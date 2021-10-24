Движение поездов на МЦК восстановлено

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24 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:55  |  vz.ru
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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Путин похоронил эпоху доминирования Запада

Путин описал модель будущего развития мира Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Владимир Путин объявил о снижающейся роли западных стран на международной арене. По его словам, «многовековое доминирование Запада в мировом сообществе уступает место намного более многообразной системе». Какие факторы свидетельствуют об этой тенденции и какую идею мироустройства Путин предложил взамен? Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Украина обогнала СССР по тоталитаризму

Непросто сказать, что стало главным триггером: это фото, анекдот про бандеровцев или семейные связи девушки instagram.com/yuliak89
Украинское общество продолжает переживать странную эволюцию, совмещая практики ультраправых радикалов с методами движения типа Black Lives Matter. Теперь частный бизнес подчиняется уличным националистам, а по ряду показателей жизнь «свободолюбивой» украинской нации ограничена больше, чем во времена СССР. Скандал вокруг Юлии Приваловой – очередной пример этого. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев

России не с кем идти в ногу в будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Утверждение новой общественной и экономической модели, которая бы пришла на смену изжившему себя современному капитализму, – это настоящая революция. Подробности...
Обсуждение: 78 комментариев
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 16 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Обсуждение: 5 комментариев

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Движение поездов на МЦК восстановлено

    24 октября 2021, 17:12

    Текст: Валентина Григоренко

    Движение по направлению против часовой стрелки на Московском центральном кольце (МЦК) восстановлено, сообщает департамент транспорта столицы.

    «Движение по направлению против часовой стрелки восстановлено. Поезда временно проезжают станции «Локомотив», «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная» без остановки», – сообщил департамент в Telegram-канале.

    В обратном направлении поезда следуют в соответствии с графиком.

    Ранее дептранс сообщал, что на МЦК остановлено движение поездов по направлению против часовой стрелки из-за человека на пути.

    В августе на кольцевой линии столичного метро у движения поездов увеличивали интервал из-за человека на пути.


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    Упавшие строительные леса повредили зубец на стене Кремля
    		    22 октября 2021, 14:22
    Фото: кадр из видео
    Текст: Алексей Дегтярев

    Зубец стены Московского Кремля пострадал от упавших строительных лесов, сообщили в экстренных службах.

    «Из-за ветра упали строительные леса на Кремлевской стене, ими поврежден один из зубцов стены», – сказал собеседник ТАСС.

    Ранее столичное ГУ МЧС сообщало о сильном ветре в городе.

     

    Очевидец сообщил РИА «Новости», что сильный ветер поднялся и начал сдувать строительные леса, повредившие несколько мерлонов.

    В ФСО уточнили, что работы по реконструкции действительно проводились.

    Коментарии (47)
    Нарушителей коронавирусных ограничений в Москве начали искать в соцсетях
    		    22 октября 2021, 11:59
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Кристина Коваленко

    Фото с массовых мероприятий в соцсетях могут стать основанием для проведения проверки в отношении организаторов мероприятия, нарушающих антикоронавирусные меры, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

    По его словам, с 28 октября начнется контроль, выполняют ли рестораны и ТЦ указ мэра Москвы. Помогут в этом камеры видеонаблюдения и социальные сети.

    «Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, а дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол», – цитирует Немерюка ТАСС.

    Решение о наказании будет принимать суд. Немерюк рассказал, что все крупные торговые центры имеют паспорта безопасности, согласно которым установлены камеры. Сотрудники полиции могут в любой момент отсмотреть записи при необходимости.

    Замруководителя мэра рассказал, что лишь 10% москвичей куда-то поедут, а 90% горожан праздничные выходные проведут в городе.

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    Ранее сообщалось, что власти Москвы и Подмосковья из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице приняли решение ввести нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время будут закрыты ТЦ, рестораны и непродовольственные магазины.

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    Коментарии (5)
    Собянин заявил, что 90% учреждений в Москве смогут без ущерба ввести QR-коды

    22 октября 2021, 15:40

    Текст: Кристина Коваленко

    Государственные учреждения, которые теперь запрещено посещать без QR-кода, могут без ущерба ввести эту систему, так как не зависят от доходов граждан, сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Эта такая, можно сказать, нишевая отрасль культуры, которая финансируется, в том числе и за счет федерального и региональных бюджетов, городского бюджета. 90% музеев и театров - это государственные музеи и театры, которые и сегодня финансируются за счет сметы расходов, бюджетной поддержки и так далее», – сказал градоначальник в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

    Что касается небюджетных доходов, то государство всегда придет на помощь и поддержит, как это было сделано в прошлые годы пандемии коронавируса, чтобы доходы артистов, режиссеров, музейных работников не пострадали, отметил Собянин.

    «Эта такая отрасль, где можно посмотреть, как это будет работать без ущерба доходов граждан», – сказал мэр столицы.

    Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам. 

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  63 комментария

    Коментарии (4)
    Московские храмы во время нерабочих дней продолжат работать
    		    21 октября 2021, 21:50
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    Московские храмы и церкви во время нерабочих дней в Москве с 28 октября по 7 ноября будут проводить богослужения с соблюдением социальной дистанции и других требований по профилактике коронавируса, сообщил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

    «У нас есть требования Роспотребнадзора, никто ничего не закрывал. Но есть установка для храмов, как должна проходить служба, все меры безопасности, как и было в последнее время. Другого ничего нет пока», – ответил он ТАСС на вопрос о работе храмов, мечетей и религиозных организаций на период нерабочих дней.

    В свою очередь замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг сообщил, что столичные кладбища в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября также будут открыты для посещения горожан в обычном режиме при условии соблюдения действующих санэпидмер.

    Ранее президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку. 

    Коментарии (8)
    Мужчина за рулем каршеринговой машины устроил погоню за женщиной с коляской

    23 октября 2021, 16:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Водитель арендованного автомобиля в одном из столичных дворов якобы устроил погоню за девушкой с ребенком, после чего испортил газон, пишут СМИ.

    Мужчина на каршеринговом авто пытался догнать девушку с ребенком, поскольку принял ее за бывшую возлюбленную, пишет «Мослента».

    После этого водитель принялся ездить по газону, задев шлагбаум. В конечном итоге очевидцы происходящего вызвали полицию, нарушителя задержали.

    Летом в МВД сообщали, что более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России.

    Коментарии (1)
    Падение деревьев из-за сильного ветра в Москве не привело к гибели людей

    22 октября 2021, 16:44

    Текст: Вера Басилая

    Под натиском сильного ветра в Москве упали 52 дерева, повреждены 25 автомобилей, люди не пострадали.

    «На территории Троицкого административного округа рухнули 10 деревьев, все на проезжую часть», – передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По его словам, еще два дерева упали в Северо-Западном и Восточном административных округах, пострадавших людей и автомобилей нет.

    «Максимальные порывы ветра сегодня достигали 21 м/с. По состоянию на 19.00, ветром повалено 52 дерева, повреждены 25 автомобилей. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции», – говорится в сообщении городского хозяйства Москвы.

    Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, сильный ветер сохранится в пятницу ночью и в субботу в течение дня. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

    «Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили. По возможности откажитесь от прогулок», – дополняется в сообщении.

    Ранее МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре до 20 метров в секунду до вечера пятницы.

    Коментарии (5)
    В Москве произошла авария с пятью автомашинами

    23 октября 2021, 20:05

    Текст: Алексей Дегтярев

    На Краснодонской улице в столице произошло столкновение сразу пяти автомобилей, сообщил департамент транспорта города.

    «На Краснодонской улице (перед пересечением со Спортивным проездом) столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы города», – сообщается в Telegram-канале департамента.

     

    Объезд проводится по встречной полосе, департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

    Ранее в октябре в Москве на улице Нижние Мневники столкнулись пять машин.

    Коментарии (2)
    Москву назвали лучшим туристическим городом Европы

    22 октября 2021, 09:25

    Текст: Кристина Коваленко

    Москва получила две награды в сфере туризма на европейском этапе конкурса World Travel Awards, сообщает сайт премии.

    «Лучшим туристическим городом в Европе» Москва стала, обойдя Амстердам, Барселону, Берлин, Женеву, Лиссабон, Лондон, Лион, Рим, Санкт-Петербург, Венецию и Вену, передает ТАСС.  

    В номинации «Лучшая в Европе городская организация в сфере туризма» премию вручили комитету по туризму Москвы. Российская столица на конкурсе была выдвинута еще в нескольких категориях, в их числе «Лучшее в мире направление для отдыха в городе», «Лучшее направление для фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия».

    Санкт-Петербург стал городом с лучшим туристическим направлением для изучения истории. Опередила Северная столица Амстердам, Афины, Берлин, Венецию, а комитет Петербурга по развитию туризма получил награду «Лучшая в Европе маркетинговая кампания».

    Компания «Аэрофлот» победила в номинации «Лучший европейский авиационный бренд».

    Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. За кандидатов отдают свои голоса тысячи туристов по всему миру. Также голосуют эксперты в сфере туризма. Главными параметрами, по которым отбирают победителей, становятся уровень безопасности, развитость инфраструктуры, сеть гостиниц. Премию называют Оскаром туристической отрасли.

    В 2019 году Москва стала лауреатом в номинации «Лучшее туристское направление. Город».

    Ранее сообщалось, что Москве приняли решение ввести с 28 октября по 7 ноября период нерабочих дней. В этом время не будут работать рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные. 

    Коментарии (2)
    Москвичей предупредили о сильном ветре

    23 октября 2021, 16:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    В столице вечером ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    «По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 18:00 23 октября по городу Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами 13-18 м/с», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Спасатели советуют при нахождении на улице укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не прятаться под деревьями. МЧС отметило, что автомобили лучше также парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

    В Telegram-канале департамента транспорта города жителей также попросили быть бдительными и не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

    Коментарии (0)
    Уголовное дело завели в Москве по факту смертельного отравления алкоголем

    22 октября 2021, 15:16

    Текст: Алексей Дегтярев

    В столице мужчина умер от отравления алкоголем, возбуждено уголовное дело, случай не связан с другими отравлениями в регионах, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»)», – цитирует Иванову РИА «Новости».

    По ее словам, трое мужчин пили принесенный с собой алкоголь в кафе, после чего они угодили с отравлением в больницу, один из них скончался.

    «Следствием проверяется информация о покупке одним из потерпевших нелицензированной алкогольной продукции с признаками контрафактности. Следствие не связывает данный случай с аналогичными происшествиями в других регионах», – пояснила Иванова.

    Проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств произошедшего, запрашивается информация о состоянии здоровья госпитализированных.

    Между тем в прокуратуре Москвы сообщили, что поставили расследование дела на контроль.

    Напомним, после употребления метилового спирта в Свердловской области умерли 24 человека.

    Координатор проекта ЕР «Народный контроль» по региону Дмитрий Чукреев, первым сообщивший о жертвах суррогатного алкоголя в Свердловской области, отмечал в среду, что количество погибших от отравления метанолом выросло до 26 человек.

    Коментарии (2)
    Собянин объяснил последствия введения QR-кодов для экономики

    22 октября 2021, 15:07

    Текст: Алексей Дегтярев

    Ограничительные меры, QR-коды например, необходимо использовать дозированно, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике, поэтому такие меры нужно вводить дозированно, спокойно и с учетом мощной экономической поддержки для этих секторов экономики», – сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По его словам, введение QR-кодов для прохода в кафе и другие общественные места не помогает снизить заболеваемость коронавирусом, для этого нужно увеличить уровень вакцинации населения.

    «Во-вторых, надо понимать, что их введение, оно не может произойти на неделю, на две, никакого смысла в этом нет. Требуется вводить их на длительные периоды, как минимум на полгода. И не в какой-то отдельной отрасли, скажем, в общепите, а во всех отраслях услуг, и это касается уже миллионов людей и десятков тысяч предприятий малого и среднего бизнеса», – добавил градоначальник.

    Ранее первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные кафе и рестораны смогут с 8 ноября возобновить работу без QR-кодов при условии соблюдения всех мер профилактики.

    Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В Московской области также устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих навынос и на доставку.

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    Коментарии (1)
    Роспотребнадзор назвал число закрытых из-за нарушений кальянных в Москве

    23 октября 2021, 14:54

    Текст: Алексей Дегтярев

    За время ограничений по коронавирусу в столице из-за невыполнения противоэпидемических мероприятий приостановили деятельность 188 кальянных, сообщил московский Роспотребнадзор.

    «Управлением Роспотребнадзора по городу Москве и территориальными отделами управления в административных округах всего за период действия ограничений в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и невыполнением противоэпидемических мероприятий приостановлена работа 188 кальянных, в том числе 128 кальянных с начала 2021 года», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

    Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на столичных объектах продолжается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

    Ранее в Москве и Подмосковье из-за сложной эпидемиологической обстановки ввели нерабочие дни в период с 28 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. Запрещено работать ТЦ, непродовольственным магазинам, салонам и ресторанам.

    Мэр города Сергей Собянин сообщал, что пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели.

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    Проценко сказал, как нерабочие дни в Москве отразятся на темпах заражения COVID

    22 октября 2021, 10:48

    Текст: Кристина Коваленко

    Решение властей ввести нерабочие дни в Москве поможет остановить циклы заражения коронавирусом в городе, заявил в официальном Telegram-канале главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

    Медик отметил, что понимает тех, кто хочет вернуться к привычному ритму жизни, без ограничений, но принять это нельзя.

    «Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице – просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в «красной зоне» в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек, и многое встанет на свои места», – говорится в сообщении.

    Проценко отметил, что сейчас вирус стал активным. Ухудшают эпидемиологическую обстановку в стране именно те, кто нарушает или принципиально не соблюдает меры предосторожности, отказывается от прививок.

    Главврач заявил, что сейчас нет альтернативы: либо все делают прививки, либо болеют и вырабатывают собственный иммунитет. Второй вариант менее прогнозируемый и контролируемый.

    На ваш взгляд

     
    Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?


    Обсуждение:  63 комментария
    Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. Будут закрыты в это время заведения общепита, торговые центры, непродовольственные магазины. 

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    Коментарии (1)
    В аэропортах Москвы отменили или задержали почти 20 рейсов

    22 октября 2021, 16:48

    Текст: Валентина Григоренко

    В московский аэропортах из-за сильного ветра задержаны или отменены почти 20 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

    По информации на 15.53 мск, во Внукове три рейса задержаны, в Домодедове – два рейса задержаны, один отменен, в Шереметьеве – еще два рейса задержаны, 11 отменены, передает РИА «Новости».

    Ранее синоптики пообещали москвичам ветреную погоду.

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    Собянин предсказал пиковые значения по коронавирусу в Москве к концу недели

    22 октября 2021, 14:33

    Текст: Алексей Дегтярев

    Пиковые значения по числу заболевших коронавирусом в столице могут появиться к концу недели, заявил глава города Сергей Собянин.

    «Осенняя волна ОРВИ, наложенная на новый штамм коронавируса, дает достаточно большую синергию и видим, как каждую неделю начинает повышаться количество заболеваний. По такой динамике мы видим, что уже к концу этой недели – началу следующей недели мы достигнем пиковых значений заболеваний [в Москве] за всю историю пандемии [коронавируса]», – заявил мэр в эфире «России 1», передает ТАСС.

    Между тем премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что высокие риски распространения коронавируса в стране остаются, сообщает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле признали долю ответственности властей в ситуации с вакцинацией от COVID. Там отметили, что вакцинация от коронавируса в России проходит хуже, чем в некоторых государствах Европы, и причиной этого во многом является недостаточная сознательность россиян.

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