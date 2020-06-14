В Пулково столкнулись два самолета

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два самолета, пострадавших нет, сообщил источник.

«14 июня при рулении на полосе произошло касательное столкновение самолетов рейсов Санкт-Петербург – Иркутск и Санкт-Петербург – Калининград», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что погибших и пострадавших нет, аэропорт работает в штатном режиме.