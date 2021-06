Сборная России досрочно вышла в плей-офф ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею разгромила команду Белоруссии на ЧМ 1 июня 2021, 22:44

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Антон Антонов

Заключительный матч группового этапа чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Белоруссии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства. Российская команда победила со счетом 6:0 (5:0, 0:0, 1:0). Шайбы забросили Никита Нестеров (первая, 17-я минуты), Эмиль Галимов (5), Максим Шалунов (10), Михаил Григоренко (11) и Дмитрий Воронков (53). На воротах сборной России стоял Александр Самонов. В группе А Россия занимает первое место, набрав 17 баллов (команда Белоруссии набрала четыре очка и заняла последнее место). В четвертьфинале российские хоккеисты сыграют со сборной Канады, передает РИА «Новости». Кроме того, американцы встретятся со словаками, финны – с чехами, а швейцарцы – с немцами. Все матчи четвертьфинала пройдут 3 июня, передает ТАСС. Напомним, после встречи с команой Швеции российские хоккеисты досрочно вышли в плей-офф чемпионата мира в Риге. До этого сборная России обыграла сборную Швейцарии и единолично возглавила турнирную таблицу.

Москва обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции 1 июня 2021, 04:32

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Прагу в нарушении Венской конвенции в связи с высылкой российских дипломатов из республики из-за многолетней неспособности Чехии расследовать собственные происшествия. «Венской конвенции противоречит рейдерский захват в США российской дипломатической собственности и высылка российских дипломатов Прагой из-за многолетней неспособности расследовать свои собственные происшествия», – написала Захарова на своей странице в соцсети Facebook, комментируя утверждение главы МИД Чехии Якуба Кулганека о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию созданием списка недружественных стран. Прага призвала Москву исключить Чехию из этого перечня, чтобы поспособствовать снижению напряженности в отношениях между двумя странами. В ответ на это Захарова подчеркнула, что Венская конвенция «не запрещает называть вещи своими именами». Накануне глава МИД Сергей Лавров обвинил ЕС во вмешательстве во внутренние дела России, подчеркнув готовность к диалогу на принципах равноправия и взаимного уважения. Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения. В Чехии выразили надежду на русское великодушие и нормализацию отношений с Россией после дипломатического скандала. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Москве заявили, что чешские власти «с позором расхлебывают историю» со взрывами в деревне Врбетице. В парламенте Чехии предрекли болезненный разрыв с Россией. Погребинский оценил слова Зеленского об угрозе союза России и Белоруссии 1 июня 2021, 10:58

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Появление реального союза России и Белоруссии создает угрозу для элит, которые сегодня узурпировали власть на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал заявление Зеленского об «опасности» в создании Москвой и Минском «настоящего союзного государства». «Если дело закончится тем, что будет создано «настоящее союзное государство», то граница между Украиной и Белоруссией станет фактически границей между Украиной и «государством-агрессором», как у нас называют Россию», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что видит «опасность» для Украины в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией. «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Белоруссия настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда (в интеграционные процессы) оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление», – приводит слова Зеленского ТАСС. «На мой взгляд, это можно рассматривать как угрозу, но не государству, – подчеркнул Погребинский, – а элитам, которые сегодня узурпировали власть в стране. Они опираются на националистическое меньшинство, устраивают жизнь по лекалам этого меньшинства, оправдывают откровенных убийц в судах и осуждают людей за политические взгляды». При этом эксперт добавил, что сам Зеленский мало что понимает в военной тактике. Видимо, ему объяснили, что было время, когда Белоруссия и президент страны Александр Лукашенко были дружескими для Украины вплоть до того, что Лукашенко с симпатией по-отечески относился к Зеленскому, напомнил политолог. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба выразил мнение, что дальнейшее сближение России и Белоруссии якобы несет в себе угрозу для безопасности Украины. Между тем в воскресенье белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Союзное государство России и Белоруссии предполагает, что обе страны сохраняют суверенитет, передавая часть полномочий в наднациональную структуру. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине опубликовали третью часть «прослушки Медведчука» 1 июня 2021, 08:53

Фото: РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

В Сети появилась третья часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с представителями России. Запись была опубликована на YouTube-канале Bihus.info, который позиционирует себя как команду журналистских расследований. «Угольные контракты и переговоры с оккупантами – что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вел переговоры», – говорится в описании к видео. Bihus.info заявляет, что Медведчук во время телефонных разговоров в 2014-2015 годах якобы обсуждал поставки угля на Украину из ДНР и ЛНР с занимавшим тогда должность замглавы правительства России Дмитрием Козаком и предлагал ему в обмен на уголь поставлять на неподконтрольные Киеву территории продовольственные товары. Речь в опубликованных материалах слышна отчетливо, но в них нет полных записей разговоров: приводятся вырезанные части, за которыми следуют пояснения от «расследователей». Ранее были опубликованы две части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался». 13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде. Лавров сообщил о злонамеренных планах НАТО в отношении России 1 июня 2021, 18:14

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Ксения Панькова

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО злонамеренных планов в отношении России, подчеркнув, что прекращение приближения альянса к российским границам – это одно из обязательств, взятых НАТО. «Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено – например, принцип неделимости безопасности – что никто в Евроатлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России. Я хочу ошибаться», – сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС, передает РИА «Новости». Накануне бомбардировщики США запланировали облет всех 30 стран НАТО. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ответ на действия стран НАТО во главе с США на западном стратегическом направлении Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей. Между тем Лавров заявил, что российская сторона готова возобновить диалог с НАТО, Москва ожидает от Североатлантического альянса ответа на свои предложения. Зеленский призвал включить в нормандский формат обсуждение Крыма и газа 1 июня 2021, 10:58

Фото: SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране. По мнению Зеленского, на базе нормандского формата обсуждать стоит также Крым и строительство «Северного потока – 2». В интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский отметил, что в нормандском формате «нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности», и «нормандский формат и его темы» могли бы стать частью новой конструкции, передает «Интерфакс». «Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в нормандском формате договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону «Северного потока – 2» в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», – сказал украинский президент. По его мнению, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма. «Северный поток – 2» на сегодня – это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», – считает Зеленский, передает РИА «Новости». Напомним, украинская сторона предложила провести встречу советников и глав МИД «нормандской четверки». Президент Украины Владимир Зеленский хочет включить в нормандский формат США, Великобританию и Канаду. Замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня. Пушков преподал урок истории украинскому депутату 1 июня 2021, 07:57

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обвинил депутата Верховной рады Алексея Гончаренко в невежестве и незнании истории после появления в Киеве плакатов с оскорблениями в адрес Москвы. Сенатор напомнил украинскому депутату, что с исторической точки зрения нынешняя Украина не имеет никакого отношения к Киеву времен Древней Руси. «Не было тогда Украины как таковой, и древнеукраинских князей не было, а Киев возник как город племени полян, а не украинцев за их полным отсутствием в те стародавние времена. Да и был в 882 году небольшой городок Киев завоеван новгородским князем Олегом, который перенес туда свою резиденцию и сказал: «Се буди городом Русским». Русским – не украинским. Но сие нынешним невеждам из Рады, разумеется, неведомо», – высказался Пушков в своем Telegram-канале. Российский политик считает попытку Гончаренко оскорбить Москву и превознести Киев «клоунадой». «Киев действительно старше Москвы, но хвастать этим придет в голову только Гончаренко и ему подобным. Москва старше, например, Берлина, и что это доказывает? Да и вряд ли в том древнем Киеве была библиотека – это в древней Александрии она точно была», – заключил сенатор. Ранее Гончаренко опубликовал фотографии билбордов, на которых написано: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали». Акцию парламентарий приурочил к Дню Киева. Газпром в мае поставил рекордные объемы газа в Германию и Италию 1 июня 2021, 14:22

Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Экспорт Газпрома в страны дальнего зарубежья за первые пять месяцев 2021 года вырос на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае поставлены рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию, сообщили в компании. «Экспорт в страны дальнего зарубежья – 84,2 млрд куб. м газа, что на 27,2% (на 18 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года», – говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что Газпром в мае поставил рекордные для этого месяца объемы газа в Германию и Италию. Как отметили в компании, в период с января по май увеличились поставки в большинство стран, в том числе в Турцию (на 166,9%), Германию (на 40%), Италию (на 18%), Францию (на 18,4%), Польшу (на 19,8%), Болгарию (на 47,8%), Румынию (на 194,7%), Сербию (на 125,9%), Грецию (на 29,9%). По данным Газпрома, добыча компании в январе-мае текущего года выросла на 16,2% (31 млрд кубических метров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 221,9 млрд кубометров газа. Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок за этот период увеличились на 17%, или на 18,8 кубических метров, добавили в Газпроме. В феврале сообщалось, что поставки газа в страны дальнего зарубежья компанией Газпром в 2021 году выросли на 36,5% (на 7,4 млрд куб. м) – до 27,5 млрд куб. м. В конце 2020 года в Газпроме заявляли, что в 2021 году компания планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лидер Rammstein представил клип «Я ненавижу детей» с пионерами и плачущим кровью Лениным 1 июня 2021, 09:56

Фото: Till Lindemann/YouTube

Текст: Евгения Шестак

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»), в котором показаны пионеры, символика СССР и школьное насилие. В ролике, опубликованном на YouTube, снялся российский актер, телеведущий и певец Александр Ревва, он сыграл капитана советской милиции, который допрашивает и избивает персонажа Линдеманна. Актриса Аглая Тарасова играет возлюбленную главного героя. Режиссером клипа стал Сергей Грей, который ранее уже сотрудничал с Линдеманном и Реввой. Декорации и антураж видеоролика воссоздают эпоху позднего Советского Союза, а титр в начале сообщает, что зрители переносятся в Москву 1989 года. В клипе демонстрируются примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. Одним из ярких акцентов выступает бюст Владимира Ленина, плачущий кровью. Линдеманн выпустил клип в День защиты детей. За семь часов его уже посмотрели более 260 тыс. раз. Положительно оценили 62 тыс. пользователей, дизлайки поставили почти две тысячи человек. Ранее Эрмитаж поддержал идею вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город», после чего предоставил музыканту возможность провести съемки. В МИД объяснили преимущества Северного морского пути перед Суэцким каналом 1 июня 2021, 09:11 Текст: Наталья Ануфриева

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов пояснил, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала. Корчунов заявил, что инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров, передает РИА «Новости». «Северный морской путь на 40% короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду», – сказал он. Отмечается, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства. Также, по его словам, все это окажет положительное влияние на северные территории, торговлю и туризм, а также поспособствует повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы. Напомним, в марте Суэцкий канал оказался заблокирован на пять дней контейнеровозом Ever Give. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто заработал на данном инциденте. Кононенко объяснил смысл клипа лидера Rammstein «Я ненавижу детей» 1 июня 2021, 14:40

Фото: Till Lindemann/YouTube

Текст: Татьяна Косолапова

За последние годы в России и мире очень много пафоса ко всему, включая социальные праздники, поэтому новый клип Линдеманна на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей») мог быть выпущен с целью пригасить его, заявил газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко. В Международный день защиты детей солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн представил новый клип на песню Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). В видеоролике продемонстрированы пионеры, символика СССР, а также примеры жестокого обращения детей к своим сверстникам и школьное насилие. «Вообще, группа Rammstein все 30 лет своего существования отличалась изрядной провокативностью, причем это отражается и в сольных проектах лидера группы. При этом Тилль Линдеманн очень уютный и добрый дедушка, поэтому все это, конечно, не всерьез. Это своего рода стеб», – говорит Кононенко. Он отмечает, что в некотором смысле подобные проекты очень полезны в современном обществе, поскольку именно они снижают пафос, которым на сегодняшний день окружено все вокруг. «У нас очень много пафоса в последние годы, и не только в России, но и вообще везде. Чувствуется какая-то звериная серьезность во всем, и это очень обламывает людей, вроде меня. Тех, кто привыкли относиться ко всему несерьезно. Иногда хочется этот пафос как-то пригасить. Поэтому вполне возможно, что цель клипа была именно такая», – считает собеседник. Кроме того, он предположил, что использование советской символики и российских пейзажей связано с тем, что музыканту очень нравится Россия и все, что с ней связано, включая, по всей видимости, и ее советское прошлое. В начале мая гендиректор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что музей поддержал идею Линдеманна записать видео к клипу на песню «Любимый город» и позволил певцу провести съемки. У экс-депутата Госдумы со счета пропали 182 млн долларов 1 июня 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

С банковского счета бывшего депутата Госдумы Сергея Шашурина исчезли 182 млн долларов, он обратился в правоохранительные органы Москвы по вопросу кражи, сообщил источник в правоохранительных органах. «Накануне в полицию обратился гражданин Сергей Шашурин, 1957 года рождения, с заявлением о том, что в прошлом году у него был открыт валютный счет в ПАО «Сбербанк», на котором были размещены 182 млн долларов США. В банке ему сообщили, что такого счета не существует», – сказал источник РИА «Новости». Шашурин утверждает, что счет был открыт в отделении Сбербанка на Волгоградском проспекте. По факту обращения мужчины в полицию начата проверка, добавил источник. Напомним, в 2005 году Шашурин был приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана. Впоследствии Верховный суд отменил приговор, уголовное дело было прекращено. Также Шашурин был осужден к семи годам лишения свободы за мошенничество по обвинению в хищении денег и имущества, принадлежащих гражданам и юрлицам, на сумму более 37 млн рублей. В октябре 2005 года Верховный суд Татарстана снизил ему срок наказания до четырех лет. Лукашенко: Минск и Москва проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым 1 июня 2021, 16:35

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Белоруссия и Россия прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний, заявил президент республики Александр Лукашенко. «Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину [президенту России] сказал: «Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают», – передает его слова «БелТА». Лукашенко утончил, что поручение о проработке вопроса об открытии авиарейсов в Крым уже дано компетентным ведомствам. «Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо – ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым», – сказал президент Белоруссии. Ранее Лукашенко и российский лидер Владимир Путин поручили министрам транспорта двух стран в кратчайшие сроки определить российские города для полетов «Белавиа». Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России». В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска. Сербия на фоне шпионажа США обвинила Европу в беспринципности 1 июня 2021, 01:59

Фото: REUTERS/Marko Djurica

Текст: Антон Никитин

Отсутствие реакции на прослушку канцлера Германии Ангелы Меркель и других европейских политиков спецслужбами США при помощи Дании говорит о том, что никаких принципов не существует, никакого права в международных отношениях давно не существует, выразил мнение президент Сербии Александар Вучич. «Это скандально! Представьте, если бы это сделала Белоруссия, прослушивала Ангелу Меркель, – какие бы санкции ввели против Белоруссии! <…> Но мой вопрос: если бы Лукашенко прослушивал Ангелу Меркель при помощи России, что бы сделали с Россией и Белоруссией? А оказалось, что Ангелу Меркель прослушивали американцы при помощи Дании – и ничего, потому что принципов не существует, никаких принципов, никакого права в международных отношениях давно не существует. Только мы можем на него опираться и немногие страны в мире, потому что это давно никого не интересует», – приводит слова Вучича ТАСС. В то же время сербский лидер отметил, что осуждает Белоруссию в части инцидента с приземлением самолета в аэропорту Минска. «И это безотносительно ко всему тому, что они сделали с этим похищением, посадкой самолета и так далее, ничего хорошего по этому вопросу я не думаю, хотя и никто не спрашивает, как им (Западу) было не стыдно посадить самолет [президента Боливии Эво] Моралеса, президентский самолет», – напомнил Вучич. «И ни перед кем не извинитесь, и никто против вас не введет санкции. А я одинаково думаю и о первом поступке и о втором, плохом, который был сделан в Белоруссии, люди, так не делается», – добавил он. Накануне стало известно, что спецслужбы Дании шпионили по заказу АНБ США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков. В Дании утечку в СМИ назвали «спекуляциями». В Берлине заявили, что правительство ФРГ «приняло к сведению» сообщения о слежке. В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слежка за союзниками, особенно внутри ЕС, неприемлема. При этом он отметил приверженность Парижа доверительным отношениям между Европой и США. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему для прослушки Меркель спецслужбы США привлекли Данию. Стивен Кинг назвал напугавший его фильм 1 июня 2021, 12:57

Фото: "Ведьма из Блэр: Курсовая

с того света", Haxan Films

Текст: Дмитрий Зубарев

Американский писатель Стивен Кинг, известный преимущественно произведениями в жанрах хоррор и триллер, в беседе с журналистом портала Dread Central рассказал, какой фильм ужасов считает самым страшным. Казалось бы, создателя историй о клоуне «Оно», сошедшем с ума авторе из «Сияния» и многих других ничем не испугать. Однако Кинг боялся, когда смотрел фильм ужасов «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999). «Я был в больнице под обезболивающими, когда впервые увидел это кино. Сын принес мне кассету с записью и сказал: «Ты должен это посмотреть». На половине я не выдержал: «Выключите это! Это слишком жутко и странно», – передает РИА «Новости» слова Кинга. В ленте Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика рассказывается о группе студентов, которые приезжают в старинный городок Беркиттсвилль (штат Мэриленд, США), чтобы создать документальный фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр. После премьеры картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков, а также стала суперуспешной в прокате. При бюджете в 60 тысяч долларов фильм заработал более 248 миллионов и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как лента с лучшим сочетанием расходов и доходов. Ранее Кинг назвал российский сериал Павла Костомарова «Эпидемия» «чертовски хорошим». Немецкий эксперт: Европейские элиты согласились с ролью вассалов США 1 июня 2021, 13:12

Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Текст: Елена Лексина

«Европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном, поэтому добровольно принимают на себя роль вассалов», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар, комментируя сдержанную реакцию европейских лидеров на сообщения о прослушке АНБ США. «Европейцы не хотят новых ссор и выяснений отношений с Соединенными Штатами. Они вздохнули с облегчением, когда Дональд Трамп, «раздававший здесь подзатыльники», покинул Белый дом, а на его место пришел Джо Байден. Поэтому европейские политики не хотят ухудшать взаимоотношения с Вашингтоном и не будут портить Байдену его вояж в Европу», – полагает германский политолог Александр Рар. Собеседник признает, что в этом проявляются слабость и зависимость европейцев от Вашингтона. «Европейские политические элиты добровольно берут на себя роль вассалов. По-прежнему считается, что только США могут уберечь Европу от серьезных угроз. Отсюда – готовность европейских лидеров полностью передать решение вопросов о своей безопасности американцам», – пояснил политолог. При этом Рар отметил, что отдельные политики возмущаются зависимым положением Европы, однако даже СМИ, включая немецкие, на стороне Вашингтона. «Когда были первые скандалы, связанные с прослушкой европейских лидеров американцами, то западные СМИ открыто поддерживали США. Якобы американцы правильно делают, что следят за немецкими элитами, поскольку среди них есть пророссийские силы», – уточнил эксперт. Кроме того, Рар указал на то, что американские спецслужбы прослушивают не только лидеров европейских государств, но и ряд высокопоставленных чиновников и ученых. «Более 20 лет назад, когда я только начал работать в исследовательском институте ФРГ, неофициально меня предупредили о прослушке со стороны США. Я думал, что это шутка, но информация подтвердилась», – заметил политолог. Так, по его словам, американцы получают достоверную информацию из телефонных разговоров. «Они этого даже не скрывают. Прослушивают даже частные разговоры политиков, о чем свидетельствуют всплывающие время от времени компроматы на отдельных чиновников», – пояснил Рар. «У меня тоже был такой случай. Однажды электронное письмо, которое я кому-то отправил достаточно конфиденциально, вдруг стало достоянием СМИ. И это не дело рук немецких разведывательных служб. Они, в отличие от американских, действуют в рамках закона. А американские спецслужбы имеют карт-бланш на территории своих союзников», – добавил эксперт. В то же время Рар исключает вероятность существования компромата на канцлера ФРГ Ангелу Меркель у американских спецслужб в обмен на ее политическую лояльность. «Если бы такой компромат существовал, она сразу бы ушла в отставку. Меркель – достаточно честный и бескомпромиссный политик. С момента прихода к власти она почти никогда не перечила американцам. И лишь по вопросу строительства «Северного потока – 2» и расширения НАТО на восток позиции США и Германии расходились. По своему мировоззрению Меркель всегда была настроена на сотрудничество с Вашингтоном и в чем-то даже на преклонение перед США», – заключил собеседник. В начале недели несколько европейских СМИ опубликовали расследование по результатам внутренней проверки, проходившей в датской военной разведке еще в 2015 году. Из отчета следует – разведслужба Дании несколько лет контролировала подводные телекоммуникационные кабели в Балтийском море, а получаемую с них информацию передавала в Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Таким образом, велась прослушка ряда европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель. Слежка Дании и США за европейскими лидерами является лишь вершиной айсберга, ситуация страшнее, сказала по этому поводу в среду представитель МИД России Мария Захарова. При этом реакция не только в Дании, но и в Германии оказалась сдержанной – официальный представитель кабинета Меркель заявил, что правительство «приняло к сведению» сообщения о слежке. Отсутствие реакции на прослушку Меркель и других европейских политиков АНБ США говорит о беспринципности европейских политиков, отметил президент Сербии Александр Вучич. Впервые о слежке за ведущими политиками Евросоюза рассказал бывший сотрудник разведслужб США Эдвард Сноуден еще в 2013 году, но тогда скандал технично замяли. Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок в прошлом году высказала предположение, что у американцев «есть очень сильный компромат» на канцлера Германии. По словам Жданок, «уже давно ходят небезосновательные разговоры», что Меркель в молодости сотрудничала с Штази – разведслужбой ГДР. «Непонятно другое: почему она боится сделать эту тему открытой. Думаю, что там есть что-то большее», – допустила евродепутат.