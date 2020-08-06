Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

Взгляд
6 августа, четверг  |  Последнее обновление — 16:14  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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США создают новую ядерную угрозу против России

Американцы близки к тому, чтобы вернуть на свои корабли тактическое ядерное оружие U.S. Navy/Global Look Press
Дональд Трамп, судя по всему, намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США – договоренность о неразмещении на боевых кораблях тактического ядерного оружия. Почему в 1980-х годах американские ракеты «Томагавк» морского базирования наводили страх на руководство СССР и какую опасность нашей стране и всему миру американские планы несут сегодня? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Лингвист рассказал о назревших изменениях правил русского языка

       6 августа 2020, 15:50
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    В русском языке могут быть пересмотрены правила, касательно удвоенной «н», а также слова с чередованием гласных в корнях, ведь если сделать написание единообразным, то ничего не изменится, заявил газете ВЗГЛЯД проректор по науке Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

    Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в России будет создана правительственная комиссии по русскому языку. По его словам она необходима для того, чтобы «провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации», а также разработать «концепцию государственной языковой политики и определить единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка».

    «Орфография – это некие нормы, которые складываются в обществе за время бытования языка. Она не является творением природы, письмо изобретает сам человек. То есть это то, как мы на письме фиксируем звуки: какими условными знаками люди договорились фиксировать звучащую естественную речь на письме», – говорит Осадчий.

    Он рассказывает, что правила орфографии и пунктуации неоднократно менялись в нашей стране. Например, последняя масштабная реформа была реализована большевиками в 1918 году, которая наиболее заметным образом проявилось в виде исключения нескольких букв из состава русского алфавита, таких как «ять», «фита» и другие. После данных изменений язык на письме стал гораздо проще.

    «На сегодняшний день в орфографии действительно назрело достаточно много изменений. Например, неурегулированным или не совсем логичным можно назвать правило по написанию одной и двух «н», чередующихся гласных в корнях (рос–раст, плав–плыв и т.д.). Непонятно, почему это чередование нужно учить ученикам, потому что можно было бы единообразно писать, например, один и тот же корень во всех случаях и от этого ничего не изменится», – считает Осадчий.

    По словам эксперта, от изменения таких правил никакой смысл не изменится, зато для написания сам язык станет гораздо проще.

    Также он отметил, что необходимо решить вопрос доступности русского языка в регионах России, потому что есть такие, где почти 20 % населения плохо им владеют. Соответственно, необходимо поднимать качество преподавания национального языка, ведь государство со всеми гражданами общается именно на русском.

    «К тому же, ничто сегодня не мешает автору какого-нибудь экстравагантного словаря издаваться, если найдутся те, кто хочет вложиться в этот проект. То есть это такая творческая научная деятельность, которая не требует какого-то специального лицензирования или разрешения, не нужно сдавать какой-то квалификационный экзамен на право писать какое-либо пособие. Абсолютно любой гражданин может написать свой словарь в своей деревне – ему ничто не мешает. Поэтому и нужны какие-то единые требования», – рассуждает Осадчий.

    Ранее президент Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности, поскольку он объединяет все народы России.


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