Патрушев сообщил о пресеченных на Урале терактах

В 2020 году на Урале правоохранительные органы пресекли попытку организовать два теракта, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«В части, касающейся принятых мер по противодействию созданию ячеек международных террористических организаций, следует отметить, что важным итогом этой работы стало недопущение в 2020 году на территории округа преступлений террористической направленности», – цитирует Патрушева РИА «Новости».

Он отметил, что правоохранители предотвратили два теракта, а также задержали 25 участников бандформирований.

В городе Лянтор (ХМАО) были задержаны члены запрещенной в России международной террористической организации «Имарат Кавказ», в ячейку входили три местных жителя, они планировали совершить теракт в одном из местных торговых объектов.

В УрФО возбудили 11 уголовных дел против жителей Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, участвовавших в работе международных террористических организаций.

Также был заблокирован доступ к без малого 100 сайтам, где публиковались материалы террористического характера. Из незаконного оборота в ходе спецоперации в Свердловской области изъяли 26 единиц огнестрельного оружия и более четырех килограммов взрывчатки.

«В рамках мероприятий по предупреждению проникновения на территорию округа террористов выявлены и пресечены 11 каналов незаконной миграции», – отметил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что важно повысить эффективность выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению террористических угроз, а также повысить внимание к индивидуальной профилактической работе, особенно среди молодежи.

При этом Патрушев отметил, что в 2020 году регионы УрФО продемонстрировали снижение числа преступлений, совершенных подростками. В прошлом году были выработаны меры по предупреждению социально опасного и деструктивного поведения молодежи.

«В этих целях проведены межведомственные оперативно-профилактические мероприятия, такие как «Подросток», «Неформал», «Группа». Разработаны методические рекомендации по предупреждению детской преступности при проведении массовых мероприятий», – приводит слова Патрушева ТАСС.

Число совершенных подростками преступлений в округе сократилось на 15%, на 18% уменьшилось число лиц, их совершивших, продолжил Патрушев.

Глава Совбеза отметил, что количество преступлений экстремистского характера на Урале выросло в 2,5 раза. По его словам, на межнациональные отношения в регионе плохо влияют коррумпированность представителей власти, высокое имущественное расслоение общества и миграция.

«Как следствие проявления всех обозначенных факторов, в округе в прошлом году в 2,5 раза выросло число преступлений экстремистской направленности», – указал он.

В понедельник сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе были задержаны трое мужчин, которые подозреваются в подготовке теракта.