Дом Романовых отреагировал на новый фильм о княжне Анастасии

В Российском императорском доме считают оскорбительным комическое изображение в кинематографе великой княжны Анастасии, однако не считают нужным запрещать такие картины или подавать в суд на их создателей, заявил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов.

Ранее пользователи Twitter возмутились новым американским фильмом «Анастасия», в котором погибшая великая княжна Анастасия, прославленная в лике святых, изображена дикаркой, которая есть руками. В связи с этим в сети запустили хештеги HandsOffRussianHistory («Руки прочь от русской истории») и HandsOffAnastasia («Руки прочь от Анастасии»).

«Если выставляют любого святого в комическом и нарочито издевательском виде – это отвратительно. Такое изображение оскорбительно для памяти святых и тех людей, которые их почитают. Великая княжна Анастасия для многих как член семьи: верующие обращаются с просьбой о заступничестве, молятся ей», – передает РИА «Новости» слова Закатова.

Он уточнил, что Церковь не запрещает юмор, а «христианство – это не мрачная религия», ведь «даже в житиях святых встречаются шутки и забавные ситуации».

«Когда это делается с любовью и добротой, ничего страшного нет, а если на потеху публики оскверняется светлый образ человека – это отвратительно», – подчеркнул представитель Императорского дома.

«Даже если бы великая княжна не была канонизирована – ведь есть люди, которые были замучены, но не прославлены в лике святых – все равно, это отвратительно, как если бы глумились над памятью матери или убитых замученных родственников. Печально, что кому-то приходит в голову шутить над памятью замученных детей. Даже в советское время люди останавливались перед судьбой великой княжон, никому не приходило в голову выставлять их в комическом виде», – рассказал Закатов.



Он добавил, что сам не смотрел фильм, поскольку в Доме Романовых считают бойкот лучшим средством борьбы с подобными произведениями.



«С точки зрения Императорского дома, пытаться запрещать или обращаться в суд, как в случае с фильмом «Матильда» и другими подобными картинами, значит создавать бесплатную рекламу никчемным поделкам, которые быстро забудутся. Бороться с этим можно только бойкотом. Ведь зачастую создатели таких произведений рассчитывают на то, что найдутся люди, которые будут оскорблены, это будет обсуждаться и привлечет внимание к этим поделкам», – подытожил представитель Дома Романовых.