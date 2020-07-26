Министр обороны Британии заявил о «российской угрозе» в космосе

Британский министр обороны Бен Уоллес утверждает, что Россия и Китай якобы наращивают наступательные вооружения в космосе.

Он обвинил Россию в «провокационных испытаниях» по запуску «со спутника снаряда, имеющего характеристики вооружения». Как заявил британский министр, это «напомнило» об «угрозе, которую Россия представляет для национальной безопасности» Великобритании.

«Космос и наш доступ к нему имеют жизненно важное значение для нашего образа жизни», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Он заявил, что «Китай также разрабатывает наступательное космическое вооружение, и обе страны наращивают свой потенциал во всем его многообразии».

Уоллес указал на важность проводимого в Великобритании «самого масштабного и наиболее радикального с момента завершения холодной войны» обзора приоритетов «в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества».

Глава комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд призвал минобороны страны разработать стратегию противодействия России в космосе. Элвуд считает, что Россия может создать угрозу для британских спутников. В частности, речь идет о системе GPS, передает РЕН ТВ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что испытания Россией секретного военного спутника вызвали крайне бурную реакцию среди западных военных.