Врачи рассказали о новой опасности коронавируса

Коронавирус при взаимодействии с гриппом и, возможно, другими менее опасными вирусами может изменять иммунную систему и привести к более тяжелому течению ранее легкого инфекционного заболевания, сообщил заместитель гендиректора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов.

Последние данные показывают, что в 2020 году коронавирус практически вытеснил грипп, но появились микст-инфекции, такие как коксаки, микс-инфекция с метапневмовирусом и многими другими вирусами. То есть происходит совместная заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями.

«Мы исследуем влияние вирусов на взаимную патогенность. Нашли интересные факты, касающиеся совместного размножения, например, вируса гриппа и коронавируса SARS-CoV-2. Мы это промоделировали на лабораторных животных, но, скорее всего, можно допустить такой вариант развития событий, при котором человек, встретившись с коронавирусом и гриппом, может более тяжело переболеть гриппом», – передает РИА Новости слова Агафонова.

Исследования «Вектора» показали, что размножение гриппа в лабораторных животных при сочетанной коронавирусной инфекции происходит в больших количествах.

«Это значит, что коронавирус может каким-то образом изменять иммунную систему и позволять вирусу гриппа размножаться в больших количествах. Это опасный симптом, потому что мы знаем, что коронавирус размножается и миксирует с другими вирусами. Возможно, что те вирусы, которые у нас вызывали легкие заболевания, под действием коронавируса и под его влиянием на иммунную систему человека могут изменить ход течения даже известных для нас вирусов, которыми мы раньше либо переболевали на ходу, либо вообще не замечали их», – сказал Агафонов.

Напомним, в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода в стране в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 и призвала соблюдать ограничительные меры.

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