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Движение поездов на МЦК восстановлено
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Движение по направлению против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы.
«Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная» без остановки», – сообщил департамент в Telegram-канале.
В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.
Ранее дептранс сообщал, что на МЦК остановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути.
В августе на кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути.
Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.
«Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.
Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.
В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.
Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
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Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.
«Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.
Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.
Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.
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Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды
Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.
Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.
«Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
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Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.
«У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.
В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.
Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку.
Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской
Водитель арендованного автомобиля в одном из столичных дворов якобы устроил погоню за девушкой с ребенком, после чего испортил газон, пишут СМИ.
Мужчина на каршеринговом авто пытался догнать девушку с ребенком, поскольку принял ее за бывшую возлюбленную, пишет «Мослента».
После этого водитель принялся ездить по газону, задев шлагбаум. В конечном итоге очевидцы происходящего вызвали полицию, нарушителя задержали.
Летом в МВД сообщали, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.
Падение деревьев из-за сильного ветра в Москве не привело к гибели людей
Под натиском сильного ветра в Москве упали 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, люди не пострадали.
«На территории Троицкого административного округа рухнули 10 деревьев, все на проезжую часть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, еще два дерева упали в Северо-Западном и Восточном административных округах, пострадавших людей и автомобилей нет.
«Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – говорится в сообщении городского хозяйства Москвы.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
«Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок», – дополняется в сообщении.
Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.
В Москве произошла авария с пятью автомашинами
На Краснодонской улице в столице произошло столкновение сразу пяти автомобилей, сообщил департамент транспорта города.
«На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщается в Telegram-канале департамента.
Объезд проводится по встречной полосе, департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.
Ранее в октябре в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять машин.
Москву назвали лучшим туристическим городом Европы
Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.
«Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.
В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».
Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».
Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».
Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.
В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.
Москвичей предупредили о сильном ветре
В столице вечером ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Спасатели советуют при нахождении на улице укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. МЧС отметило, что автомобили лучше также парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
В Telegram-канале департамента транспорта города жителей также попросили быть бдительными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.
Уголовное дело завели в Москве по факту смертельного отравления алкоголем
В столице мужчина умер от отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело, случай не связан с другими отравлениями в регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», – цитирует Иванову РИА «Новости».
По ее словам, трое мужчин пили принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего они угодили с отравлением в больницу, один из них скончался.
«Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – пояснила Иванова.
Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.
Между тем в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили расследование дела на контроль.
Напомним, после употребления метилового спирта в Свердловской области умерли 24 человека.
Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.
Собянин объяснил последствия введения QR-кодов для экономики
Ограничительные меры, QR-коды например, необходимо использовать дозированно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», – сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
По его словам, введение QR-кодов для прохода в кафе и другие общественные места не помогает снизить заболеваемость коронавирусом, для этого нужно увеличить уровень вакцинации населения.
«Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил градоначальник.
Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.
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Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве
За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.
Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.
Проценко сказал, как нерабочие дни в Москве отразятся на темпах заражения COVID
Решение властей ввести нерабочие дни в Москве поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил в официальном Telegram-канале главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.
«Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – говорится в сообщении.
Проценко отметил, что сейчас вирус стал активным. Ухудшают эпидемиологическую обстановку в стране именно те, кто нарушает или принципиально не соблюдает меры предосторожности, отказывается от прививок.
Главврач заявил, что сейчас нет альтернативы: либо все делают прививки, либо болеют и вырабатывают собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируемый и контролируемый.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели
нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будут закрыты в это время заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины.
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В аэропортах Москвы отменили или задержали почти 20 рейсов
В московский аэропортах из-за сильного ветра задержаны или отменены почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».
По информации на 15.53 мск, во Внукове три рейса задержаны, в Домодедове – два рейса задержаны, один отменен, в Шереметьеве – еще два рейса задержаны, 11 отменены, передает РИА «Новости».
Ранее синоптики пообещали москвичам ветреную погоду.
Собянин предсказал пиковые значения по коронавирусу в Москве к концу недели
Пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели, заявил глава города Сергей Собянин.
«Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [коронавируса]», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.
Между тем премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что высокие риски распространения коронавируса в стране остаются, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID. Там отметили, что вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян.
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