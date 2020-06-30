США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

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30 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Греф дал сомнительный прогноз курса рубля

Герман ждет 60 рублей за доллар к концу года Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Российский рубль скоро существенно вырастет – вплоть до тех значений, которые имел до коронавирусного кризиса в экономике. По крайней мере, такой прогноз делает глава Сбербанка Герман Греф. Чем он аргументирует свой оптимизм и почему другие экономисты с ним не согласны? Подробности...
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Провокаторы испытывают на прочность голосование по поправкам

Израильтянка утверждает, что ей удалось обмануть российскую избирательную системуФото: с личной страницы на Facebook
Все время, пока идет голосование по поправкам в Конституцию различные оппозиционеры стараются нащупать уязвимости в новых системах голосования. Один из способов – попытаться проголосовать несколько раз различными способами, в том числе из-за рубежа. Как относиться к попыткам взлома избирательной системы и как следует наказывать подобных провокаторов? Подробности...
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Как «поправить» детство российских детей

Заинтересовать детей педагоги могут не только техникойФото: Артем Геодакян/ТАСС
Педагоги все чаще говорят о необходимости «переизобретения детства» – работы с детьми после отмены противоэпидемических ограничений. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в Челябинской области и узнал, какой именно опыт вынесли дети и преподаватели из долгих месяцев карантина. А также о том, что из этого опыта следует оставить для дальнейшей школьной и внеклассной жизни. Подробности...
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Поправки в конституции Грузии откроют путь к возрождению Саакашвили

Россия достаточно безболезненно перенесла бы возрождение в Тбилиси даже Гитлера, а не только СаакашвилиФото: EPA/Sergey Dolzhenko/ТАСС
Пока в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, в Грузии свои поправки в основной закон уже утвердили − их приняли в парламенте большинством голосов. Это финал громкой истории, которая продолжалась больше года и включила в себя антироссийские протесты и санкции со стороны Москвы. Теперь Михаилу Саакашвили будет гораздо проще вернуть себе Грузию. Но есть одно «но». Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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США все больше похожи на СССР

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее в США наступление единственно верного политкорректного мировоззрения пронзительно напоминает СССР. Массовых кровавых репрессий с миллионными жертвами, как при Сталине или Мао, конечно, нет. Но пока прогрессивные силы и не захватили власть окончательно. Подробности...

В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Западное общество, заточенное изначально на равенство и толерантность ко всем, превращается в настоящую антиутопию, где кричат «распни» уже даже не за осуждение – за недостаточное внимание к проблемам «угнетенных». Подробности...
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Наказывать строго, чтобы неповадно было

Мария Бутина, член Общественной палаты РФ
После журналиста «Дождя» Павла Лобкова у нас появился еще один «герой», страстно желающий высказать свое мнение по поправкам к Конституции дважды. Некий «проживающий в Лондоне москвич» заявил, что смог проголосовать дважды: в посольстве и онлайн. Дело за малым – привлечь товарища по статье. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев
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      В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы

      24 июня на Красной площади в Москве прошел главный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 14 тыс. военнослужащих из России и 13 иностранных государств, а также свыше 200 единиц техники, в том числе новейшей
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      Объявлены победители конкурса памятника врачам – борцам с COVID-19

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              США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

              30 июня 2020, 09:35

              Текст: Евгения Шестак

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              США с 29 июня ужесточили правила экспортного контроля в отношении поставок товаров в Россию. Речь идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

              В документе Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США одно из правил отменяет исключение для американских экспортеров, которые ранее могли поставлять в Россию широкий спектр товаров без лицензии, если они предназначались для гражданского использования потребителями (подшипники, полупроводники, компьютеры, телекоммуникационное оборудование, радиолокационные системы, оборудование для производства самолетных двигателей и другое), передает ТАСС.

              В результате компаниям понадобится дополнительное время на получение лицензии. При этом в разрешении может быть отказано, если у бюро возникнут сомнения в конечном пользователе продукции. 

              Отмечается, что изменение помимо России, Китая и Венесуэлы также коснется Армении, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Ирака.

              Свое решение о введении новых правил BIS для таких поставок объяснило тем, что страны вроде России и Китая часто применяют стратегию интеграции гражданских и военных отраслей, что затрудняет идентификацию конечного пользователя для американских компаний.

              Второе ограничение затронет также Россию, Китай и Венесуэлу, оно расширит определение «военного пользования» товаров и сузит и без того минимальные возможности российского оборонного сектора закупать американские товары, программное обеспечение и технологии.

              В список товаров, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции, входит различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

              «Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки», – утверждает министр торговли Уилбур Росс. 

              Документ также отдельно ужесточает требования для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Китай.

              Ранее министерство торговли Соединенных Штатов приостановило действие преференциального режима в отношении Гонконга. 


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