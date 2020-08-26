Эксперты проанализировали стратегии новых партий

Эксперты Центра политической конъюнктуры проанализировали плюсы и минусы будущей стратегии и тактики новых партий в преддверии единого дня голосования, 13 сентября, который они считают неофициальным стартом предвыборной гонки. После выборов в региональные парламенты партии приступят к подготовке к следующим выборам, говорится в докладе.

Сентябрьские выборы в региональные парламенты окончательно определят перечень партий, которые смогут без сбора подписей принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году. В списке претендентов на эту льготу – четыре новые партии, созданные за последний год: «За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и «Партия прямой демократии», сообщается на сайте ЦПК.

Эксперты проанализировали структурные и функциональные особенности новых партий, их ресурсы и потенциал, качественный набор предлагаемых идеологических конструкций и количественные показатели поддержки, технологические инструменты и каналы коммуникаций с избирателями, а также иные важные параметры деятельности.

Так, специалисты привели карточки партий.

Партия «За правду» была создана 25 марта 2020 года. Слоган у партии отсутсвует. Председателем является Захар Прилепин. Основные фигуры: первый зампредседателя Александр Бабаков, первый зампредседателя Александр Казаков, секретарь экспертного совета Олег Матвейчев, член партии Иван Охлобыстин.

Партия «Зеленая Альтернатива» была создана 1 апреля 2020 года. Своим слоган использует: «За общество, людей, знания и рациональный путь вперед». Председателем является Руслан Хвостов. Основные фигуры: Алексей Куделин (Вася Ложкин), Михаил Махов, Виктор Бетехтин, Карен Даллакян.

Партия «Новые люди» была создана 24 марта 2020 года. Слоган – «Россия. Свобода. Будущее». Председателем партии является Алексей Нечаев. Основные фигуры: Александр Даванков, Артем Соловейчик, Роман Злотников, Виталий Лейбин.

Партия прямой демократии была создана 1 апреля 2020 года. Слоганом используют – «Возвращаем политику людям». Председателем партии является Вячеслав Макаров. Основные фигуры: Олег Артамонов, Алексей Пилько, Роман Злотников, Тимофей Шевяков.

По количеству регионов, в которых кандидаты партий были допущены до выборов лидирует партия «За свободу».

Отмечается, что у новых партий после регистрации остается ограниченное количество времени для создания региональных отделений. В случае невыполнения требований законодательства, решение о регистрации будет признано утратившим силу, а партия исключена из реестра Минюста.

Все партии были зарегистрированы в период с 24 марта по 1 апреля 2020 года, процесс регистрации региональных отделений должен быть завершен: у «Новых людей» – до 24 сентября, у партии «За правду» – до 25 сентября, у «Зеленой альтернативы» и «Партии прямой демократии» – до 1 октября.

Согласно данным самих партий, а также реестру юридических лиц, на данный момент все они справились с поставленной задачей, зарегистрировав региональные отделение в более чем половине регионов. Больше всего региональных отделений – у партии «За правду», меньше всего – у «Зеленой альтернативы».

Партии «За правду» и «Новые люди» делают ставку на европейскую часть России, «Зеленая альтернатива» и «Партия прямой демократии» – на Сибирь и Дальний Восток.

На данный момент самые высокие темпы – у партии «За правду» и «Новых людей», которые имеют не только больше всего региональных отделений, но и представленность в субъектах с наибольшим числом избирателей.

Также ЦПК оценили сайты и соцсети партий. По мнению экспертов, сайты новых партий выполняют номинальную функцию визиток, и не являются эффективными коммуникационными инструментами, на них отсутствует важная информация как о самой партии, так и о ее деятельности.

Статистика посещаемости сайтов новых партий недоступна в популярных метриках, таких как Liveinternet или mail.ru. Также отсутствует информация о посещаемости в сервисе SimilarWeb, что говорит о малой заметности партийных ресурсов.

Новые политические партии приняли решение сконцентрироваться на одной из соцсетей, несмотря на наличие аккаунтов в большинстве популярных сервисов. Все новые партии представлены в пяти социальных сетях: «ВКонтакте», Facebook, Instagram, YouTube и Telegram. Партии «Зеленая альтернатива» и «Партия прямой демократии» также имеют аккаунты в Twitter.

Больше всего подписчиков у «Новых людей» – 33,3 тыс. во всех соцсетях, на втором месте – «За правду» (20,9 тыс.), на третьем – «Зеленая альтернатива» – 3,1 тыс. подписчиков во всех соцсетях, на четвертом – «Партия прямой демократии» (2,2 тыс.).