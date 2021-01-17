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17 января, воскресенье | Последнее обновление — 06:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Запрос на экстренное использование «Спутника V» отклонен в Бразилии
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Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
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Главе Parler пришлось прятаться из-за угроз
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Гендиректор Parler Джон Матце сообщил, что вынужден скрываться вместе с семьей из-за поступающих угроз после того, как его приложение стало популярным у сторонников президента США Дональда Трампа, говорится в судебных документах.
В документе, поданном юристами Parler, сообщается, что многие сотрудники компании «подвергаются преследованию и сталкиваются с враждебностью, боятся за свою безопасность и безопасность своих семей». В ряде случаев сотрудники даже покинули родные штаты, чтобы «спастись от преследования». Матце также «был вынужден покинуть свой дом и скрываться вместе с семьей после получения смертельных угроз и из-за серьезных нарушений личной безопасности».
Матце рассказывал, что хакеры опубликовали многие его пароли, личную информацию, в том числе его адрес, и ему «угрожали войти через переднюю дверь», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, «массовая миграция» американских консерваторов, недовольных информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, в другие соцсети началась в ноябре и усилилась после блокировки учетных записей Дональда Трампа в Twitter, Facebook, Instagram и на других платформах.
Мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, американская компания Apple удалила из магазина мобильных приложений App Store сервис микроблогов Parler.
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Эксперт сказал, к чему приведет попытка объявить импичмент Трампу
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«Импичмент Трампу не будет доведен до конца, но у демократов есть иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Борис Межуев, комментируя объявленный Палатой представителей США импичмент действующему президенту Дональду Трампу.
«Технически нет никакой статьи конституции США, которая запрещает вынести импичмент президенту после истечения срока его полномочий. Но в этом нет ни малейшего смысла, и сенатские республиканцы никогда не поддержат такое решение демократов. Импичмент Трампу им совершенно невыгоден. Думаю, об этом можно забыть», – сказал политолог-американист Борис Межуев.
При этом собеседник допустил создание специальной сенатской двухпартийной комиссии по расследованию событий 6 января. «По результатам деятельности этой комиссии может быть или вынесено уголовное обвинение президенту, или введена в действие 14-я поправка к американской конституции, третий пункт которой запрещает государственным деятелям, участвовавшим в мятежах против конституционного строя, занимать государственные посты в будущем. Такой исход, скорее всего, неизбежен, ведь главная задача демократов – не допустить, чтобы Трамп в 2024 году снова баллотировался в президенты», – объяснил политолог.
В качестве второй задачи Демократической партии Межуев назвал намерение полностью лишить Трампа поддержки республиканцев. «По задумке, трамписты должны быть вычищены из Республиканской партии, чтобы они не смогли стать самостоятельной силой. Это резко ослабит партию, от которой отвернется большинство избирателей, и в ближайшие несколько лет она едва ли сможет претендовать на какое-то соперничество с демократами», – спрогнозировал эксперт.
В целом, по словам политолога, для проведения процедуры импичмента необходимо вынесение обвинения, создание комиссии по расследованию, решение 2/3 Сената, а также подтверждение законности процесса от Верховного суда США.
«Но необходимое количество голосов в Сенате точно не наберется, ведь республиканцам не нужно заниматься глупостями и злить собственного избирателя. Уверен, что импичмент Трампу не будет доведен до конца. Но у демократов возникнет иной способ предотвратить его приход к власти в 2024 году», – заключил Межуев.
Ранее в среду импичмент Трампу прошел
голосование в Палате представителей. Спикер Палаты представителей, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси подписала
обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента.
При этом процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена, заявил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.
В минувшую субботу стало известно, что группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении действующего американского президента-республиканца Дональда Трампа. Обвинение состоит из одной статьи – подстрекательство к мятежу. Белый дом предупредил о последствиях такого шага для американского общества.
В прошлый четверг избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Между тем действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Страницы Трампа в Facebook и Instagram разблокировали
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Руководство соцсетей Facebook и Instagram разблокировало личные учетные записи действующего президента США Дональда Трампа после их заморозки на фоне протестов в Вашингтоне.
Компания Facebook, которой принадлежат оба сервиса, не выпустила соответствующего заявления, однако аккаунты Трампа вновь стали доступны для просмотра, передает ТАСС.
Пока неизвестно, может ли Трамп публиковать новые посты.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Потом аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram.
Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch, аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Трампа. Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации.
В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.
Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что блокировка аккаунтов Трампа в крупнейших социальных сетях стала ударом по декларируемым Западом демократическим ценностям.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Дуров рассказал о девяти каналах лидеров стран в Telegram
Личные каналы в мессенджере Telegram завели лидеры девяти стран, в том числе президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщил основатель и глава Telegram Павел Дуров.
«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией и распространения информации о важных проблемах», – написал Дуров в Telegram.
По его словам, в отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. «В результате Telegram-каналы являются единственным прямым способом для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией. Устраняя манипулятивные алгоритмы, ставшие синонимом технологических платформ 2010-х годов, Telegram-каналы восстанавливают прозрачность и целостность публичного общения «один ко многим», – добавил он, передает РИА «Новости».
Дуров отметил, что недавно свои каналы завели Болсонару и президент Турции Тайип Эрдоган. В его списке ранее присоединившихся семь лидеров: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, президент Украины Владимир Зеленский, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Ранее Дуров заявил, что за первую неделю января число активных пользователей превысило 500 млн человек в месяц. Кроме того, он призвал пользователей переходить с операционной системы iOS на Android для сохранения доступа к информации.
WhatsApp отложил введение новой политики из-за резкой критики
Мессенджер WhatsApp отложил сроки введения новой политики, в соответствии с которой пользователи должны делиться данными с социальной сетью Facebook, сообщила администрация мессенджера.
«Мы слышали от очень многих людей о том, какое замешательство произошло в связи с недавним обновлением. Появилось много дезинформации, которая создала беспокойство, и мы хотим помочь всем понять наши принципы и [существующие] факты», – приводит текст сообщения администрации мессенджера ТАСС.
Как утверждают представители WhatsApp, сервис «всегда будет защищать персональные диалоги двусторонним шифрованием, так что ни WhatsApp ни Facebook не смогут видеть эти сообщения». В заявлении подчеркивается, что в связи с планируемым введением новых правил эти принципы не изменятся. В то же время администрация соцсети решила отложить дату принятия новой политики, чтобы разъяснить пользователям, в чем она заключается.
«Мы откладываем дату, когда пользователей попросят изучить и принять условия. Ни один аккаунт не будет заблокирован или удален 8 февраля. Мы также собираемся сделать больше, чтобы развеять дезинформацию по поводу личных данных и безопасности в WhatsApp», – указано в заявлении. В качестве крайнего срока теперь названа дата 15 мая.
Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, включив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. После этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил мнение, что новая политика WhatsApp привела к бегству пользователей в Telegram. Так, после обновления пользовательского соглашения от принадлежащего Facebook мессенджера отказалась администрация президента Турции. Кроме того, из WhatsApp в Telegram ушла глава ЦИК Элла Памфилова.
Напомним, создатель мессенджера Telegram Павел Дуров неоднократно предупреждал владельцев смартфонов об опасности использования приложения WhatsApp, призывая пользователей удалить со своих устройств принадлежащий Facebook мессенджер из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Полиция Капитолия задержала вооруженного мужчину
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В центре Вашингтона задержан вооруженный мужчина, который пытался попасть на охраняемую территорию по «поддельным документам», сообщили СМИ.
Полиция Капитолия задержала пытавшегося пройти через КПП жителя Вирджинии Уэсли Алана Билера, у которого при себе были пистолет и свыше 500 патронов, в том числе для дробовика. Билер хотел въехать на пикапе на закрытую территорию недалеко от здания Конгресса, но его пропуск признали недействительным.
Сам мужчина назвал свой «пропуск» неофициальными пропускными документами. В ответ на соответствующий вопрос он сообщил, что у него в машине имеется полуавтоматический пистолет «Глок». Билера задержали, его обвиняют в хранении оружия без надлежащей регистрации, передают ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, высказываются опасения, что инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена могут попытаться сорвать ультраправые. Собщалось, что во время церемонии тысячи силовиков будут охранять нового президента США от его собственных сограждан.
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После беспорядков в Капитолии возбудили почти 100 уголовных дел
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Около ста уголовных дел возбудили в США по факту штурма здания Конгресса в прошлую среду. Правоохранители открыли порядка 300 досье, сообщил и.о. федерального прокурора страны Майкл Шервин.
«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», – передает слова прокурора РИА «Новости».
Между тем представитель ФБР Стивен Дантуоно сообщил о более ста задержанных и свыше 270 подозреваемых. В федеральной прокуратуре считают, что штурмовавшие Капитолий хотели «схватить и убить выборных должностных лиц», пишут американские СМИ. Также раскрыта личность запечатленного на фотографии во время беспорядков мужчины в меховой шапке с рогами и копьем: предположительно, это житель Аризоны Джейкоб Чансли. Сейчас ему предъявлены обвинения обвинения в умышленном проникновении или нахождении на закрытой территории без законных на то оснований, насильственном вторжении и нарушении общественного порядка в Капитолии. По сведениям федеральных прокуроров, Чансли поднялся на трибуну и оставил там послание вице-президенту США Майкла Пенса со словами «Это вопрос времени, справедливость наступает».
«Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, говорят о том, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц», – заявили в прокуратуре.
В прошлую среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий, а участников этих событий назвал террористами. Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки и штурм Капитолия.
Пелоси сохранила в тайне дату передачи в Сенат материалов по импичменту Трампу
Спикер палаты Представителей Конгресса США, сторонница Демократической партии Нэнси Пелоси не назвала дату передачи в сенат материалов по делу импичмента действующему президенту страны Дональду Трампу, сообщив, они находятся в работе.
«Сейчас мы готовим (материалы) для процесса, и когда мы будем готовы (передать их в сенат), мы сообщим вам первыми», – передает слова Пелоси РИА «Новости».
В среду импичмент Трампу из-за подстрекательства к мятежу прошел голосование в Палате представителей. Пелоси подписала обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. При этом процедуру импичмента, вероятно, не удастся завершить до инаугурации Джо Байдена.
На прошлой неделе сторонники Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Байдену предрекли возвращение импичмента «бумерангом»
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал вынесение импичмента действующему президенту США Дональду Трампу, допустив, что избранный глава американской администрации Джо Байден столкнется с аналогичной ситуацией.
«Превращение импичмента президента в банальную процедуру вернется к демократам бумерангом: республиканцы уже намерены готовить импичмент Байдену за коррупцию», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, это будет невозможно сделать до выборов в Конгресс 2022 года, так как у представителей Республиканской партии нет большинства в Палате представителей, при этом они уступают демократам всего пять мест. «Если республиканцы преодолеют этот разрыв, Байден рискует на себе испытать все прелести импичмента», – заявил Пушков.
Напомним, в четверг новоизбранный член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, представляющая Республиканскую партию, намерена поднять вопрос импичмента избранному президенту США Джо Байдену на следующий день после его инаугурации.
Мексика усилила охрану границ перед приходом многотысячного каравана мигрантов
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Мексика перед прибытием каравана мигрантов из Гондураса начала круглосуточную надзорную операцию на южной границе страны совместно с силами национальной гвардии и министерства обороны, сообщил Национальный институт миграции страны.
«Приграничная операция Национального института миграции осуществляется вплоть до Эль-Сейбо, Табаско, где совместно с национальной гвардией и министерством обороны обеспечивается исполнение Закона о миграции и его постановлений, с тем, чтобы въезд иностранцев в страну был упорядоченным и безопасным, с полным уважением к правам человека», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Южные приграничные районы Мексики круглосуточно патрулируют команды, куда входят дипломаты, врачи и специалисты по вопросам семьи, всего около 500 агентов этого института.
Ранее региональные СМИ сообщили, что сформировавшийся караван мигрантов из Гондураса в составе около 4,5 тыс. человек пересек границу Гватемалы и практически в полном составе движется в направлении границы с Мексикой.
Власти Гватемалы заявили в пятницу о решимости не допустить на свою территорию тех, кто нарушит миграционные правила, и приняли декрет, позволяющий органам правопорядка силой рассеивать скопления людей для борьбы с возможным распространением COVID-19. Уже задержаны за нелегальный транзит по территории страны 217 человек. Институт миграции Гондураса подтвердил депортацию на родину через различные наземные КПП 78 граждан.
Представители властей Гондураса, Гватемалы, Сальвадора и Мексики встречались в Мехико в январе 2021 года для разработки стратегии и подписания документа о взаимопонимании в вопросе предотвращения исхода мигрантов и формирования караванов.
Первый такой караван людей без виз и средств отправился по маршруту Гватемала – Мексика – США в 2018 году, после чего их примеру последовали сотни тысяч человек, спровоцировавших серьезный миграционный кризис в Центральной и Северной Америке.
Между тем в мексиканском штате Табаско, через который из Центральной Америки в США идут караваны мигрантов, был зарегистрирован первый за 20 лет случай заболевания холерой.
Напомним, в июле 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой построили 386 километров стены, ожидалось, что к концу года протяженность сооружения составит около 730 километров. Он также заявлял, что даже профессиональные скалолазы не смогли перебраться через новую стену.
Между тем избранный президент США Джозеф Байден захотел включить нелегалов в перепись населения.
Трамп предлагал ограничить количество иммигрантов, ввести новые процедуры их проверки и уменьшить число принимаемых беженцев с 18 до 15 тыс. в год, а Байден выступает за облегчение получения гражданства для 12 млн нелегальных мигрантов и возвращение к программе защиты от депортации их детей. Он также предлагает увеличить ежегодный лимит приема беженцев с 18 тыс. до 125 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что одна из проблем, которая теперь тревожит жителей американского штата Техас, граничащего с Мексикой – это обещание Байдена принять закон, открывающий дорогу к принятию гражданства для миллионов нелегалов, большинство которых из латиноамериканского региона.
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел масштабный сбой
Пользователи «ВКонтакте» сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Сбои начались около 21.08 мск. По данным Downdetector, 44% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, также 44% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 11% жалуются на проблемы со входом в аккаунт. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Волгограда и других городов России, передает РИА «Новости».
Соцсеть «ВКонтакте» оперативно восстановила работу своих сервисов после кратковременного сбоя, сообщили в пресс-службе компании.
Напомним, в четверг ночью глобальный сбой произошел в работе соцсети Instagram. Кроме того, 16 декабря пользователи зафиксировали сбой в работе видеохостинга YouTube, а также мессенджеров Telegram и WhatsApp.
Напомним также, в апреле 2019 года Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.
Путин призвал СК оперативно реагировать на киберугрозы
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Президент России Владимир Путин призвал Следственный комитет России оперативно реагировать на новые угрозы, в том числе связанные с киберпреступностью.
«Накопленную следственную практику необходимо своевременно обобщать и анализировать, оперативно реагировать на тенденции и изменения криминогенной обстановки, на новые угрозы, связанные в том числе с киберпреступностью», – приводит ТАСС текст поздравления президента по случаю десятилетия образования Следственного комитета России.
Глава государства также подчеркнул важность профилактической составляющей в работе ведомства. Он попросил уделять самое серьезное внимание не только выявлению, но и устранению условий, способствующих совершению преступлений. Вести эту работу необходимо системно, в координации с другими ведомствами, органами исполнительной и законодательной власти, заметил президент.
При этом уровень профессиональной подготовки самих следователей должен постоянно расти, уверен Путин. «В этом – основа результативности вашей работы», – пояснил он.
Глава государства также поздравил работников и ветеранов ведомства с 10-летием образования Следственного комитета. «Благодарю за службу в интересах России и наших граждан, желаю вам успехов», – заключил президент.
Напомним, 17 ноября минувшего года президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с глобальной и региональной безопасностью остается сложной в связи с возросшими масштабами киберпреступности, международного терроризма и наркотрафика.
В сентябре глава государства оценил необходимость создания в России киберполиции.
Исполнение гимна США на инаугурации Байдена доверили Леди Гаге
Американская поп-певица Леди Гага исполнит государственный гимн США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена, сообщают местные СМИ.
Телеканал ABC News проинформировал со ссылкой на комитет по инаугурации, что на церемонии помимо Леди Гаги выступит и певица Дженнифер Лопес, обе ранее выступали в поддержку избранного президента, передает РИА «Новости».
Так, Леди Гага выступала на мероприятии в поддержку Байдена в Пенсильвании практически накануне выборов в США, а Лопес принимала участие в виртуальном чате с Байденом в поддержку его избирательной кампании.
Напомним, инаугурация Байдена состоится 20 января. Сообщалось, что в специальной телепрограмме по этому случаю выступят также музыканты Джастин Тимберлейк, Бон Джови и Деми Ловато.
Ведущим полуторачасового шоу «Празднуем Америку», которое пройдет вечером в день инаугурации, станет актер Том Хэнкс.
Певица Леди Гага активно выступает в поддержку ЛГБТ-движения и BLM. В январе 2020 года она рассказала о пережитых изнасилованиях и извинялась за сотрудничество с музыкантом Ар Келли, которого в 2019 году обвинили в нескольких случаях половых преступлений над женщинами.
Эксперт призвал российский IT-бизнес воспользоваться антимонопольной схваткой в ЕС
«Отечественные цифровые сервисы и компании должны стараться выходить на международные рынки, а государство в этом должно оказывать им всяческое содействие. Наш IT-экспорт обладает значительными перспективами, включая европейское направление», – сказал газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Сергей Плуготаренко, комментируя конфликт властей Евросоюза и американских интернет-монополий.
«В качестве и востребованности наших IT-сервисов и их конкурентности сомневаться не приходится. Это было продемонстрировано многими нашими онлайн-игроками еще до 2014 года», – считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.
«В принципе, цифровая экономика все еще глобальна, и в ней действуют в первую очередь экономические законы – конкуренция, востребованность продукта, маркетинг, пользовательские предпочтения. Поэтому наращивание присутствия наших IT-компаний в других регионах и юрисдикциях должно происходить не из-за антимонопольных кампаний в этих регионах, а в рамках рыночных механизмов», – пояснил он.
С другой стороны, посетовал собеседник, «неконкурентные» условия в ряде стран уже созданы – вопреки принципам глобальной свободной цифровой экономики. «Геополитика и санкции, негласные «антирекомендации» не сотрудничать с IT-компаниями из определенных стран – все это накладывает ограничения на рыночные принципы, – считает глава РАЭК. – Поэтому все средства хороши, и российским IT-компаниям имеет смысл воспользоваться еще и преимуществами нынешней антимонопольной кампании».
«Хотя Евросоюз – потенциально близкий нам экономический партнер, его цифровая ментальность также ближе к нашей, чем американская или азиатская, но нам не стоит обольщаться и возлагать особые надежды на европейские рынки», – предупредил он. «Как бы сложно это ни выглядело, нашим IT-компаниям необходимо выходить на рынки Азии, искать возможные ментальные и потребительские пересечения именно с азиатскими странами, – убежден глава РАЭК. – За этими рынками будущее. Тем, кто сможет на них закрепиться, будет легче конкурировать с глобальными игроками в перспективе 10–20 лет».
Чтобы защитить интересы IT-индустрии внутри страны и избежать западноевропейских ошибок на этом направлении, эксперт призывает и власти, и менеджмент самих IT-компаний присмотреться к опыту цифровизации Южной Кореи, Индии, Малайзии, изучить, как онлайн-игроки этих стран готовили экспансию на рынки других стран.
Напомним, в декабре Еврокомиссия подготовила два законопроекта – Акт о цифровых сервисах и Акт о цифровых рынках. В них прописана ответственность интернет-платформ за нарушение конкуренции и дискриминацию в Сети: штрафы до 10% от годового мирового оборота компании и структурное разделение бизнеса через принуждение компании к продаже активов, интеллектуальной собственности или брендов. Законопроекты стали ответом на совместное письмо 165 компаний и отраслевых предприятий зампреду Еврокомиссии, еврокомиссару по вопросам конкуренции и развития цифровой экономики Маргрете Вестагер с призывом наказать Google за недобросовестную конкуренцию на рынке онлайн-поиска.
В нарушении антимонопольного законодательства ЕС и препятствовании конкуренции также был обвинен американский интернет-ретейлер Amazon. Еврокомиссия заявила, что сервис «систематически собирает непубличную информацию делового характера от независимых продавцов, торгующих на платформе Amazon, и использует ее для развития собственного розничного бизнеса, который напрямую конкурирует с независимыми продавцами», пишет «Коммерсантъ».
Российские компании, в первую очередь «Яндекс», в последние годы уже активно пытаются выйти на различные рынки Евросоюза. Например, в 2018 году российский гигант поставил европейским ретейлерам 40 тыс. «умных колонок» своего производства, всего же было «отгружено» 280 тыс. таких устройств. Год назад стало известно, что Яндекс планирует запустить сервис каршеринга электромобилей в Европе. Компания планировала начать тестировать сервис с 1 тыс. электромобилей в одном из европейских городов. При этом, как отмечал генеральный директор компании Аркадий Волож, в 2018 году «Яндекс.Драйв» занимал второе место в Европе по размеру автопарка.
Полгода назад на аукционе Google российская компания добилась очередного успеха – по итогам аукциона ей удалось стать альтернативным провайдером поиска на Android-устройствах в восьми европейских странах: Болгарии, Венгрии, Греции, Латвии, Кипре, Португалии, Румынии, Эстонии. Год назад «Яндекс» уже получил такую возможность в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии и Польше.
Экс-соперник Байдена по предвыборной гонке решил участвовать в выборах мэра Нью-Йорка
Американский предприниматель Эндрю Янг, добивавшийся выдвижения кандидатом в президенты США от Демократической партии, решил побороться за пост мэра Нью-Йорка, выборы которого состоятся в ноябре 2021 года.
«Я поборюсь за должность мэра, потому что вижу, что наш город переживает кризис, и уверен, что могу помочь», – указал Янг, передает ТАСС.
По словам предпринимателя, особое внимание в процессе подготовки к выборам он уделит вопросам здравоохранения и экономики. Кроме того, Янг, как и во время своей президентской кампании прошлого года, пообещает запустить программу обеспечения населения безусловным базовым доходом.
В конце декабря 2020 года заявка Янга на участие в предвыборной гонке поступила в базу данных комиссии города по финансированию предвыборной кампании. Согласно опубликованным тогда же результатам социологического опроса, проведенного службой Public Policy Polling, бизнесмена поддерживают в среднем 17% представителей Демократической партии. Таким образом, он опережает на 1 процентный пункт председателя совета нью-йоркского района Бруклин Эрика Адамса, а других претендентов – более чем на 10 п. п.
Первичные выборы, на которых будут определены кандидаты на должность мэра от каждой партии, пройдут в городе 22 июня, а за нового градоначальника жители Нью-Йорка проголосуют 2 ноября. Новый мэр должен будет вступить в должность 1 января 2022 года.
Действующий мэр крупнейшего американского мегаполиса, демократ Билл де Блазио, занимающий свой пост на протяжении двух сроков с 2014 года, не имеет права вновь участвовать в выборах.
Заключенным в США решили запретить встречи с родными
В тюрьмах США «в свете текущих событий в стране» решили ввести дополнительные меры безопасности, сообщило Федеральное бюро тюрем США.
Бюро пошло на такой шаг для «поддержания безопасности и упорядоченного функционирования учреждений», а также для «обеспечения бесперебойной безопасности персонала, заключенных и общественности». Подчеркивается, что решение бюро не связано с поступлением какой-либо конкретной информации, а является «мерой предосторожности». Бюро выразило надежду, что ограничения вскоре можно будет снять.
CBS уточняет, что будут ограничены контакты заключенных с членами семей, большую часть дня им будет запрещено покидать свои камеры, но отбывающим наказание «предоставят доступ к телефону и электронной почте», передает ТАСС.
Напомним, после того, как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в Конгресс, в Вашингтоне усилены меры безопасности. Демократы уверены, что сторонники Трампа постараются сорвать церемонию инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, поэтому к защите решили привлечь 20 тыс. сотрудников национальной гвардии – это помимо Секретной службы, ФБР, полиции и других агентств.
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