Эксперт связал высокую явку на голосовании по поправкам с прощанием с 90-ми

1 июля Россия завершила этап своей истории, начатый в декабре 1993 года. Мы поставили новую веху, определили, как нашей стране развиваться дальше. Вот почему россияне довольны итогами голосования. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Точенов, комментируя итоги опроса ВЦИОМ, согласно которому 71% респондентов одобрил ход голосования.

«Мы прошли этап, который стартовал в 1993 году, когда мы принимали действующую Конституцию. Это тоже наша история, мы ее помним. Мы стали сегодня такими благодаря тем событиям», – считает президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.

Завершившееся 1 июля голосование стало символическим прощанием с прошлым, уверен политолог. «Россияне это чувствуют. Неслучайно, проект обновленной Конституции теперь одобрил гораздо больший процент избирателей, чем 27 лет назад. Если в 1993 году на всенародном голосовании «за» проголосовали 58% участников, то в этот раз – почти 78%», – сказал он.

«Люди поняли, что голосование нужно для них самих, что они выбирают будущее нашей страны. Это вторая причина, почему и явка оказалась столь высокой, и так много избирателей сказали «да». Ведь из поправок ясно следовало, что Россия будет социальным государством. Мы так устроены. Для нашего общества это естественно», – уверен эксперт.

Третьим фактором высокой активности избирателей эксперт назвал завершение периода самоизоляции. «Жители центральных городов России несколько месяцев были вынуждены провести в четырех стенах. Мы осознали, что жизнь вдруг может оказаться совершенно другой, чем мы привыкли. Мы поняли: надо защищать наш образ жизни, и для этого тоже надо идти и голосовать. Были и те, для кого возможность пойти проголосовать 1 июля, стала праздником. Люди реально так воспринимали этот день», – пояснил Точенов.

И наконец четвертым фактором стали созданные Центризбиркомом для граждан удобные условия. «Хочешь, голосуй электронно, как это было в Москве и Нижнем Новгороде, хочешь – голосуй на дому или вне помещения с начиная с 25 июня. Появилось много новых для России форм волеиъявления, которые в остальном мире уже используются. И народ тоже оценил это новшество», – подчеркнул Точенов. Эксперт добавляет, что среди тех, кто воспользовался возможностью голосовать через интернет, около 15% «не ходили на избирательный участок уже лет десять».

Во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, из которого следует, что большинство россиян удовлетворены прошедшим голосованием по поправкам к Конституции. Так, положительно оценил ход голосования 71% респондентов. Среди принявших участие в голосовании эта доля еще выше – она составляет 88%. Наиболее удовлетворены те, кто голосовал на дому (93%), вне помещения (92%) и на избирательном участке (87%). Наименее удовлетворены голосовавшие через интернет (74%).

Практически каждому голосовавшему россиянину было удобно голосовать – об этом сообщили 96% респондентов. Только 4% опрошенных выразили мнение, что голосование было организовано неудобно.

В целом организация голосования в течение семи дней, по мнению 72% принявших участие в голосовании россиян, стала более удобной (64% от всех опрошенных). Почти четверть проголосовавших (24%) сказали, что длительность в целом не повлияла на удобство голосования (среди всех ответивших эта доля немного выше – 28%). Только 3% заявили, что им стало менее удобно голосовать.

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