Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

Очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в четверг была доставлена в Мексику, самолет с грузом препарата совершил посадку в международном аэропорту Мехико, сообщила государственная фармацевтическая компания Birmex.

«Генеральный директор Birmex Педро Сентено <…> информирует о том, что с прибытием <…> партии «Спутника V» сегодня число полученных Мексикой вакцин от коронавируса [от разных производителей] достигло 23,98 млн», – приводит текст сообщения ТАСС.

Накануне глава мексиканской государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено сообщил, что страна располагает возможностями для выпуска до 90 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в год. Как уточнил глава МИД Мексики Марсело Эбрард в ходе визита в Москву, латиноамериканская страна будет получать требуемые для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» компоненты из России.

В среду стало известно, что производство «Спутника V» в Мексике начнется в мае. В прошлую среду Мексика получила четвертую партию вакцины «Спутник V». Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков Мексики зарегистрировала «Спутник V» в начале февраля. В том же месяце в республике началась вакцинация российским препаратом.

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