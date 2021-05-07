США заявили о нежелании вводить санкции против России

Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах

Западные страны в попытках навязать другим свою позицию насаждают тоталитаризм в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров на онлайн-заседании Совбеза ООН.

«Поразительно, что, открыто подрывая международное право, западные деятели не стесняются утверждать, что главной задачей мировой политики должно быть противодействие попыткам России и Китая изменить порядок, основанный на правилах. Именно такие заявления прозвучали на днях по итогам министерского заседания «Семерки» (Группы семи, G7 – прим. ВЗГЛЯД) в Лондоне. Иными словами, подмена понятий уже произошла. Запад более не озабочен нормами международного права и теперь требует от всех выполнять свои правила и соблюдать установленный им порядок», – цитирует ТАСС Лаврова.

«Считаем недопустимыми подобные шаги по насаждению тоталитаризма в мировых делах, которыми все шире пользуются наши западные коллеги, прежде всего США, Евросоюз и другие [их] союзники, отвергая на международной арене все принципы демократии и многосторонности. Мол, должно быть так, как мы хотим, а то накажем», – заявил министр.

Лавров указал, что один из примеров внедрения методов диктата – это осуществляемая Западом практика незаконных односторонних санкций, которые вводятся без каких-либо международных правовых оснований. «В условиях пандемии такие рестрикции резко сужают возможности целого ряда развивающихся стран по противодействию распространению инфекции», – подчеркнул глава МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН признал, что ряд действий США за последние годы подрывал «основанный на правилах порядок» и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил о начале крушения мирового порядка под предводительством США и группы поддерживающих Вашингтон стран.По его словам, «мировой порядок, основанный на правилах» – это произвол США и ближайших союзников, поскольку он основан на правилах, которые устанавливают в Вашингтоне. И он не обеспечивает «международного мира» – это ложь».

Напомним, в марте глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В этой связи Китай призвал все страны вернуться к основным целям и принципам Устава ООН и дорожить системой, основанной на международном праве.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил, что некоторые западные государства во главе с США хотят любой ценой сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике.

В сентябре 2020 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о движении мира к многополярному устройству. В апреле того же года президент России Владимир Путин перед визитом в Китай отверг претензии США на единоличное глобальное лидерство. Ранее в США признали потерю статуса важнейшего игрока на мировой арене, а Пентагон объявил о попытках России и Китая создать новый миропорядок.