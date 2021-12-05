Пушков заподозрил журналистов Bild в желании «повоевать с Россией»

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал немецкий журнал Bild за публикацию карты гипотетического нападения России на Украину.

«У американских и германских журналистов давно чешутся руки – уж очень повоевать с Россией хочется. Мало им Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии. При этом они отражают настроения в самых высоких кабинетах ряда стран НАТО: «Надо поставить русских на место!» Вот и готовят для этого нужную атмосферу, как готовили перед войнами против Ирака или Ливии, навязчиво эксплуатируя тему якобы готовящейся «агрессии России против Украины», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее в МИД обратили внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы статьи Bild использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post. Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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