США захотели обсудить с Россией новые ядерные вооружения Россия отвергла обвинения США по делу Навального 6 октября 2021, 05:32

Посольство России в Соединенных Штатах ответило на «очередные голословные обвинения» Госдепартамента США, связанные с делом блогера Алексея Навального. «Обратили внимание на очередные голословные обвинения американского внешнеполитического ведомства, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химического оружия», – отмечается в заявлении посольства, опубликованном на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook. «Так называемое дело Навального с первых часов стало плотно сопровождаться агрессивной пропагандисткой кампанией западных и аффилированных с ними российских информационных ресурсов, центральным тезисом которой стало ни чем не подтвержденное утверждение об «отравлении» блогера», – подчеркивается в заявлении. В дипмиссии напомнили, что «Россия привержена обязательствам по КЗХО». «В 2017 году наша страна уничтожила все национальные запасы боевых отравляющих веществ, что документально зафиксировано ОЗХО. В свою очередь США продолжают оставаться единственной страной в мире, не уничтожившей внушительный арсенал химоружия», – указали в посольстве. «Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химдемилитаризации и выполнить международные обязательства, обезопасив мир от потенциального применения данного вида вооружения», – заключили российские дипломаты. Как сообщила пресс-служба Госдепартамента США, Соединенные Штаты и еще 44 государства передали России в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге вопросы, касающиеся дела Навального передает ТАСС. В Госдепе США уточнили, что вопросы переданы в соответствии с процедурой, предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия, стороной которой является и Россия. Как заявляет Госдеп, конвенция требует подготовки ответов в течение десяти дней. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры в ситуации с «отравлением» Навального перешли все приличия и рамки разумного. Глава СВР Сергей Нарышкин говорил, что врачи не обнаружили следов яда в организме блогера до вылета из России.

В Польше испугались цены на транзит газа через «Северный поток – 2» 5 октября 2021, 11:59

Транспортировка газа через газопровод «Северный поток – 2» может обходиться для Европы дешевле, чем транзит через Украину, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «Будут официально использоваться не политические аргументы для остановки транспортировки через Украину, а аргументы экономические. Вдруг окажется, что через «Северный поток – 2» будет намного дешевле, чем через Украину», – цитирует РИА «Новости» Пшидача. По его словам, этим вопросом должна заняться Европейская комиссия, поскольку это предмет ее деятельности. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы. В России подсказали Молдавии способ снижения цен на газ 5 октября 2021, 11:24

«Газпрому выгоднее заключить новый долгосрочный контракт с Молдавией в обход Украины, но здесь Кишинев может столкнуться с острой реакцией Киева, ЕС и США», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя намерение Молдавии добиться резкого снижения цены на российский газ. «Молдавия должна действовать адекватно, если она хочет договориться с Газпромом о новом долгосрочном контракте», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Однако когда молдавские власти заявляют, что хотят жить, как в Европе, и идут по пути евроинтеграции через критику России, то цена за газ в 750 долларов за тысячу кубометров должна их устраивать – это европейская цена на газ с привязкой к спотовым рынкам», – добавил он. По его словам, Молдавия резко почувствовала разницу в цене по сравнению с прошлым контрактом. «Согласно истекшему контракту с довольно уникальными для Молдавии условиями, Кишинев покупал российский газ примерно за 200-250 долларов за тысячу кубометров, – пояснил эксперт. – Кроме того, в том контракте была зафиксирована довольно выгодная для Кишинева схема – в летний период цена на газ была привязана к спотовым рынкам, поскольку спрос на энергию ниже, а в зимний период – к цене на нефть. Это позволяло в течение года получать российский газ по довольно низкой цене». По мнению Юшкова, для заключения выгодного Молдавии газового контракта Газпром может выдвинуть некоторые условия. «Во-первых, на государственном уровне Москва хочет добиться нормального диалога с Кишиневом по Приднестровью. Во-вторых, речь может идти об изменении точки сдачи-приемки газа для Молдавии, – предположил эксперт. – Сейчас российский газ проходит транзитом через Украину, затем идет через Приднестровье в Молдавию. В этой ситуации Молдавия не может отключить Приднестровье от снабжения газом, иначе сама окажется без него». «С другой стороны, Газпрому было бы логичнее заключать новые контракты в обход Украины, чтобы после 2024 года не подписывать с ней новый договор о транзите. Следуя этой логике, газ будет заходить в Молдавию с юга – из Румынии. Но здесь возникает вопрос – как снабжать газом Приднестровье? То есть необходимо получить от Кишинева гарантии того, что он не будет перекрывать Приднестровью газовые поставки», – полагает собеседник. При этом Молдавии изменение точки приемки российского газа может быть невыгодно, что и является причиной конфликта интересов. «Из-за переноса точки приемки газа Молдавия может испортить отношения с Украиной, как это было с Венгрией. Кроме того, возможно, на Молдавию давят ЕС и США. Более того, молдавские власти сами поднимают вопрос долга Приднестровья перед Газпромом, заявляя, что не будут его выплачивать. Это неконструктивный путь, что могло вынудить Газпром потребовать возвращения долгов. Поэтому если они хотят подписать новый уникальный контракт, то им необходимо договариваться с Газпромом», – резюмировал Юшков. Ранее вице-премьер, министр по инфраструктуре Молдавии Андрей Спыну заявил, что страна хочет закупать российский газ по цене в 220–280 долларов за 1 тыс. кубометров, а не 790 долларов, как в октябре. Спыну сказал, что «контракт между Молдовагазом и Газпромом довольно старый, он все время продлевался». Молдавская сторона «запросила продление контракта еще на год по старой расчетной формуле», которая «выгодна в условиях, когда на мировом рынке стоимость газа выросла в несколько раз». Министр отметил, что сейчас в контракте зафиксирована сложная формула, которая приводит к тому, что в холодный период года страна платит меньше, в теплый период – больше. Переговоры продолжаются, сторонам нужно урегулировать много вопросов, включая долг Приднестровья за газ. Напомним, Кишинев отказался участвовать в переговорах Молдовагаза и Газпрома о поставках газа в Молдавию, которой грозит рост тарифов. Молдавия приобретает газ у Газпрома с 2008 года, ежегодно продлевая контракт. Глава Молдовагаза Вадим Чебан сообщал, что осенью Молдавию ждет рост тарифов на газ, потому что контракт о закупке по льготной стоимости завершился в конце сентября. Кишинев покупает российский газ в октябре по 790 долларов за тысячу кубометров. При этом среднегодовая закупочная цена на газ в Молдавии в 2021 году составляет 200 долларов. Зампостпреда России при ООН преподал коллегам «урок» химии 5 октября 2021, 09:05

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме химоружия в Сирии указал на неверное трактование западными партнерами законов физики, химии и математики, когда они обвиняют Дамаск в применении химического оружия. В СБ ООН ежемесячно проходят заседания по сирийскому химдосье. Западные члены Совбеза регулярно обвиняют власти Сирии в применении химоружия и в отказе сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). В июле 2020 года исполнительный совет ОЗХО дал Сирии 90 дней на то, чтобы сообщить в организацию о заводах, на которых производилось химоружие, якобы использованное в марте 2017 года, а также на то, чтобы заявить о якобы имеющемся сейчас у Дамаска химическом оружии. Как сообщали СМИ, в ноябре 2020 года гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Сирия не смогла уложиться в 90-дневный срок. Вслед за этим на конференции в апреле 2021 года страны-члены ОЗХО приняли резолюцию, приостанавливающую права и привилегии Сирии в организации. «Уверен, что и сегодня мои западные коллеги по традиции вопреки фактам и здравому см

Денежные переводы из Европы, которая сильно зависит от нефти, угля и газа из России, укрепляют Москву, что является нежелательным, так как официально Евросоюз (ЕС) ведет санкционный курс в отношении Кремля, пишет немецкое издание Handelsblatt. Автор статьи указывает, что зависимость ЕС от российского сырья нежелательна на фоне санкций против Москвы, однако на данный момент этого не изменить, так как «альтернативы нефти и газу из России нет», передает InoPressa. «Но европейским политикам и компаниям следует извлечь из сложившейся ситуации один урок: в постнефтяную эпоху зависимость от России нужно будет срочно уменьшать. Конкретно для нынешних планов водородной стратегии это означает, что Германия и ЕС должны способствовать развитию возобновляемых источников энергии и производству водорода в других странах: на Украине, в Северной Африке и других соседних странах старого континента», – указывается в материале. Это, по мнению автора, укрепляет сотрудничество и «стабилизирует европейское соседство», что целесообразно в долгосрочной перспективе, «как в политическом, так и в экономическом плане, но прежде всего по соображениям защиты климата». «Россия хочет продвигать на рынок водород из природного газа и ядерной энергии, в случае необходимости еще и гораздо более дешевый, чтобы убрать с дороги таких конкурентов, как Украина или Марокко. Но Европа должна противостоять этим соблазнам любой ценой – прежде всего, из-за защиты климата», – подчеркивают в Handelsblatt. Ранее в Чехии призвали Европу бороться с Россией за снижение цен на газ. Между тем в Германии начали показывать обучающие ролики на случай отключения тепла и света в домах. Во вторник цена на газ в Европе превысила 1200 долларов за 1 тыс. кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе 5 октября 2021, 17:29

На европейских топливных рынках происходит «истерика и неразбериха», а также спекуляции на климатических изменениях, заявил президент Владимир Путин. «Вы видите, что в Европе происходит, там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли», – сказал президент на совещании с правительством, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что переход в сторону декарбонизации экономики нужно проводить плавно. «У нас, у нашей страны есть все возможности, чтобы избежать подобных ошибок. Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня это хорошо видно на энергорынке Европы», – сказал Путин. По его словам, дальнейшее развитие зеленой энергетики – приоритет для России, «российская структура выработки энергии уже заняла здесь лидирующие позиции в мире». «Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%. И такими конкурентными технологическими преимуществами нужно, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малые ГЭС, возможности приливов и отливов – сейчас в мире это активно обсуждается», – пояснил президент. Он добавил, что России есть над чем работать в этой сфере, и также имеются конкурентные преимущества. Россия может занять лидирующие позиции на зарождающемся рынке водорода и топливного аммиака. «Помимо атома и других традиционных источников, здесь есть и такие нестандартные решения, как энергия приливов. Прежде всего речь идет о Дальнем Востоке, но и в других регионах есть возможности», – указал глава государства. Эти возможности нужно тщательно просчитать и проработать, и нельзя забывать об «устойчивом развитии нефтегазового и угольного комплекса». Во вторник стоимость фьючерсов на газ в Европе обновила исторический максимум, превысив в ходе торгов 1330 долларов за тысячу кубометров. Сатановский объяснил призыв Египта к Турции и США покинуть Сирию 5 октября 2021, 11:42

Требование Египта ко всем иностранным силам, незаконно находящимся в Сирии, в том числе США и Турции, покинуть страну продиктовано неудачей турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. «Заявление главы МИД Египта Самеха Шукри было сделано очень вовремя: сразу после того, как у Эрдогана состоялся неприятный разговор с Путиным по Идлибу, где сирийская армия отутюжила позиции боевиков», – напомнил президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, Турция – самое мощное государство в своем регионе, а Египет – самая сильная страна в арабском мире. «При этом между Анкарой и Каиром очень плохие отношения. Да и с администрацией Байдена у Египта отношения не слишком хорошие. Тема защиты прав человека, которую так настойчиво продвигает Белый дом, раздражает Каир давно. Кроме того, египетские военные не забыли, как Обама сдал Египет запрещенным в России «Братьям-мусульманам» и грозил пальцем, требовал не трогать Мурси, грозил Ас-Сиси и остановил военную и финансовую помощь», – добавил эксперт. Что касается сирийской проблематики, то нынешний президент Египта всегда выражал скепсис в отношении попыток свергнуть Башара Асада. «Зачем ему еще одно государство, управляемое боевиками на Ближнем Востоке, когда у него своя война с незаконными вооруженными формированиями на Синае?» – пояснил собеседник. В то же время, по мнению Сатановского, турки и американцы не обратят внимание на требование Каира, но голос такой крупной страны, как Египет, все равно очень важен. Во вторник глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что все иностранные силы, чье присутствие в Сирии не имеет легитимного основания, должны покинуть сирийскую территорию. Его спросили, относится ли это к США. Шукри заявил: «Это относится ко всем». По словам министра, в Сирии «не должно быть сил, не имеющих на то легитимных полномочий, предусмотренных международным правом». Министр полагает, что «это позволит обеспечить уважение принципа независимости и территориальной целостности» Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24». Напомним, президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад провели встречу в Москве. Переговоры прошли в Кремле. Асад побывал в Москве с необъявленным визитом. Путин, комментируя ситуацию в Сирии, сказал Асаду: «Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Джигурда на ринге побил депутата Госдумы Милонова 5 октября 2021, 17:37 Текст: Алексей Дегтярев

Появилась видеозапись боя в октагоне между 60-летним актером Никитой Джигурдой и 47-летним депутатом Госдумы Виталием Милоновым. «Я сразу сказал, что удивлен смелости Виталия Милонова, несмотря на то, что он моложе и тяжелее. Но все понятно, он депутат, а я воин света по жизни, язычник, ведист», – сказал Джигурда. Видеозапись поединка опубликована в Telegram-канале «Mash на Мойке». В ходе состязания ожидаемо парламентарий проиграл более подготовленному сопернику. Джигурда добавил, что перед боем никто не договаривался о том, что поединок будет проводиться «понарошку», артист лишь пообещал, что депутата не увезут на скорой помощи. «Задача была только не убить ненароком депутата Государственной Думы», – пояснил актер. Депутат же после боя посетовал, что его обманули, а Джигурда вместо шоу бился по-настоящему. «Российских наемников» в ЦАР обвинили в пытках, убийствах и изнасилованиях 5 октября 2021, 11:44

«Российские наемники» якобы совершали зверства в Центральноафриканской Республике (ЦАР), в то время как правительство страны пыталось защитить себя от повстанцев, заявляют британские СМИ. Газета The Times пишет со ссылкой на некий правительственный доклад, что «российские наемники» из ЧВК Вагнера якобы «несут ответственность за убийства мирных жителей, групповые изнасилования и пытки», передает InoPressa. «Сотни российских военных находятся в этом центральноафриканском государстве, поддерживая осажденный режим президента Туадеры против повстанцев, стремящихся обратить вспять результаты прошлогодних выборов, которые, как он утверждает, он выиграл (...) Бои были ожесточенными, и власти страны согласились на расследование на фоне растущего числа свидетельств зверств, в том числе убийства детей россиянами во время боев в столице Банги и вокруг нее», – заявляют авторы статьи. Так, «103 инцидента были совершены российскими «инструкторами», как их официально называют, а также их собственными войсками и повстанцами», речь идет о внесудебных казнях, произвольных арестах и пытках. «Что касается доказанных инцидентов, то некоторые из них приписываются российским инструкторам», – говорится в докладе без перечисления конкретных деталей или доказательств. Ранее Лондон обвинил ЧВК Вагнера в «разжигании конфликтов» после того, как в Мали задумались о сотрудничестве с компанией. Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Глава МИД Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами, официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству. В Кремле заявили, что не видят противоречий законодательству в оказании российскими ЧВК (частные военные компании) консультативных и охранных услуг. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки. Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа 5 октября 2021, 12:07

Украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Такие переговоры не планируются», – сказал в интервью украинскому изданию «Левый берег». Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Ранее сообщалось, что компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС), чтобы преодолеть дефицит газа зимой. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Nord Stream 2 AG подал апелляцию на решение суда Германии по «Северному потоку – 2» 5 октября 2021, 13:20 Текст: Наталья Ануфриева

Компания Nord Stream 2 AG – оператор проекта «Северный поток – 2» – подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе компании. В компании указали, что «Nord Stream 2, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», передает ТАСС. Ранее в Германии заявили, что запуску «Северного потока – 2» могут помешать процесс сертификации, газовая директива ЕС, а также немецкая партия «Зеленые». Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО генерала ДНР 5 октября 2021, 11:11 Текст: Евгения Шестак

Мосгорсуд продлил бывшему министру самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Тимофееву срок содержания под стражей. По версии следствия, подозреваемый причастен к покушению на мошенничество в особо крупном размере согласно ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Тимофеева обвиняют в том, что он обещал 5 млн долларов за прекращение уголовного дела, передает «Коммерсант». При продлении содержания фигуранта в СИЗО судья не учел даже того, что подозреваемый является генералом и героем ДНР. Александр Тимофеев известен также как Ташкент. Он получил травмы при убийстве главы ДНР Александра Захарченко 31 августа 2018 года, в результате которых у него возникли проблемы со здоровьем. После этих событий Тимофеев перебрался в Россию из ДНР. Защита Тимофеева обжаловала решение Пресненского суда, который продлил ему срок пребывания под арестом. Адвокаты указали, что экс-министр не может ни на кого оказать давление и не собирается скрываться от следствия, в том числе потому, что Украина объявила его в международный розыск. Они также заявили, что обвинения в адрес их подзащитного необоснованны и ничем не подтверждены. Тимофеев ранее не привлекался к уголовной ответственности в России, не реализовывал имущество на территории страны и не имеет дохода за границей, также отметила сторона защиты. Однако СК подозревает, что фигурант может воспользоваться личными связями в правоохранительной системе и госорганах, чтобы помешать расследованию. Именно по этой причине Тимофеева решено было оставить в СИЗО. Следствие по данному делу будет длиться до 27 октября. В 2019 году бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище Ташкент) был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий. В МИД РФ ответили на призыв сенаторов США выслать из страны 300 российских дипломатов 5 октября 2021, 21:12 Текст: Елена Мирошниченко

В МИД России на призыв американских сенаторов к президенту Джо Байдену выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, ответили, что США, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. «Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», – рассказал собеседник ТАСС. В дипведомстве также отметили, что в Вашингтоне нет такого количества российских дипломатов. Как ранее сообщили РИА «Новости», сенаторы США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой выслать из страны 300 российских дипломатов в случае, если российская сторона откажется расширить штат американского посольства в Москве, говорится в письме, опубликованном во вторник на сайте сенатора-республиканца Марко Рубио. Также среди подписавших письмо фигурируют сенаторы Марк Уорнер (демократ от штата Виргиния), Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) и Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси). По утверждениям сенаторов, «более 400 российских дипломатов разбросаны по всей территории США, в то время как дипломатическое присутствие США в России сейчас ограничено примерно 100 американскими гражданами». Авторы отмечают, что «такая несоразмерность в дипломатическом присутствии недопустима». Ранее стало известно, что в связи с тем, что США «не выдают визы», численный состав российского генконсульства в Нью-Йорке сократился «фактически в три раза». Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что диалог Москвы и Вашингтона по восстановлению нормальной работы посольств «топчется на месте», США в визовых вопросах пытается прибегнуть к неприличному давлению, пытаясь выторговать себе односторонние преимущества. МВД обязали сократить комику Мирзализаде запрет на пребывание в России 5 октября 2021, 14:32

Запрет белорусскому комику Идраку Мирзализаде на пребывание в России необходимо сократить, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд столицы, сообщил адвокат артиста Сергей Бадамшин. «Суд частично удовлетворили наш иск в части пожизненного срока, обязали МВД установить разумный срок вместо пожизненного», – пояснил Бадамшин РИА «Новости». В конце августа МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России белорусского стендап-комика Идрака Кахин оглы Мирзализаде. Решение принято в соответствии с ч. 4 ст. 25.10 закона о порядке въезда в РФ. Комик заявлял, что раскаивается перед людьми, которые «неправильно поняли» его шутку, но обвинение отверг. Юмор молодого человека показался оскорбительным многим россиянам. За три недели после выступления ему пришло несколько тысяч гневных сообщений, содержащих угрозы. Кроме того, на Мирзализаде было совершено нападение. В начале сентября Мирзализаде решил через суд добиться отмены решения о пожизненном запрете на въезд в Россию. Распоряжение МВД приостановили по решению Замоскворецкого суда Москвы. Эксперт оценил план Украины по спасению от холодов 5 октября 2021, 13:20

«Даже если Нафтогаз эти получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно, так как на носу отопительный сезон», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее на Украине предложили преодолеть дефицит газа зимой за счет компенсации Нафтогазу 1,8 млрд долларов от «Оператора ГТС Украины». «То, что Украине якобы не хватает 4 млрд кубометров газа – это версия издания «Экономическая правда». Но это еще не значит, что она истинна, так как Нафтогаз еще не публиковал информацию о том, сколько газа он закачал и сколько газа не хватает в преддверии отопительного сезона», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. При этом, по его словам, в подземных хранилищах находится не только украинский газ: «часть может принадлежать европейским компаниям, которые хранят его в режиме таможенного склада, другая часть принадлежит частным трейдерам, также там есть газ так называемого поставщика последней надежды, который используется только для ЖКХ». «Однако было бы неплохо закачать и дополнительные объемы голубого топлива. Но Нафтогаз может не успеть этого сделать – на носу отопительный сезон и холода», – полагает эксперт. «В первое полугодие Украина не закупила достаточно газа из-за высокой цены. Там надеялись, что летом цена спадет, но этого не произошло. В результате они спохватились и начали закупать газ в последние месяцы перед отопительным сезоном, и это, конечно, уже достаточно поздно», – объяснил Митрахович. «После анбандлинга Нафтогаза (функциональное отделение «Оператора ГТС Украины» от Нафтогаза, которое произошло в 2019 году) часть доходов Нафтогаза ушла другим компаниям, – рассказал собеседник. – Так что теперь ему должны компенсировать эти потери. Но проблема в том, что даже если Нафтогаз получит деньги, то закачивать газ в хранилища будет уже поздно. И тем более Украина вряд ли захочет покупать газ по рыночным ценам – около 1 тыс. долларов за тысячу кубометров». По мнению Митраховича, теперь Киеву остается надеяться на теплую зиму. «А в случае холодов они, скорее всего, предпочтут рискнуть, отключив промышленных потребителей газа, несмотря на то, что это чревато рядом проблем. В частности, отключение промышленных предприятий от газоснабжения влечет за собой сокращение рабочих мест, ухудшение работы других предприятий, уменьшение валютной выручки и так далее, – отметил эксперт. – Но я думаю, что у них именно такой план. Кроме того, не исключено, что в зимний период Украина будет импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, как это было зимой на стыке 2020-2021 годов. Такой вариант дает возможность стране вырабатывать меньше энергии самой». «В идеале ответственные политики должны были заранее подготовиться к любому сценарию. Но Украина всегда ходит по краю – авось пронесет. Тем более, что сначала украинские политики говорят гадости про Россию и Белоруссию, а потом это им совсем не мешает в случае холодов импортировать электроэнергию. Вот такие гримасы украинского поведения», – резюмировал Митрахович. Ранее на Украине определились с планом спасения от холодов – чтобы преодолеть дефицит газа зимой компания НАК «Нафтогаз Украины» получит 48 млрд гривен (1,8 млрд долларов) от оператора газотранспортной системы (ГТС). Вся сумма должна быть выплачена до конца года. Как отмечает «Экономическая правда», в стране в преддверии отопительного сезона не хватает 4 млрд кубометров газа: вместо 19 у страны есть лишь 15 млрд кубометров. На закупку необходимого объема газа властям страны придется потратить более 120 млрд гривен (около 4,5 млрд долларов). В 2020 году Украина перешла на европейские правила управления газотранспортной системой. Для этого была создана отдельная компания-оператор. После принятия закона началось ее отделение от Нафтогаза. Позже премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не планируют вести переговоры с Россией по заключению прямого контракта для закупки природного газа. Глава правительства также напомнил, что в подземных хранилищах Украины накоплено более 18,5 млрд кубометров газа. Кроме того, страна имеет собственную газодобычу, что позволит Украине пережить предстоящий отопительный сезон. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Газпром никогда не отрицал возможность возвращения к переговорам о прямых контрактах на поставки газа Украине, это вопрос экономической целесообразности для компании. Ранее сообщалось, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подвергла критике компанию «Нафтогаз» за завышенные тарифы на топливо. По словам политика, компания, имея годовую прибыль в размере 76 млрд гривен, завышает тарифы на тепло и газ, при этом добывая газ в стране. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Немцы обрадовались закачке газа в первую нитку «Северного потока – 2» 5 октября 2021, 08:55 Текст: Наталья Ануфриева

Немецкая газета Die Welt опубликовала материал, посвященный началу закачки газа в первую нитку газопровода «Северный поток – 2», публикация вызвала активный отклик читателей. «Потребителю выгоден этот новый трубопровод, это еще сильнее гарантирует надежность поставок. Россия – надежный партнер, который всегда выполнял свои договорные обязательства, даже во времена холодной войны», – написал пользователь hermangerman, передает РИА «Новости». «Наше снабжение, кажется, обеспечено на зиму. Да здравствует «Северный поток – 2», – написал Rainer S. «Зима приближается, хорошие новости», – отметил Robert SP. «Очень хорошие новости. С геостратегической точки зрения это успех для Германии. Понятно, что это не нравится «атлантистам» от политики», – добавил Michael K. Ранее стало известно, что оператор «Северного потока – 2» начал заполнение первой нитки газопровода. «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что у достроенного газопровода остаются две польско-украинские проблемы.