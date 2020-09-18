Эксперт: Глумление над русской историей стало традицией для западного кино

Бороться с оскорблением российской истории, с выставлением в комическом виде русских святых и политических деятелей в американских фильмах - бессысленно, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Роман Силантьев, комментируя возмущение в России карикатурным образом княжны Анастасии в одноименной киноленте. По его мнению, в США не только не заметят письма из России, но и посмеются «над глупыми русскими.

В пятницу Российский императорский дом выступил с заявлением, в котором обвинил американских кинематографистов, выпустивших на экраны фильм «Анастасия», в оскорблении русской истории. «Если выставляют любого святого в комическом и нарочито издевательском виде – это отвратительно. Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают», – говорится в заявлении. При этом представитель семьи Романовых Александр Закатов заявил, что Императорский дом не собирается судится с киностудией.

По мнению пользователей соцсетей, «юмористическая» трактовка трагических событий и персонажей русской истории в этом фильме зашкаливает. Во время нападения «злобного Ленина» на Россию, чародей Григорий Распутин открывает портал в Америку 1988 года, отправляя туда великую княжну Анастасию. Там она становится подругой американской девочки, в доме у которой ведет себя как дикарка – ест макароны руками и боится качелей. Затем за ней посылают заколдованного Распутина, который танцует брейк и отнимает у детей мороженное.

Руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС), профессор, религиовед Роман Силантьев не считает, что России на официальном уровне следует как-то реагировать на подобное.

«Мое мнение, что возмущаться и скандалить надо тогда, когда есть возможность на что-то повлиять. Вот недавно мы возмутились картинами, прославляющими чеченских боевиков, выставленными в Третьяковской галерее. Мы обратились в прокуратуру, это правильная и продуктивная реакция», – сказал правозащитник.

«А в случае с княжной, прославленной в лике святых, у нас нет никаких рычагов. Но подобное отношение к русской истории, нашим святыням и историческим героям, в западных фильмах стало традицией», – добавил собеседник.

«У нас, например, мало кто заметил, что в мае вышел сериал «Великая» про Екатерину II c омерзительным стебом над нашей историей и Русской православной церковью. Ну и как с этим бороться? Писать гневные письма режиссерам и продюсерам? Да они их просто не заметят, или публично посмеются «над глупыми русскими». Еще, возможно, поднимут кассовые сборы за счет скандала. Но если вы не можете никак повлиять на ситуацию, то не стоит скандалить, делая рекламу этим поделкам и их создателям», – считает профессор.

Собеседник также отметил, что русская тема из голливудской повестки дня не уходит, а образ княжны Анастасии для американцев весьма условный – они очень далеки от восприятия ее как мученицы. «В таком извращенном виде реализуется остающийся на Западе интерес к русской истории. Но будет хуже, когда он совсем исчезнет», – полагает Силантьев.

Напомним, ранее российские пользователи Twitter и других соцсетей возмутились фильмом «Анастасия», запустив хештеги HandsOffRussianHistory («Руки прочь от русской истории») и HandsOffAnastasia («Руки прочь от Анастасии»), сообщает РИА Новости.

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