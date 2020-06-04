Зеленский нарушил нормы карантина

Офис украинского президента опубликовал фотографию, на которой Владимир Зеленский, члены его команды и власти Хмельницкого нарушают нормы карантина, действующие на Украине.

На фото Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Сергей Трофимов, мэр Хмельницкого Александр Симчишин и глава областной администрации Дмитрий Габинет сидят за столиком в помещении одного из кафе в Хмельницком.

«Крутой кофе в Хмельницком! Ароматный и вкусный. Первые кафе выходят из карантина, оправляемся потихоньку от коронавирусной эпидемии», – говорится в сообщении офиса в Facebook.

При этом сейчас на Украине размещение гостей в кафе разрешено только на летних площадках. Полноценная работа кафе будет возобновлена только с 5 июня.

Также на фото присутствует главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он находится не за столиком.

Ни на Зеленском, ни на остальных представителях украинской власти нет медицинских масок.