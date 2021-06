К политику Дмитрию Гудкову и экс-главе «Открытой России» пришли с обыском

Полиция начала обыски в домах политика Дмитрия Гудкова, начальника его штаба Виталия Венидиктова, а также экс-председателя «Открытой России» (признана нежелательной в России) Александра Соловьева, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник заявил, что «сотрудники полиции сейчас проводят оперативные действия на даче Гудкова и в доме начальника его штаба Венидиктова», идут обыски. Уточняется, что они начались с самого утра, передает ТАСС.

Гудков подтвердил в Telegram, что у него, его начальника штаба Виталия Венидиктова и экс-председателя «Открытой России» (признана нежелательной в России) Александра Соловьева проходят обыски.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», – добавил он.

Другой источник также подтвердил, что сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к экс-главе движения «Открытая Россия» Александру Соловьеву. «Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются провести обыск в квартире у Соловьева», – сказал он. При этом, с чем связан обыск, не уточняется.

В понедельник в Санкт-Петербурге был задержан бывший директор «Открытой России» Андрей Пивоваров в рамках дела по ст. 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации), возбужденного СК по Краснодарскому краю 29 мая.

В прошлый четверг Пивоваров сообщил, что признанная нежелательной в России неправительственная организация «Открытая Россия» прекращает деятельность в России.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России работу трех иностранных НКО, связанных с «Открытой Россией»: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания). По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными».