Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге 29 декабря 2021, 14:46

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ. Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко». Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко. До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества. Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.

Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России» 29 декабря 2021, 10:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей». Текст опубликован в думской электронной базе. «В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке. Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке». При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты». «Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе. Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков. Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению. «Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте. Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИД. Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России». Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России. Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь. Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ 28 декабря 2021, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами. На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом. «Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool». Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год. Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом. Путин назвал число проживающих в России граждан Таджикистана 27 декабря 2021, 17:34

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Около миллиона граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном. Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран. «Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана», – приводит его слова ТАСС. Ранее Путин на встрече с Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу. Глава МИД Украины сделал комплимент Путину 29 декабря 2021, 10:25

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина». Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент. Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН 28 декабря 2021, 20:34 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе. «Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева. Россиянина Дудникова приговорили в Минске к 11 годам лишения свободы 27 декабря 2021, 15:48 Текст: Елизавета Булкина

Минский городской суд приговорил гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы по делу о разжигании социальной вражды и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. «По совокупности преступлений назначить окончательно наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», передает слова судьи ТАСС. Дудников признан судом виновным в разжигании розни, публичных призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя, а также в действиях, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Приговор может быть обжалован и опротестован в Верховном суде Белоруссии в течение десяти дней. Адвокат Дудникова не стал отвечать на вопрос о том, воспользуется ли защита или сам обвиняемый правом на обжалование приговора. Напомним, что Дудников был задержан в Минске 5 мая. В июле он признал вину. В Белоруссии обнародовали проект изменений в конституции 27 декабря 2021, 15:41 Текст: Елена Мирошниченко

В Белоруссии обнародован проект изменений и дополнений в конституцию страны для всенародного обсуждения. Согласно проекту, государственными языками в Белоруссии являются белорусский и русский языки, передает «БелТА». Также предполагается, что Белоруссия будет предоставлять убежище иностранным гражданам и лицам без гражданства, преследуемым в других странах. Проект новой Конституции Белоруссии запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями. «Запрещается финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями, иностранными гражданами, а также в других случаях, предусмотренных законом», – говорится в тексте проекта. В проекте говорится, что президент республики может быть смещен с должности Всебелорусским народным собранием. Также предусматривается, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков. Согласно проекту, Всебелорусское народное собрание станет в республике высшим представительным органом. Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия должна оставаться президентской республикой, чтобы «сохранить страну», при работе над поправками в конституцию нельзя допустить разбалансированности системы органов госвласти. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года. Конституционная комиссия выработала вариант проекта правок в основной закон. Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым 28 декабря 2021, 14:14 Текст: Кристина Цыцура

Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС. По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной. Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно. Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю. Минск похвастался обличением «темных сторон европейской демократии» 27 декабря 2021, 05:56 Текст: Антон Антонов

Белоруссия выстояла в условиях жесткого внешнего давления со стороны государств Запада, заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей. По словам министра, со стороны «западных партнеров» звучат «голоса о необходимости нахождения каналов коммуникации» с Минском. Страна «выстояла и развивается», хотя на нее оказывается «жесточайшее давление», сказал он, отметив, что «существенно увеличился экспорт белорусской продукции – положительное сальдо внешнеторгового баланса составило более 3 млрд долларов». Макей заявил, что Минск смог на международных площадках показать темные стороны европейской демократии». По его словам, «практически впервые в адрес ряда так называемых демократических государств прозвучала серьезная критика со стороны международных организаций и зарубежных СМИ», передает ТАСС. Министр считает, что «белорусы достойно и спокойно прошли этот период», хотя для страны уже был «заказан похоронный марш». Однако жители Белоруссии «стали намного сильнее, закаленнее и увереннее в себе и в будущем страны». Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. На белорусско-литовской границе образовались очереди из сотен грузовиков 26 декабря 2021, 15:55 Текст: Валентина Григоренко

Очереди из сотен грузовиков образовались на границе Литвы с Россией и Белоруссией, время ожидания на пункте пропуска «Мядининкай» более 50 часов, сообщили в дирекции пунктов пограничного контроля Минтранса Литвы. «В пункте пропуска «Кибартай» (с российской стороны – «Чернышевское») стоят 90 машин, время ожидания составляет около 13 часов. В «Панемуне» («Советск») очереди ждут 30 грузовиков, время ожидания оценивается в девять часов. Еще сложнее ситуация на границе с Белоруссией. В пункте пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») стоят 289 большегрузных автомобилей, а время ожидания составляет около 53 часов», – передает Sputnik Литва сообщение.



Отмечается, что на границе Литвы с Белоруссией в «Лаворишкесе» («Котловке») стоят 140 машин (время ожидания – 29 часов), в «Райгардасе» («Привалке») – 180 (время ожидания – 36 часов), в «Шальчининкае» («Бенякони») – 268 (около 39 часов).



Литовские перевозчики уже неоднократно жаловались на не зависящие от них проблемы на границах.



В пунктах на границе Белоруссии и Литвы периодически скапливаются очереди из фур, чаще всего в выходные и праздничные дни. Также сложная ситуация складывается, если на литовской стороне происходит технический сбой. Кроме того, участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе. Напомним, что в Литве продолжает разворачиваться тяжелый политический кризис – эта страна стала разменной монетой в противостоянии между Белоруссией и Соединенными Штатами. В попытках разрешить эти противоречия правительство Литвы принимает все новые меры против Минска. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия обеспокоена появившейся информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии – так как это может затронуть обеспечение Калининградской области. Лукашенко задал «главный вопрос» о коронавирусе на встрече лидеров стран СНГ 28 декабря 2021, 15:35 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге задал вопрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анне Поповой о прогнозе развития ситуации с коронавирусом. «Главный вопрос для нас – вопрос прогноза», – цитирует БелТА белорусского лидера. Лукашенко отметил, что ни один прогноз, сделанный в Белоруссии по развитию ситуации с коронавирусом, в частности по срокам, в полной мере не оправдался. «Может, вы скажете нам, что будет завтра, на что нам ориентироваться?» – спросил президент. В свою очередь Попова отметила, что точного ответа на этот вопрос нет. «Ни у кого в мире однозначного ответа нет, что будет завтра», – указала она. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече глав государств – участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. На среду, 29 декабря, запланирована встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что российской и белорусской сторонам удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран. Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру 27 декабря 2021, 19:12 Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля. «Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?» Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС. «Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток. «Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья». Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы. Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось». В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру». В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин. В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент. Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного. Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей. Польская прокуратура объявила в розыск сбежавшего в Белоруссию солдата 28 декабря 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

Попросивший политического убежища в Белоруссии польский солдат Эмиль Чечко объявлен в розыск, следует из слов замглавы прокуратуры района Белосток-Север в Польше по военным делам Радослава Вишенко. Вишенко сообщил, что «отдел по военным делам районной прокуратуры», получив «из военного гарнизонного суда в Ольштыне постановление о временном аресте, объявил сегодня в розыск подозреваемого Эмиля Ч». Вишенко сказал, что теперь «любой орган, например, полиция или военная жандармерия, могут задержать» Чечко и «передать его соответствующим органам для того, чтобы поместить его в следственный изолятор», передает РИА «Новости». Напомним, военнослужащий из Польши Эмиль Чечко, охранявший границу, попросил политического убежища в Белоруссии. Он сообщил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, а позже признался, что сам участвовал в убийстве мигрантов. Между тем бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что солдата необходимо расстрелять. Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе 29 декабря 2021, 02:03

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером» 27 декабря 2021, 23:45 Текст: Антон Антонов

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил президента России Владимира Путина, который поздравил его отца со 100-летним юбилеем. Поздравление в адрес сына Шарля де Голля Филиппа передал от лица главы государства посол России во Франции Алексей Мешков. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который с женой прибыл в резиденцию посла, передает РИА «Новости». Пьер де Голль заявил, что «очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла», он «подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», но и «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени». Внук первого президента Пятой республики выразил поддержку идеи Европы от Атлантики до Урала и призвал «вернуться к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, потеряли в Европе и также во Франции» – «ценностям семьи, традиций и достоинства». Пьер де Голль заявил, что Путин – «большой лидер, большой президент для своей страны». Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка. Напомним, французский философ Иван Бло заявлял, что многие французы ассоциируют Владимира Путина с Шарлем де Голлем и хотели бы, чтобы их страной руководил именно такой лидер.