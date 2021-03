В Испании заявили о «причастности» России к кибератаке на госслужбу занятости Финалисты киберспортивного турнира раскрыли секреты своего успеха 22 марта 2021, 20:47 Текст: Елизавета Булкина

В Москве состоялся финал киберспортивного турнира Лиги РДШ Центрального федерального округа, организованный Российским движением школьников. К трансляции из кинотеатра Октябрь в воскресенье подключилось более 2 млн. зрителей. 96 киберспортсменов соревновались в дисциплине PUBG Mobile, на гранд-финал, запланированный на май 2021 года, была выбрана лучшая пятерка игроков, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Финалисты рассказали, как добиться успеха в киберспорте. В тройке лидеров оказался и 17-летний Александр Альховик, ученик воронежской школы № 1, который подписал контракт со Шведской гильдией по Пабг «Alliance» летом 2020 года. Свою карьеру киберспорсмена Александр начал в 12 лет. Он считает, что для того, чтобы стать профессиональным игроком нужно долго и упорно тренироваться, поэтому сам играет в день по 8-12 часов. Школьник рассказал, почему выбрал именно эту дисциплину и как ему удалось стать очень востребованным игроком. «У меня не было компьютера, но было желание стать киберспортсменом. PUBG изначально был перспективной игрой, поэтому я его и выбрал. Alliance – это организация с которой я сотрудничаю около года. Я со своей командой показывал хорошие результаты, и наш менеджер написал в Alliance, после мы получили от них контракт, теперь у нас есть заработная плата, программное обеспечение и спонсорские подарки», – рассказал Альховик. В тройке лидеров финала Киберлиги РДШ по ЦФО также оказался киберспортсмен из Одинцово. Ахмед Дадаев –девятиклассник лицея № 6 им. А. С. Пушкина, до 14 лет он особо не интересовался компьютерными играми. «Я никогда активно не увлекался ни компьютерными, ни мобильными играми. Просто так вышло, что, когда был релиз PUBG MOBILE, я скачал его с другом и меня туда затянуло. Мне очень понравилась механика игры. Когда у меня начало более-менее получаться, я захотел попробовать себя на турнирах. Сейчас в среднем я трачу от четырех до шести часов дня на игру, бывает и больше, все зависит от количества матчей в день», – рассказал школьник. По словам юного киберспортсмена из обычного поклонника можно стать профессионалом, если есть желание, но также важны и тренировки. «Мои родители относятся положительно к моему увлечению, поддерживают меня. Особенно отец, он всегда пытается быть в курсе каждого моего турнира и по возможности смотрит прямые эфиры этих турниров», – добавил Дадаев. Напомним, что самый крупный в стране чемпионат по киберспорту среди учащихся в возрасте от 7 до 18 лет Российское движение школьников запустило в ноябре 2020 года. Он проходил по пяти компьютерным дисциплинам: Dota 2, League of Legends, Warface, Hearthstone, Armored Warfare: Проект Армата; а также по пяти мобильным дисциплинам: Mobile Legends, Standoff 2, Brawl Stars, PUBG Mobile, War Robots. Организатором чемпионата по киберспорту среди школьников выступило Российское движение школьников совместно с Ассоциацией Компьютерного Спорта. Партнерами проекта стали: университет «Синергия», патриотическое движение «Юнармия» и Mail.ru Group.

Глава черногорской спецслужбы раскрыл планы НАТО против России 21 марта 2021, 22:09

Фото: INTS KALNINS/Reuters

Текст: Абдулла Шакиров

Директор Агенства национальной безопасности (АНБ) Черногории Деян Вукшич раскрыл на слушаниях в парламентском комитете по безопасности страны имена двух сотрудников своего ведомства и их коллег из НАТО, рассказав о деталях их совместной операции против, предположительно, российской разведки, сообщило черногорское радио Antena M. Вукшич был приглашен на слушания для объяснпений сомнительных контактов вице-премьера Черногории с гражданином США и Сербии Стеваном Симияновичем, несколько месяцев выдавашего себя за сотрудника Госдепа. Вместо объяснений глава черногорской спецслужбы рассказал о секретах проводимых АНБ и НАТО спецопераций «в стране и регионе российских разведслужб», пишет «Коммерсант». Вскоре после начала слушаний лидер оппозиционной социал-демократической партии Рашко Коневич потребовал немедленно прекратить их, заявив, что «разведданные какого-либо члена НАТО не могут быть предоставлены депутатам». По его мнению, это было сделано намерено. В свою очередь председатель парламентского комитета по безопасности Милан Кнежевич сказал, что это всего лишь «случайный инцидент». Тем временем оппозиция требует отставки главы АНБ и привлечения его к уголовной ответственности за разглашение государтвенной тайны. Так, экс-лидер Либерального союза Миодраг Живкович призвал прокуратуру начать расследование против Вукшича, напомнив, что закон предусматривает за разглашение секретных сведений до 10 лет тюрьмы, а один из лидеров пропрезидентской Демократической партии социалистов Предраг Бошкович пообещал добиться от государства «доведения этого дело до конца». Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета 22 марта 2021, 09:47 Текст: Алина Назарова

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал падение американского лидера Джо Байдена на трапе самолета. «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», – заявил Трамп, фрагмент выступления которого был опубликован в TikTok, передает РИА «Новости». Напомним, Байден трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета, видеозапись с этим инцидентом опубликовали и распространили в социальных сетях. В Белом доме, комментируя инцидент, заявили, что у президента со здоровьем все в порядке, а споткнулся он из-за сильного ветра. При этом Дональд Трамп-младший усомнился в том, что падение главы американского государства при подъеме на самолет вызвано сильным ветром. В свою очередь британцы высмеяли инцидент со множественными падениями Джозефа Байдена на трапе, предположив, что вскоре вице-президент Камала Харрис займет пост американского лидера. Яшин предложил сыну Немцова поцеловать ботинок Кадырова 21 марта 2021, 22:43

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин предложил сыну Бориса Немцова поцеловать ботинок Кадырова. Сын Бориса Немцова поздравил на своей странице в соцсети Facebook главу российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова с днем рождения. «Сергей Викторович, поздравляю Вас с Днем Рождения. Ваша работа очень важна для нашей страны», – написал Антон Немцов. Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин решил прокомментировать поздравление, написав под постом Антона Немцова: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя». Напомним, в апреле 2019 года сына Немцова затравили за позицию по Крыму. Власти ЕС заявили об отсутствии необходимости в «Спутнике V» 22 марта 2021, 02:31

Фото: Thiago Prudencio/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Евросоюз не нуждается в российской вакцине от коронавируса «Спутник V», заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала TF1. «С марта по июнь мы поставим от 300 до 350 млн доз вакцин в Европу. Поскольку Европа – континент, на котором больше всего вакцин (четыре), которые одобрены медицинскими регуляторами, – мы первый континент в плане производства вакцин. Нам абсолютно не нужен «Спутник V». Что касается «Спутника V», у россиян проблемы с его производством, и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам», – приводит слова еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка ТАСС. Бретон призвал массово производить и распределять уже одобренные вакцины. Он также предположил, что добиться коллективного иммунитета к коронавирусу в Европе, возможно, получится к 14 июля – французскому национальному празднику. Напомним, в субботу по всей Европе прошли акции против связанных с коронавирусом ограничений. В странах Евросоюза введен строгий комендантский час, нарушителям антикоронавирусных запретов грозят гигантские штрафы и даже долгие годы в тюрьме. В пятницу глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Онищенко ответил на заявление властей ЕС о «ненужности» «Спутника V» 22 марта 2021, 12:50

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко, отвечая на заявление еврокомиссара о том, что Европе не нужна российская вакцина от коронавируса. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка француз Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу совершенно не нужна российская вакцина против коронавируса «Спутник V». По его словам, четырех уже одобренных вакцин хватит, чтобы уже к середине июня достичь коллективного иммунитета на всем континенте. «В словах еврокомиссара о поставке вакцины мы не видим конкретных сроков, он их не называет. А «до июня» – это очень обширное понятие. Пока мы видим только беспрерывные скандалы и отказы стран, и это очень серьезно. А все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы, потому что любая затяжка с вакцинацией измеряется жизнями людей. Вот это еврокомиссару надо четко и ясно себе представлять, а все это – политиканство и заявления. Его разглагольствования – это жизни людей», – говорит Онищенко. Он также уверен, что те страны Евросоюза, которые отказываются от вакцины AstraZeneca и, особенно те, кто не поддерживают слова действующего еврокомиссара, должны просто поставить вопрос о соответствии Бретоном занимаемой должности. Несмотря на то, что вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была признана первой в мире зарегистрированной вакциной, Бретон утверждает, что Европа – первый континент в плане производства вакцин. «Ему нужно любыми возможностями пользоваться, а не ерунду говорить», – комментирует Онищенко. Кроме того, еврокомиссар заявил, что «у россиян проблемы с производством «Спутника V», и если им понадобится помощь, то мы вернемся к этому во втором полугодии, но сейчас приоритет отдан европейцам. «Чья бы корова мычала. Пусть он у себя сначала порядок наведет, а мы без него разберемся», – заключил Онищенко. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в мире, в том числе в Европе, пытаются политизировать применение российской вакцины от коронавируса. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американцы усомнились в способности Байдена быть президентом США 22 марта 2021, 07:43

Фото: CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что вице-президент США Камала Харрис вскоре может сменить Джо Байдена на посту главы американской администрации. По мнению американских пользователей, выбор кандидатуры Байдена в качестве лидера Соединенных Штатов оказался неслучайным, и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис, передает РИА «Новости». «Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели – троянским конем. В конце концов, нам объявят, что он больше не может занимать свой пост, и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности», – утверждает MassiveMemberClub. «К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года – будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над Сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента», – высказался Kingdomofidiots. Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США. «Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону», – заявил Jeisele. «Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы», – подчеркнул NCBob460. «Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, – почти преступление», – отреагировал BidenDestroysAmerica. Напомним, в прошлый четверг Байден трижды споткнулся на трапе самолета. В тот же день глава американской администрации Джо Байден в ходе выступления в Аризоне назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Кроме того, в субботу Байден заявил, что Харрис «умнее него»; Харрис ответила, что ей нечего добавить. Россия выступила за создание коалиции стран против незаконных санкций 22 марта 2021, 04:56

Фото: Aleksey Ivanov/

TV Zvezda/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. «В ООН Венесуэла выступила с предложением создать коалицию против односторонних принудительных мер. В организации, кстати сказать, есть специальный представитель, специальный докладчик по вопросам преодоления односторонних санкций. Докладчик выступает с очень взвешенными, объективными оценками», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства ТАСС. Лавров выразил уверенность, что любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, «заслуживают всяческой поддержки». «Такого рода инициативы должны поощряться. Мы должны сформировать максимально широкую коалицию стран, которые будут принципиально противодействовать этой незаконной практике», – подчеркнул министр. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. Китай ввел ответные санкции против ЕС 22 марта 2021, 18:24

Фото: Marc Vorwerk/Sulu Press/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Китай объявил о введении санкций против индивидуальных лиц и организаций из Евросоюза в ответ на санкции за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщил МИД КНР. «Китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении десяти индивидуальных лиц и четырех организаций из ЕС за подрыв суверенитета и интересов Китая, а также умышленное распространение лжи и дезинформацию», – передает заявление китайского ведомства РИА «Новости». В Китае заявили, что этот шаг ЕС «основан ни на чем, как на лжи, дезинформации, игнорировании и искажении фактов». Действия Евросоюза являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, нарушением международного права и основополагающих норм международных отношений, заявили в МИД Китая. В санкционный список КНР попали депутаты Европаламента Рейнхард Бютикофер, Михаэль Галер, Рафаэль Глюксманн, Илхан Кючук, Мириам Лексман, член палаты представителей Нидерландов Сьёрд Вимер Сьёрдсма, депутат палаты представителей Бельгии Самуэль Коголати, депутат парламента Литвы Довиле Шакалене, германский и шведский ученые Адриан Зенц и Бьерн Джерден. Указанным лицам и их семьям запрещен въезд на континентальную часть Китая, в Гонконг и Макао. Компаниям и организациям, связанным с ними, запрещено вести бизнес с Китаем. Также ограничения вводятся в отношении комитета по политике и безопасности Совета ЕС, комитета по правам человека Европарламента, Берлинского института Меркатора по изучению Китая и Альянса демократических фондов Дании. Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Во Франции осудили высказывания Байдена о Путине 22 марта 2021, 09:42

Фото: Алексей Никольский/ТАСС,

CARLOS BARRIA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Высказывания президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине недопустимы, заявил французский сенатор от партии «Республиканцы», бывший министр обороны республики Жерар Лонге. «Сказанное Байденом совершенно необъяснимо и не соответствует требованиям, предъявляемым к главе государства. Франция, которая неоднократно принимала президента Путина, должна дистанцироваться от высказываний Байдена. Подобным заявлениям нет места в многостороннем мире, который все мы хотим построить в интересах мира и прогресса», – подчеркнул Лонге, передает ТАСС. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от правящей партии «Республика на марше» Каролин Жанвье также выразила обеспокоенность ухудшением отношений между США и Россией в связи с высказываниями, допущенными хозяином Белого дома. «Я обеспокоена ухудшением американо-российских отношений. Это вызывает у меня сожаление», – сказала она. Жанвье, возглавляющая группу дружбы Франции и России в Национальном собрании, призвала Вашингтон и Москву к диалогу. «Диалог между двумя великими державами представляется мне крайне важным», – подчеркнула она. Тем временем большинство читателей немецкой газеты Welt, оценивая реакцию президента России Владимира Путина на высказывания президента США Джо Байдена в его адрес, осудили поведение американского лидера и восхитились ответом со стороны Москвы, назвав его «дипломатическим шедевром». Напомним, президент США Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера. Владимир Путин в ответ на это пожелал американскому коллеге здоровья и вспомнил детскую поговорку. Также президент предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире, однако тот ушел от ответа на вопрос о дате возможного разговора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россия призвала к отходу от контролируемых Западом платежных систем 22 марта 2021, 05:58

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. «Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Нужно снижать санкционные риски путем укрепления своей технологической самостоятельности, путем перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару», – приводит слова министра иностранных дел ТАСС. Лавров объяснил необходимость «укреплять свою самостоятельность» попытками США ограничить возможности технологического развития и России, и Китая. «Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», – отметил министр. «Они продвигают свою идеологизированную повестку дня, нацеленную на сохранение своего доминирования за счет сдерживания развития других стран. Эта политика идет вразрез с объективной тенденцией и, как было принято говорить, находится «на неправильной стороне истории». Исторический процесс все равно возьмет свое», – подчеркнул Лавров. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. Напомним, в мае 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на карты российской национальной платежной системы «Мир», оператором которой стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года после введения санкций США и отказа американских платежных систем Visa и MasterCard работать с рядом российских банков. Полицейский застрелил пытавшегося угнать машину скорой в Подмосковье 22 марта 2021, 13:09 Текст: Алексей Дегтярев

Полицейский в Подмосковье застрелил нападавшего на водителя скорой помощи и пытавшегося угнать автомобиль мужчину, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий. Инцидент произошел вечером 21 марта, на складе в промзоне в поселке Софьинское Московской области, сообщается на сайте ведомства. Разнорабочий на складе «демонстрировал неадекватное поведение и попытался свести счеты с жизнью», уточнили в СК. «Очевидцами на место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая оказала мужчине необходимую медицинскую помощь, после чего ими была предпринята попытка помещения мужчины в автомобиль для дальнейшей транспортировки в больницу. Не желая быть госпитализированным, мужчина стал оказывать сопротивление врачам и предпринял попытку завладеть транспортным средством, нанеся водителю множественные удары руками в область лица и туловища», – говорится в сообщении. На место происшествия вызвали полицию. Подозреваемый вооружился лопатой и не реагировал на требования полиции прекратить противоправные действия, также он попытался нанести удар сотруднику ОМВД по городскому округу Раменское. «Предотвращая опасные действия мужчины, полицейский применил табельное оружие, из которого произвел несколько выстрелов. От полученных ранений подозреваемый скончался на месте происшествия», – указали в СК. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, а также о покушении на угон машины скорой помощи. Следователи допросили свидетелей, изъяли видеозаписи с камер наблюдения. В рамках расследования планируется дать правовую оценку действиям полицейского, назначить биологическую, молекулярно-генетическую, психолого-психиатрическую и баллистическую экспертизы. Ранее сообщалось, что водитель машины скорой помощи устроил стрельбу на юге Москвы из-за конфликта с другим участником дорожного движения. ЕС впервые за 30 лет ввел санкции против Китая 22 марта 2021, 15:35

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Текст: Алина Назарова

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. В новый санкционный список попали четыре физических и одно юридическое лицо. Их активы в ЕС замораживаются, въезд в Евросоюз для них закрыт. Брюссель увязывает свой шаг с геноцидом уйгуров и представителей иных этнических и религиозных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Последний раз эмбарго ЕС на поставки оружия в Китай вводилось после подавления китайскими властями акций протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, передает Deutsche Welle. Решение от лица ЕС уже прокомментировал министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок: «Это – очень важный шаг, который показывает нашу приверженность (выбранному курсу в отношении Китая)». Между тем в МИД Китая заявили, что «жесткой рукой» будут претворять в жизнь ответные меры против Брюсселя. Уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка. Японцев возмутил полет Ту-95МС над Тихим океаном 22 марта 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Читатели японского журнала Shukan Gendai выразили возмущение из-за планового полета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС над Тихим океаном. Издание Shukan Gendai опубликовало материал, посвященный действиям российских самолетов. Автор статьи увязал полет с годовщиной Великого восточно-японского землетрясения и назвал его «неслыханной провокацией» и «демонстрацией силы». Публициста, как и его читателей, не смутило приведенное в его же материале сообщение газеты «Красная звезда», что полет был плановым и прошел «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Автор отмечает, что полет проходил, в частности, над Курильскими островами. Некоторые из японских читателей оставили под публикацией на агрегаторе Yahoo News Japan возмущенные комментарии, передает РИА «Новости». «К России нельзя относиться снисходительно. Нам нужно умело использовать все средства, чтобы вернуть северные острова! На Россию следует смотреть, как на страну, желающую Японии бед», – написал Akp. «Японии нужно как можно быстрее обзаводиться своими ядерными ракетами. И нацелить их на Москву. Это будет самое действенное», – призвал f*****. «Россия знает, что Япония не будет стрелять, вот и провоцирует нас, часто внедряясь в наше воздушное пространство. А нам не нужно давать себя провоцировать. Нужно жестко отвечать России!» – заявил tos. «Россия, наконец, показала нам, что она является не потенциальным, а настоящим нашим противником! Японии срочно нужно заводить свои наступательные ракеты и атомное оружие. Иначе будет поздно! Японию превратят в выжженную землю! Полностью надеяться на Америку – это как вручать свою жизнь в руки другому человеку!» – призвал eti. Но были и те, кто не согласился со своими воинственными соотечественниками. «Прежде, чем публиковать такие статьи, вселяя в народ страх и разжигая в нем ненависть, не лучше ли нашему правительству и министру обороны попробовать политические методы решения проблем!» – написал pgh. Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-95мс 11 марта выполнили полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали японские истребители. Эксперт оценил идею Лаврова создать коалицию против западных санкций 22 марта 2021, 12:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Макарова

«Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Василий Кашин. Так он прокомментировал заявление главы МИД Сергея Лаврова китайской прессе о том, что Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции для противодействия односторонним санкциям. «До определенного времени работа по переходу на альтернативные механизмы расчетов – на национальные валюты и уход от американской финансовой структуры, шла медленно, потому что Россия была под санкциями, а Китай – нет», – отметил эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин. Москва выступает за формирование максимально широкой коалиции стран, выступающих против односторонних санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ. Любые инициативы, направленные на изъятие из международной жизни такого нелегитимного инструмента, как односторонние санкции, заслуживают всяческой поддержки, подчеркнул Лавров. «Переход к подобному антисанкционному взаимодействию – жизненно важный для нас вопрос», – отметил Кашин. «Китайский крупный бизнес был в большей степени глобализован, чем российский, и нацелен на международную экспансию, – добавил собеседник. – В таких условиях интерес к подобному взаимодействию с нашей страной был не всегда сильным». Но обе страны оказались в новой ситуации, поскольку с мая 2020 года началась резкая эскалация американского санкционного давления на КНР. «До этого речь шла об отдельных высокотехнологичных компаниях и о предприятиях военно–промышленного комплекса. А сейчас сотни китайских компаний находятся под американскими санкциями. Это создает новые условия для сотрудничества», – полагает Кашин. По оценке эксперта, сейчас у России объем расчетов в национальных валютах составляет где-то 20% от товарооборота. В двусторонней торговле доминирует евро. «Возможно, теперь с помощью политической воли и интересов бизнеса мы сможем осуществить тот рывок, о котором много говорилось – перейти на торговлю в национальных валютах Но в основном это будет юань, потому что рубль привязан к нефти и очень волатилен», – отметил собеседник. Со стороны Запада существенной реакции на такое взаимодействие быть не может, добавил эксперт. «Единого Запада в этом вопросе нет. Есть США и их ближайшие союзники – Канада и Австралия. Позиция Евросоюза отличается, как и позиции Японии и Южной Кореи. Каждый играет в свою игру. Дело в том, что Китай является важнейшим торговым партнером для них всех», – пояснил Кашин. «Безусловно, США будут добиваться роста санкционного давления, но больше ничего сделать они не смогут – у них обрушены каналы коммуникации и с нами, и с китайцами», – резюмировал собеседник. Беседа Лаврова с китайскими СМИ прошла в преддверии визита главы российской дипломатии в Китай. В понедельник министр прибыл в город Гуйлинь, во вторник запланирована встреча главы МИД России с китайским коллегой Ван И, сообщило РИА Новости. Ранее Лавров раскритиковал санкционные «инстинкты» Запада и неумные попытки наказать Россию и Китай санкциями, а также обвинил Запад во главе с США в стремлении сохранить доминирование в глобальной экономике и международной политике любой ценой. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД При обыске у губернатора Пензенской области нашли около 500 млн рублей 21 марта 2021, 23:21

Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

В ходе обыска в доме задержанного по подозрению в получении взятки губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева следователи обнаружили около 500 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах. «В ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам проживания Ивана Белозерцева следователи обнаружили в рамках уголовного дела о получении взятки порядка 500 млн рублей», – приводит слова источника ТАСС. По версии следствия, Белозерцев получил взятку от председателя совета директоров группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова в виде дорогих часов, автомобиля «Мерседес», основную часть – в виде денег. Напомним, в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева возбуждено дело, он задержан по подозрению в получении взятки на сумму более 30 млн рублей. СК опубликовал кадры обыска в кабинете губернатора Пензенской области. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. В воскресенье Белозерцева этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны сотрудники пензенского представительства при правительстве России.