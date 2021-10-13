Синоптик: В ближайшие дни в Центральной России увидят «мокрую снежинку»

Велика вероятность, что температура этой осенью уже не поднимется выше 13 градусов, но все-таки колебания не исключены, рассказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

В Москве 13 октября, как и предсказывали синоптики, температура воздуха достигла 13 градусов тепла. В ночное время ожидается, что похолодает до 6 градусов. Согласно прогнозам, затем температура будет только падать.

«Учитывая характеристики нашего мира, сейчас, конечно, нельзя сказать, что сегодня был последний такой теплый день. В истории бывало так, что и в последующие дни было гораздо теплее, например, в 2018 году 14 октября было 19 градусов, 15 октября – 19,7, тем более наступление тепла нельзя отрицать теоретически. Велика вероятность, что температура уже не поднимется выше 13 градусов, но все-таки колебания не исключены», – говорит Макарова.

Она подчеркивает, что предполагалось, что 13 октября будет не таким теплым – прогноз оправдался по верхней температурной границе. Тем не менее в ночное время уже наблюдаются регулярные заморозки, что в сочетании с осадками может привести к образованию гололедицы на дорогах. По словам синоптика, автомобилистам уже следует готовиться к смене летней резины на зимнюю.

«В ночь на воскресенье прогнозируется понижение температуры до минус двух градусов, и если будут какие-то осадки, то в Центральной России увидят снег, хотя скорее это будет «мокрая снежинка». Однако реального первого снега, который хотя бы на время укроет землю, в ближайшее время не видно», – рассказывает специалист.

Кроме того, собеседник поделилась, что предстоящая зима в целом ожидается около нормы, теплее нормы. «Что касается по месяцам, то предполагается, что декабрь будет относительно холодным месяцем зимы. Но хочу напомнить, что более точный прогноз будет к концу ноября», – заключила Макарова.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 10 октября стало последним теплым днем этой осенью, назвав его «старым бабьим летом».

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