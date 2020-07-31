Путин подписал поправку в бюджет о зачислении компенсаций от «Норникеля»

Президент Владимир Путин подписал поправки в бюджетный кодекс, позволяющие зачислить в бюджет возмещения от «Норникеля» за разлив топлива в Норильске.

Поправки уточняют нормативы распределения компенсаций за вред водным объектам, передает РИА «Новости».

Согласно поправке, средства должны поступать в бюджет той стороны, чьей собственности был нанесен ущерб.

По новым нормам все платежи по искам о возмещении вреда, причиненного водным объектам, находящимся в собственности России, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда таким объектам, будут зачисляться в федеральный бюджет по нормативу 100%.

В случае, если вред причинен водным объектам в собственности региона или муниципалитета, подобные платежи на 100% пойдут в региональный или местный бюджет.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках, Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. По оценке экспертов, техногенная катастрофа под Норильском стала одной из крупнейших утечек нефтепродуктов в истории Арктики, которая представляет прямую угрозу экосистеме региона. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3.

Президент Владимир Путин потребовал восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». По итогам встречи главы государства с экологами-общественниками и ликвидаторами аварии были даны указания Росприроднадзору произвести оценку экологического ущерба от разлива топлива. В итоге ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей. «Норникель» заявил, что оспаривает рассчитанный размер вреда, но при этом подтверждает обязательства ликвидировать последствия. Компания пока озвучила лишь сумму, потраченную на ликвидацию непосредственных последствий аварии – 10 млрд рублей.

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