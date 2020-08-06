Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

В русском языке могут быть пересмотрены правила, касательно удвоенной «н», а также слова с чередованием гласных в корнях, ведь если сделать написание единообразным, то ничего не изменится, заявил газете ВЗГЛЯД проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России будет создана правительственная комиссии по русскому языку. По его словам она необходима для того, чтобы «провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации», а также разработать «концепцию государственной языковой политики и определить единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка».

«Орфография – это некие нормы, которые складываются в обществе за время бытования языка. Она не является творением природы, письмо изобретает сам человек. То есть это то, как мы на письме фиксируем звуки: какими условными знаками люди договорились фиксировать звучащую естественную речь на письме», – говорит Осадчий.

Он рассказывает, что правила орфографии и пунктуации неоднократно менялись в нашей стране. Например, последняя масштабная реформа была реализована большевиками в 1918 году, которая наиболее заметным образом проявилось в виде исключения нескольких букв из состава русского алфавита, таких как «ять», «фита» и другие. После данных изменений язык на письме стал гораздо проще.

«На сегодняшний день в орфографии действительно назрело достаточно много изменений. Например, неурегулированным или не совсем логичным можно назвать правило по написанию одной и двух «н», чередующихся гласных в корнях (рос–раст, плав–плыв и т.д.). Непонятно, почему это чередование нужно учить ученикам, потому что можно было бы единообразно писать, например, один и тот же корень во всех случаях и от этого ничего не изменится», – считает Осадчий.

По словам эксперта, от изменения таких правил никакой смысл не изменится, зато для написания сам язык станет гораздо проще.

Также он отметил, что необходимо решить вопрос доступности русского языка в регионах России, потому что есть такие, где почти 20 % населения плохо им владеют. Соответственно, необходимо поднимать качество преподавания национального языка, ведь государство со всеми гражданами общается именно на русском.

«К тому же, ничто сегодня не мешает автору какого-нибудь экстравагантного словаря издаваться, если найдутся те, кто хочет вложиться в этот проект. То есть это такая творческая научная деятельность, которая не требует какого-то специального лицензирования или разрешения, не нужно сдавать какой-то квалификационный экзамен на право писать какое-либо пособие. Абсолютно любой гражданин может написать свой словарь в своей деревне – ему ничто не мешает. Поэтому и нужны какие-то единые требования», – рассуждает Осадчий.

Ранее президент Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности, поскольку он объединяет все народы России.