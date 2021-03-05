Цены на нефть выросли на решении ОПЕК+ продлить действующие сокращения добычи

Цены на нефть в пятницу утром уверенно растут, продолжая вечернюю динамику, после решения ОПЕК+ оставить в силе действующие договоренности о сокращении добычи нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 67,41 доллара, апрельских фьючерсов на WTI – на 0,99%, до 64,44 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы продолжают отыгрывать итоги прошедшего заседания ОПЕК+. 4 марта альянс решил не наращивать добычу в апреле (аналитиками ожидалась общая прибавка на 0,5 млн баррелей в сутки), Саудовская Аравия также сохранит свое дополнительное сокращение в 1 мн баррелей в день.

Более того, страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти России в апреле на 130 тыс. баррелей в сутки, Казахстана – на 20 тысяч.

«Резкий скачок цен на нефть был реакцией на шокирующее решение ОПЕК+», – отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари, чье мнение приводит Bloomberg.

ОПЕК+ из-за падения спроса, вызванного пандемией коронавируса, с мая сократила добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере восстановления спроса ограничения корректировались, и на март они составляют 7,05 млн баррелей в сутки. Причем в феврале и марте возможность ненамного нарастить добычу получили только Россия и Казахстан. Базой отсчета для сокращений в рамках договорtнностей взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии – показатель в 11 млн баррелей в сутки.

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