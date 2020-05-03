Россияне рассказали о планах после окончания самоизоляции

Аналитики сервиса для путешественников OneTwoTrip выяснили, чем россияне планируют заняться сразу после окончания режима самоизоляции.

Как уточняют источники, в опросе приняли участие 3,4 тыс. человек, которые могли выбрать несколько вариантов ответа, сообщает RT.

По итогам опроса выяснилось, что 86,5% респондентов мечтают поскорее встретиться с родными и друзьями, сходить в гости.

Почти 70% опрошенных сразу после снятия ограничений планируют пойти гулять в парк.

Кроме того, 69% респондентов хотели бы отправиться в путешествие, а 64,2% ждут, когда можно будет обниматься и здороваться за руку со знакомыми при встрече.

Около 63% участников опроса заявили: как только откроются рестораны, сразу же отправятся в любимое заведение. Около 58% опрошенных соскучились по шашлыкам, а по прогулкам в торговом центре – 43,6%.

Ранее Сергей Собянин заявил, что решение о снятии режима самоизоляции в Москве может быть принято после майских праздников, если будет отмечена позитивная динамика по коронавирусу. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как будет проходить послабление режима ограничений.

Напомним, ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.

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