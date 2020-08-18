Губернаторы рассказали о методах поддержки россиян во время пандемии

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 16:07  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Губернаторы рассказали о методах поддержки россиян во время пандемии

    18 августа 2020, 15:37

    Руководители Севастополя, Псковской, Ленинградской и Мурманской областей рассказали о своем опыте поддержки жителей регионов и бизнеса во время пандемии коронавирусной инфекции.

    Пандемия коронавируса, официально объявленная ВОЗ в январе этого года, заставила и федеральные, и региональные органы власти сконцентрироваться на поддержке граждан и бизнеса. Одни из первых мер были приняты в Севастополе. Как сообщил на пресс-конференции, посвященной урокам пандемии, губернатор Михаил Развожаев, уже в апреле в городе введены единовременные выплаты на детей в возрасте от 0 до 18 лет, передает «ФедералПресс».

    «Когда детей перевели на самоизоляцию и дистанционный режим обучения, организовывать процесс обучения стало сложно. Тем более многие родители на это время лишились работы или перешли на дистанционку. Поэтому мы решили выплатить по 3 тыс. рублей всем детям от 0 до 18 лет. Это было достаточно дорогое решение. Непросто было выделить ресурсы. Мы сформировали антиковидный фонд, посмотрели, какие расходы можно перенести на следующий год», – отметил Развожаев.

    При этом власти не учитывали ни степень социальной нуждаемости, ни наличие или отсутствие постоянной регистрации по месту жительства в Севастополе. Главным критерием получения выплаты стало обучение ребенка в школе или учреждении среднего профобразования, посещение детского сада. Для младенцев была применена отдельная процедура. В итоге выплаты получили свыше 85 тыс. детей, проживающих в Севастополе. Детские выплаты в Севастополе были утверждены еще до федеральных выплат, о которых президент Владимир Путин заявил в мае.

    В Псковской области власти взяли курс на открытость. По словам губернатора Михаила Ведерникова, «главный недостаток любой эпидемии – недостаток информации и слухи, которые рождаются». В регионе создан оперативный штаб, проводятся прямые эфиры совещаний и встреч с экспертами, врачами, главами районов – все это для того, отметил Ведерников, чтобы любой желающий мог послушать информацию о ситуации, мнения экспертов и т. д., и чтобы «места для слухов не оставалось».

    Активная работа велась и ведется в социальных сетях. Михаил Ведерников отметил, что он лично порой проверяет ответы чиновников на обращения граждан и критикует их, если ответ нечеткий, заформализованный.

    Как рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, для властей региона важно было сохранить малый и средний бизнес. Поэтому северный МРОТ (а это более 29 тыс. рублей) был выдан всем предпринимателям, занятым в сфере услуг. Это, по словам Чибиса, «позволило сохранить этих предпринимателей в режиме самоизоляции».

    Кроме того, в практику были внедрены общественные работы – жители области привлекались на уборку улиц в городах и получали за это зарплату в сумме более 40 тыс. рублей. Такая практика может быть сохранена и на будущее, по крайней мере, отметил Чибис, об этом просят главы муниципалитетов. Отметим также, что на летний период мурманские власти помогли трудоустроиться почти пяти тысячам подростков.

    Власти Ленинградской области, как сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Ялов, смогли обеспечить полный переход на дистанционное обучение 75 % школ. Налажена коммуникация между учителями, которые делятся с коллегами опытом работы на дистанционке, рассказывают о демонстрационных материалах.

    Также в регионе с мая этого года по инициативе губернатора Александра Дрозденко введены общественные работы. Причем не только по благоустройству и ремонту дорог, но и по разработке и доработке туристических маршрутов. Всего на это направление было выделено около 50 млн рублей, поддержку таким образом получили порядка тысячи ленинградцев.

    Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, во время пандемии изменились форматы и управления регионами, и коммуникаций власти и общества. Эксперт выделяет, например, систему здравоохранения, которая перестраивается с учетом новых вызовов и которая должна быть готова в любой момент к любым новым вызовам. Для системы образования важно развитие инфраструктуры. Пандемия доказала, что открытость власти – это не просто термин, а «единственно возможный формат коммуникаций власти и общественности». В сфере экономики и рынка труда властям также есть над чем подумать: прежде всего над тем, как привлечь квалифицированные кадры и чем удержать их.

    Глава ЭИСИ Глеб Кузнецов считает, что система здравоохранения в обозримом будущем столкнется с рядом вызовов, которые станут политическими вызовами для региональных властей уже в период парламентских выборов. Это и вопросы вакцинации от коронавируса, и кадровые. Это вопросы возвращения системы здравоохранения к нормальным нормам, к обычной работе. Стоит готовиться к тому, что увеличится поток плановых больных, которые из-за перепрофилирования медучреждений в период пандемии не получили необходимого лечения. Наконец, вызов социальной справедливости – администрирование ковидных выплат, соблюдение баланса между нагрузкой на медработников и доходов.

    «Предстоит пережить ряд серьезных шоков. Самое главное – вопрос доверия между пациентами и врачами, между пациентами и государством», – резюмировал Кузнецов.


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