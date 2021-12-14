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14 декабря, вторник | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Казахстан запросил Россию о поставках электроэнергии
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Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы
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«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения.
«Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» – пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан.
Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник.
По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан.
Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник.
Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины».
«Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог.
Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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Украина ответила на слова о долге перед Россией
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Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
Украинский генерал назвал срок капитуляции Киева при войне с Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Он заявил, что в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти, сообщает РИА «Новости».
«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – сказал Кривонос.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На Украине объяснили, почему Россию бессмысленно отключать от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, исключить участника системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
Генерал СБУ предупредил об опасности грез о танках на Красной площади
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о «танках на Красной площади», заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», – приводит слова генерала СБУ РИА «Новости».
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. «Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет, уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также», – отметил генерал.
Напомним, в начале сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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США собрались призывать Россию к выполнению Минских соглашений
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Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы призвать к дипломатическому прогрессу в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Каждый день мы работаем над тем, чтобы держать открытыми каналы дипломатического взаимодействия, осуществлять диалог с европейцами и прямые контакты с украинцами и россиянами, а также стремиться и следовать дипломатическим путем выхода из ситуации», – приводит слова пресс-секретаря американской администрации ТАСС.
«Есть одновременно много различных составляющих в настоящий момент», – подчеркнула Псаки, отвечая на вопрос о том, какие дальнейшие дипломатические шаги готовит Вашингтон.
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, в частности, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид во вторник посетит Москву, чтобы «встретиться с представителями правительства высокого ранга, обсудить наращивание Россией военных сил и подчеркнуть приверженность Соединенных Штатов суверенитету Украины».
«Она подчеркнет, что мы можем добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата», – отметила представитель американской администрации.
«В дополнение к этому наши специалисты, занимающиеся вопросами национальной безопасности, продолжают вести обширные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами <…>, и это тоже продолжится», – добавила Псаки.
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Согласно заявлению Госдепартамента США, Донфрид 13–15 декабря побывает в Киеве и Москве, а затем отправится в Брюссель. В Госдепе пояснили, что целью рабочей поездки помощника госсекретаря станут встречи с государственными должностными лицами для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала к переговорам с Россией по Украине, предложив «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц призвал «в будущем активировать» «нормандский формат» для поиска решения ситуации на Украине.
В воскресенье главы МИД стран G7 в ходе встречи в Ливерпуле призвали Россию к «деэскалации» и поддержали «усилия» Франции и Германии в нормандском формате по достижению выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину. При этом он допустил, что Украина и Грузия могут продвинуться в вопросе членства в НАТО.
В прошлую пятницу президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский договорились возобновить переговоры в «нормандском формате». В тот же день Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем Штаты могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения минского комплекса мер.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
При этом в Москве указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
В прошлое воскресенье глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД России Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле. Ранее в МИД России обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.
В прошлую субботу глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Немцы высмеяли главу МИД Германии за угрозы России
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Читатели немецкого издания Die Welt с иронией отреагировали на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о «тяжелых дипломатических и экономических последствиях», которые ждут Россию, в случае якобы возможного «вторжения» на Украину.
Как сообщает издание, на заседании Совета МИД Евросоюза глава МИД Германии Анналена Бербок «пригрозила» Москве «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности», – написала Renate B.
«Бербок угрожает, и [президент России Владимир] Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», – сыронизировал advocatus diaboli.
«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», – призналась Christiane M.
«Что за детское позерство. Неловко», – заявил Ulf K.
«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», – добавила Landfrau.
В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО.
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Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения
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Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
«Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика.
Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина».
Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП.
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Стало известно о вето Меркель на поставки оружия Украине по линии НАТО
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО, сообщили осведомленные источники немецкого таблоида Bild.
По имеющейся у таблоида информации, в мае Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом источник издания утверждает, что правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи» оружия Украине, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание в августе президент Украины Владимир Зеленский лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять вето на осуществление поставок. Однако канцлер ФРГ, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено». В статье утвердается, что Берлин снял вето на поставки Киеву антидроновых ружей только в конце ноября, при этом поставки американских винтовок все еще заблокированы.
Напомним, в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
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В прошлую среду в Пентагоне анонсировали отправку очередной партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Он подчеркнул, что звучащие в Вашингтоне предположения о том, что Москва якобы может «испугаться» потенциала НАТО и не ответить Украине на попытку проверить прочность обороны России, являются очень опасными заблуждениями.
В ноябре руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Донецк обвинил Запад в выдаче «индульгенции» Киеву на любые действия в виде поставок вооружения и боеприпасов «из-за океана».
В Кремле обращали внимание на значительный рост числа провокаций Украины в Донбассе, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО, а также предупреждали об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину. Россия неоднократно призывала мировое сообщество ввести эмбарго на поставку оружия на Украину. В МИД также предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
На Украине оценили оставшийся в ПХГ объем газа
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В подземных хранилищах Украины «нормальный объем газа» и проблем с прохождением отопительного периода «быть не должно», заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко в эфире телеканала ICTV.
«Сейчас у нас в хранилищах нормальный объем газа. Не должно быть проблем с прохождением зимы. Мы должны спокойно пройти зиму, чтобы всем потребителям в Украине хватило газа. Ситуация с углем сложная, но в принципе мы можем подстраховывать предприятия электрогенерирующие», – приводит слова Витренко РИА «Новости».
В прошлую пятницу глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Россия этой зимой якобы может прекратить транзит газа через территорию Украины. В начале декабря Нафтогаз поднял тарифы на газ для украинских потребителей в пять раз.
Напомним также, 7 ноября лидер фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко заявила, что власти Украины впервые за все годы независимости страны не создали запасы газа на зиму, «за эту бездарность» заплатит каждый украинец и каждое предприятие, это катастрофа. Днем ранее бывший министр экономики Украины предупредил, что из-за высоких цен на газ 91% предприятий страны не могут продолжить работу, им грозит разорение.
В октябре в Раде призывали украинцев готовиться к холоду из-за отсутствия топлива и запасаться кизяком для отопления домов. В парламенте констатировали, что подготовка к отопительному сезону на Украине полностью провалена, власти не сформировали достаточные запасы угля и газа для прохождения осенне-зимнего периода.
В середине октября экс-руководитель Нафтогаза Андрей Коболев заявлял, что власти Украины допустили серьезную ошибку, не купив газ весной по низким ценам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией, а также разбирала, что стало причиной газового кризиса на Украине.
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В Раде объяснили, где может пройти референдум по Донбассу
Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в случае организации всеукраинского референдума смогут принять в нем участие, только приехав на подконтрольную правительству Киева территорию страны, заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, комментируя инициативу о проведении референдума по Донбассу, возможность которого допустил президент Украины Владимир Зеленский.
«В законе о референдуме предусмотрена возможность установления округов для тех людей, которые остались на тех территориях (не подконтрольных Киеву). <...> Они могут приехать на подконтрольную власти Украины территорию и проголосовать за то или иное решение», – цитирует его ТАСС.
Стефанчук подчеркнул, что «когда будут создаваться соответствующие структурные подразделения, которые будут проводить референдум, они будут создаваться исключительно на территории, которая подконтрольна государству Украина».
При этом спикер украинского парламента исключил возможность принятия решения по вопросу Донбасса только жителями этого региона.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Путин указал Джонсону на примеры срыва Киевом минских соглашений
Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Британии Борисом Джонсоном привел ряд примеров деструктивной линии украинских властей по срыву минских соглашений, сообщила пресс-служба Кремля.
«Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что в беседе Джонсон выразил «обеспокоенность по поводу якобы масштабных передвижений российских войск у украинских границ». Путин в ответ подробно изложил принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины.
Российский лидер отметил, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, а также применяют там запрещенные минским «Комплексом мер» тяжелые вооружения и ударные беспилотники. Также президент России обратил внимание Джонсона и на проводимую Украиной политику дискриминации русскоязычного населения.
Все эти события, добавил Путин, происходят на фоне активного военного «освоения» территории Украины странами НАТО, что создает прямую угрозу безопасности России.
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Устроивший скандал в Донбассе замглавы МВД Украины попал в базу «Миротворца»
Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта «Миротворец», сообщается на этом портале.
«Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины», – следует из карточки замглавы МВД, сообщает РИА «Новости».
Ранее Кабмин Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Путин заявил Джонсону о необходимости переговоров по недопущению движения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих продвижение НАТО на Восток, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений. Российская сторона представит проекты соответствующих документов», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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В Кремле назвали единственный способ урегулирования конфликта в Донбассе
Ситуация на юго-востоке Украины может быть решена только при помощи прямых контактов Киева с ЛНР И ДНР, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по мирному, и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, проведение референдума по Донбассу является внутренним делом Украины. При этом он отметил, что интересно было бы понять, «как мог бы быть сформулирован вопрос для референдума».
Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Прежде он говорил о возможной подготовке нового формата прямых переговоров по Донбассу с президентом России Владимиром Путиным.
Депутат Верховной рады от фракции «Голос» Инна Совсун заявила, что слова Зеленского о возможном референдуме по Донбассу являются безответственными.
Кулеба пригласил новую главу МИД Германии на Украину
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба провел первый телефонный разговор с новой главой германского внешнеполитического ведомства Анналеной Бербок, сообщила пресс-служба МИД Украины.
Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и «Северный поток – 2». Отмечается, что киевский дипломат пригласил немецкую коллегу посетить Киев в 2022 году, сообщается на сайте ведомства.
«Кулеба пригласил Бербок посетить наше государство в следующем году», – говорится в сообщении.
Отмечается, что глава украинского МИД рассказал Бербок о ситуации с безопасностью вдоль украинской границы и в неподконтрольной части Донбасса, а также подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Кулеба отметил, что Украина активно выступает за эффективную работу в «нормандском формате» (Россия, Германия, Украина и Франция), важном для переговоров. В свою очередь Бербок заверила Кулебу в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности и готовности к совместной работе по запуску консультаций в нормандском формате.
Собеседники также обсудили газопровод «Северный поток – 2». Министры сошлись на том, что к проекту должно применяться европейское энергетическое законодательство.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.
В минувшую пятницу появились сведения, что администрация нового канцлера Германии Олафа Шольца поддерживает проект газопровода «Северный поток – 2», но может заблокировать его в случае гипотетического военного конфликта между Россией и Украиной. В прошлую среду главой МИД Германии назначили выступающую против «Северного потока – 2» Анналену Бербок, которая является сопредседателем партии «Союз-90»/«Зеленые». В тот же день стало известно, что Германия и США договорились о закрытии Берлином проекта газопровода «Северный поток – 2» в случае «вторжения» России на Украину.
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