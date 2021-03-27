РПЦ озвучила позицию по участию священников в митингах

Участие в несогласованных митингах и арест могут стать причиной отстранения священника от служения, при этом церковного запрета на высказывание своего мнения нет, заявил телеканалу «Россия-24» глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«У нас нет общецерковного запрета на то, чтобы человек высказывал где-то свое мнение. Но если, например, человек участвует в несанкционированных митингах, если он попадает за решетку по обвинению в уголовном или административном преступлении, то это может повлечь за собой канонические последствия. Хотя бы потому, что священнослужитель должен совершать богослужения по расписанию. А если он сидит в тюрьме, значит, что происходит с его приходом, кто будет совершать службу в его приходе?» – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Если священнослужитель хочет предпринять «какие-то активные действия», он должен попросить на это благословение своего правящего архиерея и затем следовать этому.

По словам архиереия, если говорить в целом о политической активности священнослужителей, то никто не запрещает им высказывать ту или иную гражданскую позицию, в блогах, СМИ или каких-то общественных местах.

Ранее архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Ефрем освободил участника несанкционированной акции протоиерея Андрея Винарского от служения в двух приходах Смидовичского района Еврейской автономии из-за ареста. Винарский был арестован на 20 суток из-за встречи с активистами на площади Ленина в Хабаровске 18 января. Его адвокат Татьяна Титкова говорила, что «по версии сотрудников полиции, он участвовал в несогласованном митинге в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и политика Алексея Навального». Защита собиралась обжаловать решение суда.

Священник Андрей Винарский регулярно выступает в поддержку Фургала, что следует из видеороликов в соцсетях. Из-за этого его неоднократно задерживали на акциях протеста, назначали крупные штрафы и административные аресты.