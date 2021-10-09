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Сумку с человеческими останками выловили в реке под Петербургом
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В Тосненском районе Ленинградской области мужчина выловил в реке Ижора сумку, в которой оказались человеческие останки.
В сумке были череп и кости, а также гиря, сообщают «Невские новости».
Выловил сумку мужчина, который увлекается поиском предметов на дне рек с помощью магнита.
Криминалисты начали изучение находки.
Ранее в Москве у храма нашли завернутые в ковер человеческие останки.
До этого в Санкт-Петербурге рыбак достал из Екатерингофки мешок, внутри которого оказались человеческие останки, также пакет с частями тела достали из Невы.
Названа себестоимость добычи украинского газа
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Себестоимость газа украинской добычи – чуть более 3 тыс. гривен, правительство Украины ожидает, что в следующем году цена газа для промышленности составит около 350 долларов за тысячу кубометров, заявил вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко.
«Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину. Цены на (европейском) рынке – уже более 55 000. Речь нужно сегодня вести не столько о населении и жилищно-коммунальной сфере, с которыми правительство, подписав меморандум, решило вопрос, а о промышленности, особенно химической, перерабатывающей, сахарной. Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики и будет учтена в прогнозе – более 350 долларов за тысячу кубических метров», – приводит «Корреспондент.net» слова Любченко.
Напомним, на Украине стартовал сезон отбора газа из подземных хранилищ. Об этом свидетельствуют данные оператора газохранилищ страны «Укртрансгаза».
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна сама добывает газ, что и позволит ей, по словам Шмыгаля, пережить предстоящий отопительный сезон. Издание «Экономическая правда» выступило с утверждением, что на самом деле в ПХГ накоплено лишь 15 млрд кубометров газа. Однако, как указывают эксперты, в хранилищах находится не только украинский газ, часть его может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть – частным трейдерам.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
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Морпехи США принесли украденный в Москве рюкзак в американское посольство
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Трое американских морпехов, которые являются сотрудниками посольства США в Москве, подозреваются в том, что украли рюкзак у москвича, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
Васенин рассказал, что морпехи подозреваются в краже на 15 тыс. рублей, открыто уголовное дело. У следствия есть видеозапись того, как американцы входят в здание посольства США с похищенным рюкзаком. Морпехи являются административно-техническими сотрудниками посольства, их возраст – «от 21 до 26 лет». Посольству направлено требование снять с подозреваемых дипломатический иммунитет.
Рюкзак украли у детского психолога Дмитрия Корнилова, который, по его словам, пришел в столичный бар вечером «после тяжелого рабочего дня». Рюкзак он оставил под барной стойкой, передает РИА «Новости».
«Уже собирался ехать домой, отлучился буквально на пять минут, прихожу – рюкзака нет», – рассказал он, добавив, что «попытался найти самостоятельно, ничего не получилось». Администрация бара не позволила ему посмотреть записи с камер видеонаблюдения. На место вызвали полицию.
«Кроме наличности, там были компьютерная мышь, спортивная форма и самое главное паспорт», – приводит слова Корнилова ТАСС.
Напомним, МИД России сообщил, что подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию.
Эксперт рассказал, как в баре или в гостях отличить качественный алкоголь от метанола
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«Не нужно рисковать, лучше взять и поджечь», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин, рассказывая, каким образом можно отличить этиловый спирт от метилового, который является смертельным ядом для человека.
В Оренбургской области как минимум 36 человека отравились суррогатным алкоголем. Из них 18 скончались. Министр здравоохранения области Татьяна Савинова сообщила, что в крови пострадавших и умерших обнаружен чистый метанол. В некоторых случаях даже выявлена его концентрация, превышающая смертельную дозу в 3–5 раз.
«Доля нелегального алкоголя на рынке составляет около 15 %, контроль сейчас достаточно неплохо справляется. Но главная проблема в том, что люди травятся не нелегальной водкой, а суррогатами, сделанными из метанола, который является смертельным ядом. Здесь необходимо наводить порядок в обороте метанола, потому что какие бы меры не принимались, люди продолжают травиться: в неделю происходит по несколько отравлений, не говоря уже о массовых, как в этом случае», – рассказывает Шапкин.
Он объясняет, что по вкусу, цвету, запаху и по состоянию, характерному опьянению, метанол полностью неотличим от этилового спирта. Симптомы отравления им наступают только через шесть часов после употребления.
«Мы еще в июле разработали и направили законопроект об обязательной денатурации (добавлении неприятного запаха или вкуса, – Прим. ВЗГЛЯД) метилового спирта. Это вполне могло бы решить проблему отравлений, метанол просто стало бы невозможно пить. Сейчас его в 20 раз больше производится, нежели этилового спирта, а к 2030 году планируется еще в 5 раз увеличить мощность производства метанола. Продается он абсолютно свободно через интернет», – объясняет собеседник.
Люди, которые производят суррогатный алкоголь, из-за своего непрофессионализма путают этиловый спирт с метиловым, продавая впоследствии людям яд. Кроме того, чтобы такой алкоголь лучше покупался, нелегальный производитель часто также в интернете закупает пустые бутылки известных спиртных напитков, в которые потом заливает свой спирт и продает.
«Единственное, как можно проверить спирт в бытовых условиях, чтобы не отравиться, это взять и поджечь его. Пламя метанола – зеленого цвета, а этилового спирта – синее. Более того, я советую всем, кто пришел в кафе, ресторан и заказал себе крепкий напиток, перед употреблением лучше попытаться его поджечь, чтобы посмотреть на пламя. А все потому, что неизвестно, не химичит ли там бармен и так далее. Да и в гостях проверять лучше. Не нужно рисковать, лучше взять и поджечь», – советует Шапкин.
Правительство Оренбургской области и СУ СК по региону сообщило, что задержаны трое подозреваемых в нелегальном сбыте алкоголя, из-за которого пострадали и погибли люди.
Франция и Германия потребовали от Польши безоговорочного следования правилам ЕС
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Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас прокомментировали решение Конституционного суда Польши о превосходстве конституции республики над законодательством ЕС.
Ле Дриан и Маас напомнили Польше, что членство в ЕС «сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам». Ответственность за «соблюдение» этих правил несет каждая страна, входящая в ЕС, включая Польшу, которая «занимает важное место в Европейском союзе», заявили министры.
Они подчеркнули, что «это не просто моральное обязательство», а «юридическое обязательство». Ле Дриан и Маас выразили поддержку Еврокомиссии, которая как «хранительница договоров» ЕС должна «гарантировать соблюдение европейских прав», передает РИА «Новости».
Напомним, Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза, в стране в связи с этим прошли акции протеста оппозиционеров. В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций в отношении Варшавы из-за невыполнения предыдущих судебных решений по противоречивой судебной реформе.
Сокамерница показала арестованной Раковой приемы ближнего боя
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Арестованную экс-вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марину Ракову в ИВС поместили в одну камеру с ранее судимой женщиной, которая продемонстрировала Раковой приемы ближнего боя, сообщила член московской ОНК Ева Меркачева.
Меркачева заявила, что Ракова оказалась в «унизительном положении». «Не хочется делать такие выводы, но, похоже, ее сознательно лишали все это время самого необходимого, и в первую очередь – воды», – приводит слова Меркачевой РИА «Новости».
Она сообщила, что Ракова «пять часов провела в камере с уголовницей, отсидевшей за решеткой, по ее словам, больше 20 лет за тяжкие преступления». Меркачева рассказал, что «татуированная сокамерница демонстрировала Раковой приемы ближнего боя и уверяла, что профессионально занимается боксом».
Ракова после освобождения планирует написать книгу о необходимых изменениях в местах принудительного содержания, сказала Меркачева. Член московской ОНК также сообщила об обеспокоенности Раковой в связи с тем, что ее маленький ребенок остался с пожилыми родителями.
Напомним, по закону, прибывшие впервые заключенные не могут быть помещены в камеру с ранее судимыми гражданами. Сообщалось, что Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Она была задержана в среду. Ракова отказалась признавать вину. Тверской суд Москвы арестовал ее до 6 декабря. До этого суд арестовал управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака и управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк» Максима Инкина. В пресс-службе Тверского суда сообщили, что Ракова обвиняется в хищении средств, выделенных на проект «Учитель года».
Москва требует у ФРГ назвать сопровождавших Навального на рейсе из Омска в Берлин лиц
Российская сторона изъявила желание в 10-дневный срок получить от германской информацию о том, кто сопровождал Алексея Навального из Омска в Берлин, заявили в МИД России.
«Российская Федерация исходит из того, что согласно положениям Конвенции, ответы по существу всех поставленных российской стороной ранее и в «Приложении 1» вопросов должны быть представлены не позднее чем через 10 дней, то есть не позднее 16 октября 2021 года», – говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
Отсутствие верифицируемых данных по инциденту с Навальным свидетельствует в пользу версии об очередной грубой провокации в отношении России, добавили в МИД, передает РИА «Новости».
МИД отметил, что Россия намерена получить от Британии и Германии ответ на вопрос о том, почему российским правоохранителям не дают опросить одну из сторонниц Навального Марию Певчих по делу блогера.
Между тем в постпредстве России при ОЗХО заявили, что ответ на российский запрос по делу Навального от ФРГ неприемлем, от Франции и Швеции ответов не поступало. Это нарушение обязательств по конвенции, подчеркнули в постпредстве.
В среду посольство России в США отвергло «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом Навального. Госдеп сообщал, что США и еще 44 государства передали России в штаб-квартире ОЗХО в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального.
В четверг российская сторона дала ответ на запрос участников ОЗХО по ситуации с Навальным и инициировала встречный запрос в адрес Германии, Франции и Швеции.
Официальный представитель МИД Мария Захарова поясняла, что российская сторона незамедлительно ответит на очередной антироссийский выпад в ОЗХО.
Эндокринолог призвала не запивать творог кофе и чаем
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Пока никто не доказал, что повышенная жирность увеличивает процент усвоения кальция, поэтому рекомендуется употреблять творог 5–9% жирности, заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.
«Я рекомендую все-таки есть творог нормальной жирности – 5–9%», – пояснила Павлова, передает MK.ru.
По ее словам, нет смысла покупать творог повышенной жирности, так как не доказано, что это увеличивает процент усвоения кальция.
Павлова отметила, что если творог запивать чаем или кофе, то это как раз может помешать получению организмом полезных веществ из творога.
«Проблема в том, что эти напитки разрушают содержащиеся в твороге кальций, железо, витамины группы В и А», – добавила она.
Кроме того, она посоветовала не добавлять в творог варенье или мед и есть его с овощами и зерновым хлебом. Но если все-таки нужно подсластить, то можно использовать стевию или эритрит.
Ранее диетолог назвала самую вредную кисломолочную продукцию. Кроме того, врач-диетолог Дарья Русакова предупредила об опасности творога.
Избившим мужчину в метро Москвы предъявили обвинение в двух преступлениях
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Предъявлено обвинение троим участникам избиения в метро Москвы по статьям о покушении на убийство и об угрозе насилием представителям власти, сообщили в Следственном комитете России.
«На основании собранных доказательств Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела – Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч.1 ст.318 УК РФ (покушение на убийство; угроза применения насилия в отношении представителей власти)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, 4 октября Ханмагомедов, Мусалаев и Залибеков, находясь в вагоне поезда Московского метрополитена, нецензурно выражались в адрес присутствовавших женщин и угрожали применением в отношении них насилия.
Конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии, между станциями «Измайловская» и «Первомайская». По словам очевидцев, один из пассажиров заступился за девушку. После этого обвиняемые начали его избивать. Залибеков кричал находившимся рядом пассажирам, что если кто-то попытается помочь потерпевшему, его также ждет жестокое избиение.
После совершения преступления соучастники пытались скрыться с места происшествия, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами станции. При этом один из них пытался лезвием канцелярского ножа причинить телесные повреждения правоохранителям, а другой, распылил в их сторону содержимое перцового баллончика.
Задержанные оказались уроженцами Дагестана, которые приехали в Москву на заработки. В момент нападения они находились в состоянии алкогольного опьянения. Двое нападавших оказались ранее судимы за кражу, еще один – по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Все подозреваемые арестованы решением суда.
Швеция возложила на Россию вину за кризис на границе Белоруссии и ЕС
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Глава минобороны Швеции Петер Хультквист утверждает, что за миграционным кризисом на границе Белоруссии и Литвы якобы «стоит Россия».
Хультквист встретился в Стокгольме с коллегой из Литвы Арвидасом Анушаускасом. После встречи он заявил: «Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия». По версии Хультквиста, Москва якобы стремится «дестабилизировать» государства ЕС, «оказать давление» на регион и «на весь Евросоюз», передает ТАСС со ссылкой на TV4
По мнению Хультквиста, Россия «весьма заинтересована в этой ситуации». Он сказал, что «сейчас масштаб значительно больше, все это происходит в контексте». Хультквист заявил: «Сначала начинается приток мигрантов, затем – крупные военные учения «Запад», а дальше поток мигрантов продолжается». В ответ на вопрос о том, как Швеция и ЕС могут противостоять России, Хультквист призвал «продолжать санкции».
Напомним, руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС полагают, что Белоруссия создает искусственное миграционное давление на восточную границу сообщества в Литве и Польше. В ходе дискуссии в Европарламенте по поводу миграционного кризиса политики обвинили в напряженном положении Россию, Польшу и прибалтийские страны.
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Калининградский губернатор объяснил военную цель строящегося поляками канала
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Решение польских властей прорыть судоходный транспортный канал через Балтийскую косу не связано с экономическими причинами, он нужен для переброски танков, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
«Чтобы у танковых полков, которые располагаются рядом с Эльблонгом, была отдельная, независимая, наверное, возможность пройти через этот канал. Все, больше ни для чего это не нужно!» – заявил Алиханов в беседе с Daily Storm. Он добавил, что это понимают все, в том числе и председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
По словам Алиханова, ни у польских судов, ни у судов других стран никогда не возникало проблем с проходом в порт Эльблонга, несмотря на то, что они должны проходить через российские территориальные воды, чтобы попасть туда. «Никакой географией ни Москва, ни региональная власть никогда не пользовались и спокойно пропускали все суда, которые хотели пройти через пролив», – пояснил он.
Он напомнил, что строительство данного канала ведется в нарушение международного права и может привести к экологической катастрофе в регионе.
Напомним, в рамках строительства судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу Польша хочет создать искусственный остров площадью 181 га в Калининградском (Вислинском) заливе. Евросоюз потребовал, чтобы Польша не начинала возведение судоходного канала через Балтийскую косу до одобрения проекта Еврокомиссией.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что Польше для осуществления проекта необходимо будет пройти ряд согласований с Еврокомиссией и Россией. Также он отметил ряд экологических рисков, которые поведет за собой этот проект. Газета ВЗГЛЯД разбирала, для чего Польша стремится построить этот судоходный канал.
Сборная России по футболу обыграла команду Словакии
Матч отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии завершился победой россиян, сообщают информационные агентства.
Встреча на стадионе «Ак Барс – Арена» в Казани завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян. Автогол после прострела Арсена Захаряна забил защитник словацкой сборной Милан Шкриньяр. 11 октября в Мариборе российские футболисты встретятся с командой Словении, передает ТАСС.
В июле РФС назначил Валерия Карпина главным тренером сборной России по футболу. Предшественник Карпина на посту главного тренера Станислав Черчесов ушел с должности 8 июля после провального выступления сборной на чемпионате Европы – 2020. Под руководством Карпина российские футболисты сыграли вничью с командой Хорватии, обыграли команды Кипра и Мальты.
Пушков: Нобелевские премии мира дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность
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«Нобелевская премия мира утратила в последнее время свое истинное содержание и превратилась в чисто политический инструмент. Ее выдают тем людям, взгляды которых симпатичны Нобелевскому комитету и в целом западной либеральной элите», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он отреагировал на то, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.
«Нобелевская премия мира предназначалась для людей, которые внесли большой вклад в поддержание мира на планете, в разрешение крупных региональных конфликтов, в предотвращение военных столкновений, спасение тысяч, десятков тысяч и сотен тысяч людей, которые могли бы погибнуть в результате войны», – напомнил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Эту премию вручали за успешное проведение переговоров, «которые вели к разрядке напряженности между странами в состоянии военного конфликта». «Я считаю, что те критерии, по которым была присуждена сегодня Нобелевская премия мира, не соответствует ее содержанию. Я не имею в виду персоналии, а считаю, что если Нобелевский комитет намерен поддерживать свободу слова, то надо учреждать специальную премию, иначе Нобелевская премия мира вызывает слишком много вопросов, она слишком политизирована и абсолютно необъективна», – пояснил политик.
Собеседник напомнил о присуждении в 2009 году Нобелевской премии мира 44-му президенту США Бараку Обаме. Тогда даже Лех Валенса, который был награжден этой премией в 1983 году, воскликнул: «А за что? Он еще ничего не успел сделать». «А я вам скажу за что – за либеральную демагогию и фразеологию. Обама не завершил ни одной войны: ни афганскую, ни иракскую. Он начал ливийскую войну, из-за которой погибли тысячи людей. С тех пор Нобелевская премия мира превратилась в исключительно спорную награду», – подчеркнул политик.
По его словам, если исходить из критериев решения Нобелевского комитета о защите свободы слова, «которая необходима для демократии и прочного мира», то «на сегодняшний день есть только один человек, который своей жизнью, деятельностью, разоблачением преступных действий, в том числе военных преступлений против гражданского населения заслужил Нобелевскую премию мира – это Джулиан Ассанж, который находится за свои взгляды и убеждения в тюремном заключении в Англии».
«Нобелевская премия мира как бы исключительная и выходит за рамки. Раз вы говорите, что она вручается за защиту свободы слова, так вот ее заслуживает только Ассанж. Поэтому я считаю, что премия была вручена не по адресу. Но Ассанж, естественно, никогда не получит эту премию, потому что она является политическим инструментом», – подчеркнул сенатор.
Пушков напомнил и о том, что таким же инструментом стала Нобелевская премия по литературе. В 2015 году она была вручена белорусской писательнице Светлане Алексиевич, «не написавшей ни одного романа, который был бы на слуху и известен в мире». «Всем было понятно, что это премия будущему белорусскому майдану. Нобелевские премии, которые имеют отношение к политике, а литература тоже превратилась в политику, очень идеологизированные. Я не могу избавиться от ощущения, что премии дают за идеологическую позицию, а не за жертвенность и принципы в области защиты слова», – подытожил Алексей Пушков.
В пятницу российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор «Новой газеты» 59-летний Дмитрий Муратов и 58-летняя филиппинская журналистка Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Их выбрали среди 329 других кандидатов. Как пояснили в Нобелевском комитете, премия присуждена «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира». «Демократические общества предотвращают войны и конфликты, это лучшая защита, которую общества могли бы выстроить против войн и конфликтов. Но нет демократии без свободы слова», – заявил глава Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
Он назвал Муратова и Рессу «очень смелыми» и «выдающимися журналистами», подчеркнув: награда иллюстрирует, «что означает быть журналистом и как можно использовать свободу слова даже в очень сложных, ограниченных условиях».
Ресса является учредителем новостного сайта Rappler, она получила высокую оценку Нобелевского комитета за «разоблачения злоупотребления властью, насилия и растущего авторитаризма в ее родной стране, Филиппинах». В августе филиппинский суд отклонил дело о клевете против Рессы, одного из нескольких исков, поданных против журналиста, который утверждает, что она стала объектом преследования из-за критических репортажей ее новостного сайта о президенте Родриго Дутерте.
Оба победителя получат премию в 10 млн шведских крон (1,1 млн долларов). Последний раз Нобелевская премия мира вручалась журналисту 86 лет назад. В 1935 году ее получил немец Карл фон Осецкий за разоблачение секретной послевоенной программы перевооружения Германии.
Муратов стал первым в истории современной России деятелем, удостоенным премии мира. До него награду получали правозащитник Андрей Сахаров (в 1975 году, «за борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства») и первый президент СССР Михаил Горбачев (в 1990 году, за «ведущую роль в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества»).
В разговоре с изданием «Подъем» Муратов признался, что сбросил телефонный звонок из Норвегии как «нежелательный». «Я смеюсь. Вообще не ожидал. У меня тут безумие... Я вот что могу сказать: мы будем отдуваться этой премией за российскую журналистику, которую сейчас стараются репрессировать. Вот и все», – отметил он. А в разговоре с телеканалом «Звезда» он отметил, что считает это наградой в первую очередь для всех погибших сотрудников издания, которые боролись за свободу слова и демократию.
В разговоре с РИА «Новости» лауреат заявил, что перечислит часть своей премии в фонд «Круг добра», который оказывает поддержку детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями. «Это награда не моя, а газеты», – подчеркнул Муратов.
Сразу после появления новостей из Осло в России начали поздравлять Муратова с премией. В Кремле отметили, что он привержен своим идеалам, талантлив и смел. «Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам, он талантлив, он смел, и, конечно, это высокая оценка, мы его поздравляем», – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Всего за историю Нобелевской премии мира ее получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 2020 году лауреатом премии стала Всемирная продовольственная программа ООН за «усилия в борьбе с голодом, вклад в достижение мира в зонах конфликтов и деятельность по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов».
Песков прокомментировал заявление Лондона об ограничениях Россией поставок газа в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сообщение Лондона о якобы специальном ограничении Россией поставок газа в Евросоюз для одобрения «Северного потока – 2» – абсолютный популизм.
Россия продает Европе столько газа, сколько та покупает, если они, включая Великобританию, будут контрактовать больше, то поставки увеличатся, а мнение Лондона о якобы специальном ограничении России поставок газа в ЕС для одобрения «Северного потока – 2» – это абсолютный популизм, заявил Песков, передает RT.
Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович сказал газете ВЗГЛЯД, что Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса.
Кроме того, на совещании по вопросам энергетики президент России Владимир Путин назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Также президент заявил, что не надо никого ставить в трудное положение в вопросе газа, включая Украину, несмотря на сложности в отношениях. В этой связи он призвал соблюдать все контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.
МИД попросил США снять иммунитет с подозреваемых в краже сотрудников посольства
Подозреваемые в краже личных вещей у гражданина России три сотрудника посольства США в случае отказа от снятия с них дипломатического иммунитета должны покинуть Россию, сообщили в пресс-службе российского МИДа.
«В посольство США направлена нота с просьбой снять дипломатический иммунитет для привлечения к уголовной ответственности трех сотрудников Американской дипмиссии в связи определением их в качестве подозреваемых в совершении кражи личных вещей у российского гражданина», – уточнили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
В ведомстве также отметили, что в случае отказа от снятия иммунитета указанные лица должны незамедлительно покинуть территорию России.
Ранее сообщалось, что МИД направил посольству США ноту о снятии иммунитета с дипломата, укравшего железнодорожный указатель, но дипмиссия предпочла «вернуть» его в США.
Два театра на Таганке снова объединились после «раскола»
Театр «Содружество актеров Таганки» и Московский театр на Таганке объединились в один коллектив, сообщила директор театра Ирина Апексимова.
«Наконец состоялось воссоединение двух театров после раскола, произошедшего более 40 лет назад. Теперь это единая труппа, один театр, который носит имя легендарного Театра на Таганке. Как это было и раньше, Содружество актеров Таганки будет называться Новой сценой. Сейчас главное занятие – подготовка новых интересных спектаклей. На Новой сцене 16 декабря состоится премьера мюзикла «Онегин» в постановке Алексея Франдетти. И на Старой уже 2 декабря представим новый спектакль «Урожай», – пояснила Апексимова, передает РИА «Новости».
Ранее Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».