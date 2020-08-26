Досуговый центр открылся в Коми при поддержке компании РУСАЛ

В поселке Чиньяворык Княжпогостского района Коми состоялось торжественное открытие социокультурного центра, построенного при поддержке компании РУСАЛ. Проект был реализован в рамках программы обновления социальной инфраструктуры в регионах присутствия компании, инициированной Олегом Дерипаска.

На церемонии присутствовали врио главы Республики Коми Владимир Уйба, директор по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Яков Ицков, глава Княжпогостского района Анатолий Немчинов, управляющий директор предприятия «Боксит Тимана» Юрий Иванов и другие официальные лица, передает «Коминформ».

Строительство нового досугового центра стало значительным событием для жителей поселка. Шесть лет Чиньяворык жил без Дома культуры, который сгорел в 2014 году. И теперь здесь появился современный социокультурный центр площадью 282 кв. метра, с библиотекой и зрительным залом на 49 мест. На возведение этого объекта компания РУСАЛ направила 27 млн рублей.

«Отрадно, что у нас в республике реализуются такие замечательные партнерские проекты, в которых бизнес помогает формировать комфортную среду наших городов и поселков. Компания РУСАЛ не только вносит значимый вклад в развитие экономики Коми, но и поддерживает лыжный спорт, культурные и социальные проекты», – отметил Уйба в своем приветственном слове.

Социокультурный центр в Чиньяворыке построен в рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного в конце 2016 года между правительством Коми и компанией РУСАЛ.

«РУСАЛ и Республику Коми связывают прочные партнерские отношения. В Княжпогостском районе расположен Средне-Тиманский бокситовый рудник предприятия «Боксит Тимана», где трудится немало жителей республики. В рамках соглашения с Правительством Республики Коми только с 2016 по 2019 годы в экономику региона компанией РУСАЛ было вложено 6,7 млрд рублей. И мы стараемся не забывать о нуждах жителей регионов нашего присутствия – помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, образовательным учреждениям, поддерживаем культурные и спортивные проекты. И мы искренне рады, что в Чиньяворыке теперь появился современный досуговый центр, который позволит жителям комфортно отдыхать, общаться, послужит воспитанию подрастающего поколения», – отметил директор глиноземного бизнеса РУСАЛа Ицков.

Как заявил Уйба, до конца 2020 года в Коми планируется открыть еще два новых социокультурных центра.