнегорском районе. «При этом ситуация с водообеспечением Крыма не хуже, чем была во времена Украины, где эта проблема не решалась совершенно», – сказал он.
С Цековым согласен крымский политолог Владимир Джаралла. «Облегчение несомненно будет: ливни прошли, почва насытилась, вода ушла с горизонта, потом снова поднялась, и в результате поступление воды увеличилось. В горных районах благодаря горам и лесу идет заполнение водохранилищ. Но сказать, что проблема кардинально решилась, – конечно же, нет», – полагает эксперт.
По его мнению, ливни не решают проблемы с водоснабжением, но облегчают общий водный баланс Крыма. «Ученые практически единогласно говорят, что сейчас закончился засушливый период, будет полегче. Положение Симферополя и особенно приморских городов становится легче», – заявил эксперт.
Предыдущий засушливый период, по словам политолога, завершился в 2014 году. Потом Крым обходился своими силами, после чего снова наступила засуха, приведшая к кризису 2019–2020 годов. Сейчас наступает более благоприятный период по осадкам, и продлится он, вероятно, тоже несколько лет.
«Однако для Керчи и Ленинского района, который к ней прилегает, требуется комплексный подход, и он намного более сложный», – считает Джаралла. «В этом регионе всегда были проблемы с водой. Керчь по часам получала воду на памяти уже нескольких поколений ее жителей», – сказал эксперт, отметив, что у Керчи есть несколько своих источников, и там можно решить вопрос рационально.
Как утверждает Джаралла, по всему Крыму и в Керчи сейчас идет замена сетей водоснабжения, серьезная подготовка к созданию искусственных водохранилищ, будут перекрывать стоки полноводных рек. Кроме того, по словам политолога, ливни показали, что требуется серьезный подход к решению глобальной проблемы катастрофического подтопления.
В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.
В региональном Гидрометцентре уточнили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 мм, передает РИА «Новости».
Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 мм.
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой.
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Власти Ялты обратились за помощью к Черноморскому флоту
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Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом (ЧФ) Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР), сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Павленко заявила, что обратилась за помощью к Осипову, «нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева», передает ТАСС.
«Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе «Октября» (кинотеатра) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с «Автодором» и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги», – добавила она.
В город уже направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ.
«Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом, и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева», – рассказала глава администрации.
По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города.
«В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе», – добавила Павленко.
Также сообщается о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней.
«С 10.00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100», – сообщается на сайте мэрии Ялты.
В пресс-службе ЧФ сообщили, что формируются подразделения для оказания помощи Ялте. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Ялте введет режим ЧС, началась эвакуация детей. Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в городе, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Крыму объяснили действия плывущих за лодкой Аксенова мужчин
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Плавающие по затопленным улицам Керчи люди, попавшие на видео с главой Крыма Сергеем Аксеновым, не имеют отношения к Министерству по чрезвычайным ситуациям, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.
В ведомстве сообщили, что «это не спасатели МЧС», это некие «гражданские лица, которые для чего-то приняли для себя решение сделать то, что показано на видео», передает «Интерфакс».
«Они не принимали участия в спасательной операции, эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками», – добавили там.
Между тем, советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что «плывущие в кадре в гидрокостюмах – республиканские спасатели, а не сотрудники МЧС России», передает ТАСС.
«Сотрудники (спасслужбы) сопровождают все лодки, сопровождают пешком, в специальных гидрокостюмах. Включать двигатель из-за риска получить травму – невозможно. Это делается для всех без исключения, и я этим исключением не был», – сказал Аксенов журналистам.
Он уточнил, что на лодке ему необходимо было приблизиться к больнице, которая также оказалась затоплена, чтобы оценить ее повреждения. По его словам, спасатели «плавают так весь день».
«Предлагаю всем паразитирование (на данной ситуации) снять. Сотрудникам МЧС слова благодарности, они сопровождают так всех без исключения», – отметил глава республики.
Ранее телеканал «Крым-24» распространил видеозапись, на которой Аксенов на лодке осматривает результаты подтоплений в Керчи. На видеозаписи видно, как за лодкой плывут несколько мужчин в темных гидрокостюмах. Ролик вызвал резонанс в Сети.
В Крыму ввели ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней. Напомним, в ночь на четверг на восток полуострова обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.
Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Крыму ввели режим ЧС
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В Крыму вводится ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
На ликвидацию последствий стихии выделят средства из резервного фонда, передает РИА «Новости».
Аксенов написал в соцсети «ВКонтакте», что в данный момент «первоочередная задача – разместить всех, кого эвакуировали, в гостиницы, санатории, базы отдыха, обеспечить трехразовое питание», средства на это «будут обеспечены в полном объеме».
Также усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях. В частности, подготавливается запас реагентов для работы водоочистных сооружений.
«Но пока убедительно прошу керчан воздержаться от использования воды в пищу», – рекомендовал глава Крыма.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах обильных осадков: «Это означает в первую очередь мощное развитие кучево-дождевых облаков. Именно они, образовывая грозовые ячейки, кластеры кучево-дождевых облаков, дают такие мощные осадки».
«Конечно, они идут не везде, но под этими грозовыми ячейками количество осадков может иногда достигать месячной нормы, а иногда и превышать ее. Вот эта циклоническая циркуляция и явилась главной причиной, по которой на Черноморском побережье наблюдается столь продолжительное время довольно прохладная и, самое главное, дождливая погода с большим количеством осадков», – добавил синоптик, передает RT.
Ранее режим ЧС межмуниципального уровня был введен в Керчи, где после сильных ливней были подтоплены улицы города. Напомним, в ночь на четверг на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков.
Синоптик сказал, когда в Крыму прекратятся ливни
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Уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой, рассказал газете ВЗГЛЯД специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, комментируя обилие осадков в Керчи и других районах региона.
В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба.
«Библейский потоп» состоялся и уже понятно, когда этот апокалипсис закончится. Я напомню, что на настоящий момент больше всего осадков выпало в Керчи, это почти 90 мм или практически столитровая бочка воды на метр квадратный улиц города. Чтобы понимать, что для Керчи – это 185% всего месячного лимита осадков. Тем не менее после трех часов дня там осадки уже пойдут на убыль, а вместе с ними и большая вода», – говорит Тишковец.
Он отмечает, что даже такое наступление стихии не делает этот день самым дождливым в метеоистории. Специалист рассказывает, что суточный максимум по осадкам для этого города принадлежит 1945 году, когда в июне за один день пролилось 145 мм.
«Зона ненастья вместе с циклоном возьмет курс на запад, завтра его центр окажется на северо-западной акватории Черного моря, соответственно, ливни заметно ослабеют и приобретут локальный характер, уже не представляющий опасности. Но сегодня залпы дождя зацепят еще центральный и западный районы полуострова, местами в том числе и Симферополь. Там может пролиться до 30 мм или три ведра воды на метр квадратный», – прогнозирует синоптик.
Тем не менее уже к сегодняшнему вечеру «все самое страшное» останется позади, продолжает собеседник. Завтра будут встречаться локальные короткие дожди с грозами, но осадки будут достигать не более 4 мм, что является средней интенсивностью местечкового характера.
«К выходным погода на полуострове постепенно вовсе наладится, а выглянувшее солнце станет вытягивать температурный фон из ямы затянувшегося холода и наконец прогреет воздух до положенной нормы. Столбики термометров устремятся на штурм 30-градусной высоты, а дальше возможна даже чуть большая температура», – заключил Тишковец.
Ранее в МЧС региона рассказали, что люди, плавающие по затопленным улицам Керчи на лодке вместе с Аксеновым, которые попали на видео, распространенное одним из местных телеканалов, не являются сотрудниками ведомства и не принимали участия в спасательной операции. Они уточнили, что эвакуация проводится исключительно профессиональными сотрудниками.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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В Ялте введен режим ЧС, начата эвакуация людей
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Началась эвакуация жителей, въезд для автомобилей в город закрыт, сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
«В настоящий момент в Ялте объявлен режим «чрезвычайная ситуация». Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей», – сказала Павленко, передает ТАСС.
В видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram, Павленко уточнила, что за 11 часов выпало около 90 мм осадков, в связи с чем вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В администрации города с 7.00 работает оперативный штаб, полностью перекрыт въезд в город, поскольку поток воды контролировать невозможно.
По словам Павленко, жертв в городе нет, но пострадало много автомобилей. Власти Ялты просят работодателей отправить по домам сотрудников, не занятых в непрерывном цикле. Также Павленко попросила руководителей отелей содействовать в размещении пострадавших граждан.
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Тем временем глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отправить в Ялту дополнительные силы и средства для ликвидации последствий ливня.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света.
Ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Аксенов рассказал о катастрофических последствиях наводнения в Ялте
Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, восстановлению практически ничего не подлежит, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.
По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.
«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – заявил глава Крыма. По его словам, федеральный центр окажет содействие в восстановлении пострадавших районов Крыма.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Житель Ялты рассказал о ситуации в городе
Житель Ялты рассказал газете ВЗГЛЯД о ситуации в городе после введения режима ЧС из-за обрушившихся на Крым обильных дождей.
По словам жителя города, видео с потоками воды на улицах Ялты сняты в основном в самом низу склона, у моря. В других районах населенного пункта ситуация не столь катастрофична. «То, что по телеку показывают, это не весь город, это самая нижняя часть, которая выходит к мору. И возле рек. У нас тут две реки есть. Возле них вот этот хаос», – рассказал мужчина.
Он также подтвердил, что въезд в город пока закрыт, при этом покинуть населенный пункт может любой желающий. «Я сейчас из города выехал вообще без проблем. На въезд, да, машины не пускают, потому что город подтоплен, и на трассе сошел сель. Его расчищают. … Так что под вечер, я думаю, все уже будет хорошо», – добавил житель Ялты.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов
Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей поселка Кореиз и подтопленных многоквартирных домов на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова соглашаться на эвакуацию.
«Большая вода [в Ялте] в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации», – отметила глава города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 метра заилено. Жители эвакуируются.
По словам Павленко, сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации города осуществляют домовой обход. Жителям Кореиза предлагают разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлены жилье и горячее питание. Также мэр обратилась к жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова.
«Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое», – отметила глава города.
«Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель «Ореанда», который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем», – сказала Павленко.
«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов. Это сейчас касается именно частного сектора в Кореизе, потому что Кривошты и Вергасова у нас многоквартирные дома», – сказала Павленко.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
В Ялте один человек погиб в результате затопления
В Ялте погиб один человек из-за наводнения, образовавшихся в результате проливных дождей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», – сказал Крючков, передает ТАСС.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.