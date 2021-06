Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы Делегатов с положительным ПЦР-тестом на COVID не допустят на съезд «Единой России» 18 июня 2021, 16:55 Текст: Елена Лексина

Съезд «Единой России» пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в связи с обострением ситуации с заболеваемостью COVID, рассказал газете ВЗГЛЯД эпидемиолог Михаил Лебедев. «Это не рядовое мероприятие, поэтому важно обеспечить самое строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», – заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «В каждой зоне мероприятия будут находиться санитайзеры, а воздух будет обеззаражен рециркуляторами», – добавил Лебедев. Он уточнил, что накануне мероприятия все участники должны будут пройти тестирование на коронавирус методом ПЦР и только делегаты с отрицательным тестом смогут принять участие в съезде. Кроме того, в «Экспоцентре» будет работать пункт экспресс-тестирования. «Конечно же, все участники в обязательном порядке будут носить маски, которые необходимо будет обновлять каждые полчаса», – подчеркнул собеседник.



По его словам, между делегатами будет установлена социальная дистанция, она будет соблюдаться даже во время проведения тайного голосования. А само тайное голосование будет проходить в отдельном помещении. Он также напомнил, что число делегатов и гостей съезда будет сокращено почти втрое. «Участникам будут напоминать о соблюдении мер безопасности, в частности, о необходимости вовремя сменить маску. В последние дни ситуация с коронавирусной инфекцией вновь обострилась, поэтому контроль за соблюдением всех предписанных норм крайне необходим», – заключил Лебедев. Съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. Делегаты Съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества.

Тайное голосование на съезде «Единой России» пройдет в отдельном помещении 18 июня 2021, 12:35 Текст: Алина Назарова

Тайное голосование на съезде «Единой России» для соблюдения мер безопасности пройдет в отдельно стоящем помещении и на расстоянии социальной дистанции между участниками процедуры. Как отметили в партии, особое внимание организаторы съезда уделят процедуре тайного голосования делегатов. Его проведут в отдельно стоящем помещении «Экспоцентра». Потоки участников будут разделены, расстояние между голосующими строго регламентировано. В зоне голосования все участники смогут обработать руки санитайзерами. Также дезинфицировать будут тач-панели, с помощью которых пройдет голосование, и все помещения, где установят обеззараживатели воздуха. Кроме того, на съезде будет работать пункт экспресс-тестирования на ковид, говорится в сообщении на сайте «Единой России». Онлайн-трансляцию для представителей прессы и всех желающих организуют на официальном сайте «Единой России» и в социальных сетях. На месте освещать работу съезда будет сокращенный пул федеральных телеканалов, печатных и интернет-СМИ. Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой партия предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников мероприятия. Число его делегатов и гостей сокращено втрое. Все они накануне должны пройти ПЦР-тестирование и иметь при себе во время регистрации справку об отсутствии коронавируса. Всем участникам будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Делегаты съезда утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Ученые предупредили об опустынивании Украины в ближайшие 30-40 лет 17 июня 2021, 20:37

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Текст: Вера Басилая

Из-за климатических изменений Украине в ближайшие 30-40 лет грозит опустынивание и засуха обширных территорий. В стране утвердили национальный план действий до 2025 года и создали координационный совет, сообщила пресс-служба министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. «По свидетельству ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температурных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание обширных территорий», – передает РИА «Новости». По словам главы ведомства Романа Абрамовского, для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики. «Утвержден национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года; создан координационный совет по борьбе с деградацией земель и опустыниванием», – отметили в министерстве. По данным пресс-службы, Украина занимает 9-е место в мире по площади пахотных земель, занимающих почти 33 млн гектаров. Более 60% пахотных земель на Украине покрыты черноземами. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна намерена к 2030 году во всех секторах экономики страны сократить на 58-64% выброс парниковых газов относительно уровня 1990 года. По его словам, в 2020 году Украина особенно остро почувствовала негативное влияние от изменения климата: в ряде регионов длительная засуха уничтожила урожай, на востоке страны произошли масштабные лесные пожары, а на западе – разрушительные паводки. На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2» 18 июня 2021, 11:47 Текст: Алина Назарова

Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС. Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он. Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции». Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым. После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2». Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского 18 июня 2021, 10:52

Фото: STEPHANIE LECOCQ/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. «Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости». Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины. Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение. Собянин: Власти Москвы находятся очень близко к более жестким решениям по ограничениям 17 июня 2021, 20:17

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. Порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня, что соответствует мощности больницы в Коммунарке. «Пять дней назад у нас было около 13 тыс. [коек для лечения пациентов с коронавирусом], и за несколько дней мы все «съели» в ноль. За этот период нарастили еще 3 тыс. коек, и практически каждый день «съедается» по 200–300 коек. За два дня «съедается» мощность такой больницы, как Коммунарка», – передает ТАСС слова мэра. Он добавил, что, если подобная динамика госпитализаций заболевших коронавирусом в Москве сохранится, столичные власти будут вынуждены «все больше и больше выводить из нормального оборота больницы и бросать их на борьбу с COVID-19». Мэр подчеркнул, кто разворачивание коечного фонда не может быть бесконечным. «Вопрос не просто в койках, это реанимация, специалисты-реаниматологи, это лечение. Это не просто: расстелил койки и уложил пациентов – в этом нет никакого смысла, нужно лечить людей. Мы одну за другой выводим поликлиники, делая их специализированными для КТ-центров и диагностики, и практически каждую неделю увеличиваем количество поликлиник, которые работают в основном только на COVID-19. Это, конечно, серьезная проблема для всех: и для жителей проблема, которые с другими заболеваниями, и для плановой медицинской помощью. Мы держимся сегодня потому, что Москва сосредоточила, накопила опыт и создала самую мощную среди городов медицинскую систему», – цитирует РИА «Новости» Собянина. Мэр уточнил, что на сегодняшний день в столице развернуто 17 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, в скором времени их число превысит 20 тыс. «Практически ни один европейский город себе такое позволить не может. Но еще раз скажу, что все равно это не безграничные возможности, мы находимся очень близко к более жестким решениям – временным, но жестким решениям по ограничениям», – заключил Собянин. Ранее мэр Москвы заявил, что столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщала, что койки для коронавирусных больных в столице могут закончиться через две–три недели. Ранее власти Москвы одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы без выплаты зарплаты сотрудников предприятий, которые отказались от вакцинации. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации. Скончался заслуженный артист России Андрей Егоров 17 июня 2021, 23:28

Фото: teatrarmii.ru

Текст: Антон Антонов

На 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Егоров, сообщил московский Центральный академический театр российской армии. В театре сообщили, что «прощание состоится 19 июня в 11.00», о месте прощания сообщат позднее. «Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход – невосполнимая утрата», – приводит РИА «Новости» текст сообщения. Егоров исполнил в Центральном академическом театре российской армии свыше 20 ролей. Последние годы артист был занят в спектаклях «Красное колесо» (Николай II), «Мольер (Кабала Святош)» (Мольер), «Судьба одного дома» (Чумак), «Барабанщица» (Чуфаров), «Русланова» (Гаркави). Дебютной главной ролью Андрея Егорова в кино стала роль Андрея Подобеда (Андрейки) в фильме Вадима Абдрашитова «Время танцора». Он также снимался во многих других фильмах и сериалах, причем не только российских. В частности, в «Звезде», «Дальнобойщиках», британском сериале «Телохранитель». Президент Швейцарии рассказал о ценном качестве Путина 18 июня 2021, 02:53

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Президент Швейцарии Ги Пармелен сообщил, какое качество ценит в главе российского государства Владимире Путине. «У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», – сказал Пармелен, добавив, что Путин «слушает и отвечает», «идет обмен мнениями, но в исключительно приятной атмосфере». Как заявил президент Швейцарии, Путин «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути», передает ТАСС со ссылкой на RTS. «Джо Байден и Владимир Путин поговорили пять минут, и я тут же почувствовал, что между ними, между людьми, все идет нормально», – сказал Пармелен. Напомним, 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Путин и Байден позитивно оценили встречу, итогом которой стала договоренность о возвращении послов в Москву и Вашингтон. Страны начнут консультации по вопросам стратегической стабильности. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Киев отказался выполнять минские соглашения 17 июня 2021, 23:59

Фото: Pavlo Gonchar/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Украина не может выполнить минские соглашения в их нынешнем виде, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Данилов заявил, что Украина «не денонсирует» минские соглашения, с ними «нужно работать, других нет». Однако «выполнить их в том виде, который есть», Киев, по его словам, «не может». Как заявил секретарь СНБО, «при наличии российских танков, БТР, российских генералов, офицеров» в Донбассе «выборы провести невозможно, это нонсенс и об этом нужно публично откровенно говорить». «Мы за то, чтобы прекратилась война, мы за то, чтобы договариваться», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «1+1». Напомним, среди украинской политической элиты в последнее время сложился явный консенсус на выход из Минского процесса. Однако президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве согласились с тем, что урегулирование на Украине должно проходить по Минским соглашениям. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта, хотя в Киеве не первый год утверждают, что в Донбассе якобы находятся «российские войска». Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали за незаконный оборот наркотиков 17 июня 2021, 18:33

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник задержан в качестве подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу. «По данным следствия, Резник, обладающий особым правовым статусом, имея умысел на совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, не позднее 9 марта, находясь на территории Санкт-Петербурга, незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица наркотическое средство каннабис», – передает ТАСС со ссылкой на СУ СКР по региону. Ранее Невский районный суд арестовал по обвинению в попытке сбыта наркотиков местного художника Ивана Дорофеева, причем, судя по опубликованному в интернете видео, в ходе обыска в квартире художника присутствовал и Резник. Депутат тогда пояснил, что был в гостях у своего дальнего родственника. После этого слугу народа допросил следователь в качестве свидетеля по делу о наркотиках. Напомним, в мае 2019 года в Сети была опубликована видеозапись, на которой Резник раскуривает сигарету, похожую, по мнению наблюдателей, на папиросу с марихуаной. А депутат Госдумы Виталий Милонов ранее заявлял о необходимости проверки Резника на наркотики, после того как тот был задержан из-за неадекватного поведения на согласованной первомайской демонстрации в 2019 году. По мнению Милонова, Резник мог вести себя неадекватно из-за наркотического опьянения. Рябков: Россия ничего не просила у США на саммите 17 июня 2021, 19:27

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Дарья Григоренко

Российская делегация реагировала на вопросы американской стороны по многим направлениям и дала четкие и аргументированные ответы на все претензии США во время саммита в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. «Мы реагировали на их постановку вопросов по многим направлениям. Можно представить себе, какого рода претензии они нам высказывали. На все их претензии ответы давались – четкие, обоснованные, аргументированные, базирующиеся на логике фактов, на прочной юридической правовой основе и насыщенные политической волей», – сообщил Рябков, передает ТАСС. Замглавы МИД России также отметил, что Россия ничего не просила у США на саммите, в том числе и отмены американских санкций, поскольку «разговор в такой плоскости не мог идти в принципе». «Это комплексный вопрос, но это не тема повестки дня для ее проработки и какого-то обсуждения с американцами: вот, давайте этим займемся и к чему-то придем, как к какому-то общему результату», – уточнил он. «С нашей стороны санкционные вопросы обсуждаются и ставятся в определенный контекст наших отношений ровно так, как это сделал сам президент [России Владимир Путин] на пресс-конференции», – добавил Сергей Рябков. По его словам, в соответствии с этой позиций, Россия отмечает ущерб от санкций, который так же понесли и сами американцы, и бизнес США. Санкции в чем-то простимулировали развитие России, «в чем-то напомнили о рисках, связанных, например, с зависимостью от американских платежных систем». Уточняется, что вопрос о том, простила ли американская сторона что-то у России во время переговоров, Рябков переадресовал Вашингтону. Напомним, первая встреча президентов состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Также важным итогом саммита России и США в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Вышедшая из берегов река затопила Ялту 18 июня 2021, 08:57

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Река Водопадная вышла из берегов после обильных дождей в Ялте, в случае затопления хозяйственной зоны город может остаться без света, сообщила глава администрации Янина Павленко. Месячная норма осадков выпала в Ялте за шесть часов с полуночи до шести утра пятницы – 42 миллиметра. На Ай-Петри выпало 84 миллиметра осадков, это больше месячной нормы (72 мм), сообщили РИА «Новости» в крымском гидрометцентре. В настоящее время дожди в Ялте, Алуште, Симферополе, Севастополе, Евпатории продолжаются, по прогнозам, они прекратятся во второй половине пятницы со смещением циклона на юго-запад. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке … Самое страшное, что подтапливает хоззону «Крымэнерго», если ее затопит, то мы останемся без света. В больницах все хорошо … В Алупке на трассе сошел сель, проехать невозможно. Дождь идет и будет идти весь день, как мы предполагаем … Уже есть точечные случаи подтопления подвалов домов», – сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, призвав не выходить без надобности из дома. Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с бурными потоками воды в реках, местами вода вышла из берегов и затопила улицы. Сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Хакер оценил угрозы США по пресечению кибератак с территории России 18 июня 2021, 11:46

Фото: Reporters/ZUMA/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«На практике это означает способность американских специалистов вычислить хакеров на территории России, после чего они начнут атаковать нашу инфраструктуру», – сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Вакулин, комментируя угрозы США самостоятельно пресечь действия российских хакеров в случае, если Россия сама не станет этого делать. «Самое главное оружие в сфере кибербезопасности – это люди. В США очень много специалистов в этой области. Более того, чтобы заниматься этой деятельностью в США, необязательно иметь официальную работу. Специалисты в сфере компьютерной безопасности могут зарабатывать деньги самостоятельно, занимаясь поиском уязвимостей в различных компаниях, на сайтах и в государственных системах», – считает хакер, эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. В России отношение к ИТ-специалистам сильно отличается. «Когда я нашел уязвимости в российских государственных системах, их устранили в течение полугода, но на мой запрос официально никто не ответил, не говоря уже о денежных выплатах. А в США и Европе многие компании используют Bug Bounty – программу денежного вознаграждения специалистов в области компьютерной безопасности, которые ищут и устраняют уязвимости до того, как о них узнает широкая общественность», – пояснил эксперт. Также, по словам Вакулина, в США развита система образования в области кибербезопасности. «Именно поэтому в США так много известных программистов, которые создают нечто новое в мире IT – Марк Цукерберг, Брендан Айк, Бьерн Страуструп и другие», – заметил он. «Там есть все условия для развития цифровой индустрии. Большинство брендов появилось в США. У нас тоже есть своя техника, но она не пользуется спросом. Более того, по сравнению с США у нас не так много крупных компаний, специализирующихся на информационных технологиях, – рассказал эксперт. – Поэтому возможности России по поиску и устранению уязвимостей несколько меньше». «На практике заявления представителя Белого дома означают, что американские специалисты могут вычислить хакеров на территории России, после чего атаковать нашу инфраструктуру. Чтобы поймать хакера, нужно получить доступ к технологиям, которые находятся в ведении провайдеров, службы МВД, ФСБ и так далее», – отметил Вакулин. В этой связи он напомнил историю с Эдвардом Сноуденом, который рассекретил данные о слежке АНБ США. «Тогда выяснилось, что США собирают огромный массив данных на каждого человека. Причем в каждом смартфоне установлено программное обеспечение, которое знает о своем владельце все», – добавил собеседник. При этом Вакулин заметил, хакеры оставляют за собой определенные лазейки для быстрого доступа к чужой машине на случай, если с ними что-то случится. «Тот же Сноуден выгрузил всю информацию о слежке себе на флешку, после чего спрятал ее в кубик Рубика и дал охраннику поиграть. Этот хитрый ход позволил ему незаметно вынести данные», – заключил эксперт. Напомним, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о том, что если Россия не сможет пресечь действия хакеров, совершающих преступления с ее территории, США готовы использовать собственные средства. Об этом, по его словам, президент США Джо Байден заявил главе российского государства Владимиру Путину в Женеве. Как рассказал Салливан, Байден заявил Путину, что у США «есть значимые возможности в киберсфере и других сферах», а также о готовности «воспользоваться ими, если выяснится, что Россия не может пресечь действия преступников с ее территории». Отдельно Салливан сказал, что это не «угроза», а «объективное заявление» о мерах, которые готов предпринять Байден «для защиты американских интересов в сферах, касающихся важнейшей инфраструктуры». Глава американского государства «разъяснил президенту Путину», какие у США есть «возможности». Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. Путин назвал ее не только «чрезвычайно важной в мире вообще», но и попросил «отбросить инсинуации» по поводу обвинений о причастности России к хакерским атакам. Жертвами хакеров стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней). Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, зачем США обвиняют Россию в хакерских атаках и почему Путин предложил Байдену киберпартнерство. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МИД назвали число находящихся в тюрьмах России граждан США 17 июня 2021, 21:46 Текст: Вера Басилая

В российских тюрьмах на данный момент находятся 17 граждан США, в американских – около 100 россиян, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, – у них есть еще и российское гражданство», – сказала Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА «Новости». По ее словам, в американских тюрьмах находятся около 100 россиян. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась на встрече президентов России и США, но сверки списков не было. Напомним, накануне встречи в верхах и в России, и в США на самом высоком уровне появились намеки на то, что в Женеве будет заключена пусть и небольшая, но важная сделка – обмен заключенными. Чтобы начать разрядку напряженности, в качестве жеста доброй воли две страны могут вернуть на родину осужденных россиян и американцев. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, отдаст ли Америка Виктора Бута и Константина Ярошенко и кого потребует взамен. Эксперт: Ливни в Крыму не решат проблемы с водоснабжением 18 июня 2021, 00:29

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Евгения Васильева

Благодаря осадкам, которые выпадают в горной части Крыма, вода аккумулируется в водохранилищах в районе Симферополя, Белогорска, Ялты, Алушты, это способствует заполнению водохранилищ естественного стока, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Цеков. Однако, как отмечает крымский политолог Владимир Джаралла, сказать, что проблема кардинально решилась, конечно же нельзя. По его словам, «там ситуация хорошая». «Точно так же с наполнением водохранилищ, которые обеспечивают Севастополь», – сказал он, добавив, что с Керчью ситуация иная. «Осадки на Керченском полуострове нигде не аккумулируются, а утекают в море. Там дожди особо не помогут с водообеспечением Крыма», – заявил Цеков. Больше всего, по его словам, устойчивого водообеспечения не хватает Восточному Крыму, хотя Керчь и Феодосия снабжаются водой из скважин, которые расположены в Нижнегорском районе. «При этом ситуация с водообеспечением Крыма не хуже, чем была во времена Украины, где эта проблема не решалась совершенно», – сказал он. С Цековым согласен крымский политолог Владимир Джаралла. «Облегчение несомненно будет: ливни прошли, почва насытилась, вода ушла с горизонта, потом снова поднялась, и в результате поступление воды увеличилось. В горных районах благодаря горам и лесу идет заполнение водохранилищ. Но сказать, что проблема кардинально решилась, – конечно же, нет», – полагает эксперт. По его мнению, ливни не решают проблемы с водоснабжением, но облегчают общий водный баланс Крыма. «Ученые практически единогласно говорят, что сейчас закончился засушливый период, будет полегче. Положение Симферополя и особенно приморских городов становится легче», – заявил эксперт. Предыдущий засушливый период, по словам политолога, завершился в 2014 году. Потом Крым обходился своими силами, после чего снова наступила засуха, приведшая к кризису 2019–2020 годов. Сейчас наступает более благоприятный период по осадкам, и продлится он, вероятно, тоже несколько лет. «Однако для Керчи и Ленинского района, который к ней прилегает, требуется комплексный подход, и он намного более сложный», – считает Джаралла. «В этом регионе всегда были проблемы с водой. Керчь по часам получала воду на памяти уже нескольких поколений ее жителей», – сказал эксперт, отметив, что у Керчи есть несколько своих источников, и там можно решить вопрос рационально. Как утверждает Джаралла, по всему Крыму и в Керчи сейчас идет замена сетей водоснабжения, серьезная подготовка к созданию искусственных водохранилищ, будут перекрывать стоки полноводных рек. Кроме того, по словам политолога, ливни показали, что требуется серьезный подход к решению глобальной проблемы катастрофического подтопления. В ночь на 17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, которые вызвали затопление нескольких районов полуострова. Так, в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что на всем полуострове вводится режим ЧС регионального масштаба. В региональном Гидрометцентре уточнили, что за ночь в Керчи выпало 72 мм осадков, в Опасном (район Керченского пролива) – 73 мм, передает РИА «Новости». Накануне на полуострове объявили штормовое предупреждение, ожидались дожди с грозами и шквальный ветер. Июньская норма здесь составляет 48 мм. Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал газете ВЗГЛЯД, что уже с пятницы дожди в Крыму приобретут локальный характер и существенно снизят свою интенсивность, а к выходным погода на полуострове станет солнечной и теплой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16 18 июня 2021, 11:05

Фото: U.S. Air Force/Staff Sgt. David Salanitri

Текст: Алина Назарова

Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27. «Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog. Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение». В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов». Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.