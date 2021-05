В Госдуме ответили на «толстовскую» философию Кожухова в отношении Грузии ЕС внес залог за главу партии Саакашвили Гоблин упрекнул Кожухова в подыгрывании грузинским националистам 8 мая 2021, 14:35

Кожухов может зарабатывать на поездках в Грузию, поэтому он устроил легкую пропагандистскую акцию, которой поддерживает усилия тех, кто на первое место ставит национальный признак, считает публицист Дмитрий Пучков (Гоблин). Так он отреагировал на слова журналиста Михаила Кожухова о том, что ему «стыдно за Отечество», которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «Видимо, Кожухов проводит экскурсии по Грузии, зарабатывает на этом и устроил легкую пропагандистскую акцию: я свой, не трогайте меня, мы и дальше будем приезжать сюда и зарабатывать деньги. Так же поступают российские актеры и певцы, которые ездят на Украину. Им надо там зарабатывать, поэтому «Украина хорошая», – считает российский блогер и публицист Дмитрий Пучков (Гоблин). Пучков добавил, что в некоторых окружающих Россию бывших советских республиках к власти пришли «нацисты, которые выводят на первое место национальный признак – если я грузин или латыш, то я хороший, а русские – всегда плохие и мы будем мстить тем, кто там еще остался каким-то чудом». По его словам, эти страны откровенно признаются в том, что нашли себе нового хозяина в лице США и намеренно вредят России по требованию Вашингтона. «Михаил Кожухов, видимо, изо всех сил поддерживает эти усилия», – полагает публицист. Однако он напомнил о вековых связях между Россией и Грузией, поэтому сами грузины прежде всего должны быть заинтересованы в нормализации двусторонних отношений. «Грузины – прекрасный народ. У меня масса знакомых грузин, они великолепные люди. Вот куда им продавать грузинское вино? Во Францию? Оно исторически продавалось только в России. Грузинские фрукты и овощи тоже можно продавать только в России, не в Италии же! С женой мощно развестись и больше никогда не видеть ее, а от соседа никуда не денешься. От разрыва крепких торговых связей жестоко страдают грузинские фермеры, теряя деньги», – подытожил Пучков. Ранее телеведущий и путешественник Михаил Кожухов признался в чувстве стыда перед грузинами за Отечество, которое якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана», – написал Кожухов в Facebook. Ранее экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного «Демократического движения» Нино Бурджанадзе назвала «ошибкой» приезд в Тбилиси российского журналиста Владимира Познера, который в день своего 87-го рождения был фактически выдворен из республики радикалами. Российско-грузинские отношения остаются напряженными с августа 2008 года, когда Тбилиси напал на Южную Осетию. Москва встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В июне 2019 года несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси с требованием отставки главы МВД и председателя парламента. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие российских депутатов в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами 7 мая 2021, 23:57

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». «В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана. Единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн», – написал Кожухов на своей странице в соцсети Facebook. Российскому телезрителю он известен как ведущий программ «В поисках приключений» и «Вокруг света». «Михаил! Все это можно было бы писать, если бы внезапно воскресли убитые в то утро ребята из миротворческого батальона...», – ответил телеведущему генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов. Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами. В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V» 7 мая 2021, 17:34

Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ. Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика. Решение об увольнении было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках. Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми». Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции. Блинкен признал подрыв миропорядка Соединенными Штатами 7 мая 2021, 16:10

Ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН. «Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему», – цитирует ТАСС госсекретаря США. Вместе с тем он добавил, что администрация президента США Джо Байдена продемонстрировала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. В качестве примеров он упомянул возвращение Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ, передает РИА «Новости». Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран. По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь». Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике. В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок. Российский комплекс «Окно-М» зафиксировал повышенную космическую активность 8 мая 2021, 10:20

Оптико-электронный комплекс «Окно-М» засек в 2021 году рост космической деятельности, за четыре месяца он проконтролировал движения около 30 тыс. космических объектов, сообщили в Минобороны. «Российский оптико-электронный комплекс обнаружения космических объектов «Окно-М», расположенный в Таджикистане в горах Санглок (горная система Памир) на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря, за четыре месяца 2021 года обеспечил контроль движения около 30 тыс. космических объектов», – отметили в ведомстве, передает РИА «Новости». Комплекс позволяет контролировать космические объекты на орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тыс. километров. Причем на максимальной дальности комплекс способен обнаруживать объекты, размер которых не превышает теннисный мяч, отметили в ведомстве. В 2020 году на основе информации от «Окна-М» «был обеспечен контроль более 25 тыс. космических объектов». Комплекс «Окно» был поставлен на опытно-боевое дежурство с 1999 года. После модернизации в 2014 году комплекс получил обозначение «Окно-М», его дальность обнаружения повысилась на 10 тыс. километров (с 40 тыс. до 50 тысяч). В состав комплекса входят современные оптико-электронные станции обнаружения и сбора информации, телевизионная аппаратура обнаружения и вычислительные средства нового поколения, созданные на основе отечественной элементной базы. Комплекс использует в качестве носителей информации сигналы, получаемых в результате отражения солнечного излучения от космических объектов. Работа «Окна-М» полностью автоматизирована. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Канделаки резко отреагировала на высказывания Кожухова о «двойном стыде» перед Грузией 8 мая 2021, 11:46

Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление журналиста и путешественника Михаила Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии. «А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам? Вот как грузинам смириться со своим правительством, распродающим Грузию по кускам? Путин что-то ничего никому не продает, а только принимает тех, кто был на правах гостя у себя дома. А вот Грузию продают», – написала она в своем Telegram-канале.



Премьер Италии констатировал крах «мечты Евросоюза» из-за неравенства 8 мая 2021, 01:34

Премьер-министр Италии Марио Драги во время круглого стола по трудоустройству раскритиковал европейских политиков за усиление социального неравенства в ЕС, отметив, что это «не та Европа», какой она должна быть, так как европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади, сообщило ANSA. «Европейская мечта – сделать так, чтобы никто не оставался позади. <…> Даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов. Это не та Италия, какой она должна быть, и не та Европа», – приводит заявление Драги во время круглого стола на тему трудоустройства РИА «Новости». Итальянский премьер также указал на несправедливость системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение незащищенных слоев населения – молодежи и женщин. Драги подчеркнул, что проблемы с социальной политикой во многом препятствуют развитию Евросоюза. Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту заявила о необходимости выработки механизмов распределения вакцин между государствами и предоставления препаратов от коронавируса бедным странам. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как связаны заявления о крахе «общеевропейского дома» с числом зараженных коронавирусом в Евросоюзе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Москве задержаны четыре человека за попытку сорвать репетицию парада Победы 8 мая 2021, 10:25

Задержаны четверо молодых людей, которые пытались выйти на проезжую часть во время прохождения техники по Звенигородскому шоссе для репетиции парада ко Дню Победы в Москве. Среди задержанных оказались трое молодых людей из Москвы, включая несовершеннолетнего, и девушка 1999 года рожд

На Украине остро стоит проблема героизации пособников фашистов, с этой бедой необходимо бороться, заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в обращении к украинцам в преддверии 9 мая. «(…) убийц называют героями и едва ли не ежедневно возводят им памятники. Что с этим делать? Бороться! Бороться, несмотря на то, что закрывают телеканалы, которые говорят правду. Мы не должны молча смотреть за тем, как другие телеканалы пропагандируют ненависть и прославляют не тех «героев». (…) Да, в стране беда! (…) Но ведь мы помним, что после 1942-го и 1943-го годов наступил май 1945-го. И я уверен, что нынешних фашистов ждет их «май 45-го», – приводятся слова депутата на сайте партии. Рабинович подчеркнул, что День Победы будет отмечаться «до тех пор, пока мы, наши дети и внуки будут помнить о той страшной войне, пока будут живы ветераны». Он добавил, что накануне Дня Победы в кинозале Рады прошел показ цветной копии легендарной киноленты «В бой идут одни «старики». Рабинович отметил, что партия подготовила еще мероприятия в честь Дня Победы. Напомним, Рабинович заявлял, что совместный просмотр в Раде фильма «В бой идут одни старики» необходим, чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем. С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. В рамках закона о декоммунизации на Украине переименовали 52 тыс. топонимов. Под снос попали тысячи памятников советской эпохи, из которых более 1,3 тыс. – это монументы Ленину. В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть России Аляску 8 мая 2021, 02:33

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил США подать пример всему миру и вернуть России Аляску как исторические владения в Северной Америке. «США продолжают плодить бестолковые и исторически безграмотные заявления о возвращении российского Крыма, исторической территории России, под контроль Украины. В мире все прекрасно осознают, что полуостров был российским и оказался в составе Украины ошибочно. А если США так жаждут исторической и территориальной справедливости, то можно подать пример всему миру и вернуть России ее исторические владения в Северной Америке – Аляску», – приводит слова парламентария РИА «Новости». Таким образом Гемпель прокомментировал пост, опубликованный на русскоязычной странице Госдепартамента США в Facebook, в котором Вашингтон призвал «Россию вернуть Украине полный контроль над полуостровом». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям подчеркнул, что заявление Госдепартамента США по Крыму – вмешательство в дела России и посягательство на ее законные территории. Напомним, 7 декабря 2020 года зампред российского правительства Юрий Трутнев предложил воспринимать жителей Аляски как граждан Российской империи в ответ на заметку в японской газете о том, что в США якобы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сети отреагировали на заявления Кожухова о Грузии 8 мая 2021, 12:22

«Извинения» телеведущего Михаила Кожухова перед Грузией вызвали обсуждения в сети. Блогеры и авторы напомнили путешественнику о военной кампании 2008 года. «Телеведущий Кожухов кается за нас перед Грузией. Все-таки, было что-то хорошее, когда из СССР перестали выпускать трудовую интеллигенцию шляться по заграницам. (…) Знаменитому петушественнику позабыли рассказать, что свою позорную военную кампанию 080808 грузины начали с удара по расположению миротворцев с мандатом ООН, убив сразу же два десятка граждан России. Любая страна после такого начинает боевые действия. А воображаемая страна Кожухова, она что делает в таких случаях?» – написал журналист Дмитрий Стешин в своем Telegram-канале. «Нам тоже стыдно за нашу страну. За утраченный инстинкт самосохранения. За людей, ответственных за соблюдение государственных интересов в медиасфере. За то, что мы не можем, подобно американцам, за одно такое похрюкивание в социальных сетях навсегда отлучить неблагодарную свинью от корыта бюджетного финансирования», – добавил автор Telegram-канала «Майор и Генерал». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев обратился к Кожухову со словами: «Лия Меджидовна [Ахиджакова], перелогиньтесь». Ахеджакова ранее заявляла, что у россиян якобы есть «национальная идея» – искать все время врага, где его нет: «то американцы у них виноваты, то англичанка гадит, то Украина мешает нам жить, то Грузия неприятна». «Пусть уйдет в грузинский монастырь...», – прокомментировал заявления Кожухова журналист Виталий Третьяков в Twitter. Напомним, Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». Телеведущая Тина Канделаки, комментируя заявление Кожухова о «двойном стыде» перед грузинами, подчеркнула, что ее утомили мнения некоторых российских интеллигентов об «обиженной Россией» Грузии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами. США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое 8 мая 2021, 00:32

Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия. «Мы не проводим различия <…>. Я стараюсь избегать использования термина «тактическое». Любое применение ядерного эффекта (оружия) будет иметь стратегические последствия», – приводит слова главы СТРАТКОМ ТАСС. «Наряду с этим я бы сказал, что данное различие в Новом ДСНВ (СНВ-3) – между стратегическими и нестратегическими вооружениями – становится все менее релевантным», – заявил американский военачальник на интернет-конференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса. «Технологии ушли вперед. И есть целый ряд вооружений, не подпадающих под действие этого договора и представляющих угрозу не только нашим союзникам, но и прямую угрозу североамериканской части нашей страны таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался», – заявил Ричард. В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны. В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. 3 февраля Россия и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ. В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, Россия будет заниматься модернизацией ядерных сил. Водителей предупредили о неочевидных штрафах за нарушения 7 мая 2021, 20:52 Текст: Евгения Шестак

Мелкие неисправности в машине, дорожные знаки и разметка могут стать причиной того, что автовладельцы получат серьезный штраф, предупредили эксперты. По словам экспертов портала Autonews, прежде всего водителям нужно проверять наличие обоих зеркал заднего вида, так как при отсутствии хотя бы одного из них транспортное средство считается неисправным. Согласно статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид»), нарушителю грозит штраф в 500 рублей, а продолжать движение на машине будет нельзя вплоть до устранения проблемы. Также автомобилистам порекомендовали быть внимательными во время парковки и следить за заездом на парковочные линии, за пересечение которых можно также получить штраф в 500 рублей. Кроме того, портал напомнил о запрете оставлять автомобиль под знаком «Парковка только для резидентов», за что придется заплатить 2,5 тыс. рублей. Помимо этого, в список неожиданных нарушений попала остановка на островке безопасности, а также парковка на закругленных треугольниках при заезде во двор и другие прилегающие территории. За это можно получить штрафы в 2 тыс. рублей и 500 рублей соответственно. Заплатить придется и за дополнительное оборудование, изначально не предусмотренное конструкцией, если установить его без соответствующего разрешения. Например, за багажники, фаркопы и спойлеры. Отдельно эксперты выделили парковку без регистрационных номеров. Согласно решению Антитеррористической комиссии, с 2017 года неопознанные автомобили считаются потенциально опасными, что дает право отвезти их на штрафстоянку. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин дал поручение МВД и Минтрансу до 1 августа подготовить согласованную позицию по вопросу снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч. Экономист предупредил о риске потерять деньги в надежных банках 8 мая 2021, 07:33

Традиционные банковские вклады застрахованы на общую сумму 1,4 млн рублей – если что-то случится даже с самым надежным банком, больше вам не выплатят, даже если речь идет о разных счетах, рассказал руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян. «Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад – 700 тыс. рублей и еще 5 тыс. долларов (примерно 370 тыс. рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 млн рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 млн вы получите 1,4 млн», – приводит слова эксперта РИА «Новости». В некоторых случаях страховому возмещению подлежат суммы до 10 млн рублей – это касается продажи недвижимости, наследства, ряда выплат и пособий. Но и здесь есть определенные ограничения, предупредил он. Если речь идет об инвестпродуктах, которые предлагают банки, то тут есть не только шанс заработать, но и риск потерять. Ни одна, даже самая надежная структура, не застрахована от обвала рынков, и гарантий доходности нет. При этом деньги, хранящиеся на брокерских счетах, не страхуются, указал Григорян. Напомним, 20 апреля Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало взыскать более 210 млрд рублей с владельца обанкротившегося банка «Югра» Алексея Хотина и 27 связанных с ним компаний. В 2017 году ЦБ отозвал у ПАО Банк «Югра» лицензию, Арбитражный суд Москвы признал организацию банкротом. ВСУ обстреляли детский сад на западе Донецка 7 мая 2021, 18:35 Текст: Вера Басилая

Украинские силовики обстреляли поселок шахты имени Челюскинцев на западе Донецка, попав снарядом на площадку детского сада, пострадавших нет, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин. «Под огнем ВСУ – дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада №345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание. По улице Маркина, 12/3 – неразорвавшийся боеприпас, посечены ворота и фасад», – написал в Telegram-канале Кулемзин. Ранее в ЛНР сообщили, что украинские силовики 25 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, открывали огонь из минометов калибрами 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия в направлении девяти подконтрольных ЛНР населенных пунктов. Народная милиция ЛНР обвинила Киев в минировании окраин населенных пунктов в Донбассе. Боевики 14-ой бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка. Также народная милиция ЛНР обвинила вооруженные силы Украины в размещении бронетехники в жилых районах Донбасса. Германия привела доказательства подвига ставшего прообразом Воина-победителя Масалова 8 мая 2021, 11:14

Директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине. Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попытался оспорить решение властей Берлина, которые в 1992 году изъяли имя Масалова из списка почетных граждан города. «В принципе, память сержанта Масалова увековечена на видном месте в Берлине, а именно, на мосту Потсдамер Брюке в центре города, на мемориальной доске на немецком и русском языках. Кроме того, в интернете также есть очень подробная запись, в которой можно найти еще больше информации. Подвиг Масалова по спасению ребенка был не единственным во время боев в Берлине. Но он один из немногих, я бы сказал, единственный, который можно уверенно доказать», – цитирует Морре РИА «Новости». Он подчеркнул, что «в подвиге Масалова нет никаких сомнений». Хотя судьба спасенного ребенка неизвестна, экс-директор музея Берлин –Карлсхорст, историк Петер Ян, по словам Морре, составил экспертное заключение по данному событию, в которое были включены также воспоминания маршала СССР Георгия Жукова. Эти документы были переданы в администрацию Берлина. По словам директора берлинского музея, открытие для исследователей Центрального архива Минобороны РФ (ЦАМО) могло бы способствовать более полным ответам на вопросы о «Масалове и его товарищах, которые тоже спасали детей». Тот факт, что ЦАМО, в котором содержатся документы о Второй мировой войне, закрыт, Морре назвал «серьезным препятствием для исторических исследований». Ранее депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина. Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны он жил в поселке Тяжинский, похоронен на сельском кладбище. 30 апреля 1945 года знаменщик 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии сержант Масалов принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма Берлина оставалось 50 минут, и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Сам Масалов был тогда ранен в ногу, но не сказал об этом и снова встал у знамени полка. Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Центральная скульптура в исполнении Евгения Вучетича – фигура советского воина: левой рукой солдат держит спасенную им немецкую девочку, прижимая ее к груди, правой сжимает меч.