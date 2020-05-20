Хафтар решил отвести войска от Триполи из-за Ураза-байрам

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара решила отвести свои подразделения на два-три километра от Триполи в связи с наступлением праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам).

«Мы решили отвести силы на всех фронтах в Триполи на расстояние 2-3 километра, чтобы увеличить простор в районе Триполи для отправления религиозных обрядов и обмена визитами, а также связям между ливийцами, как это происходит на севере, востоке и западе страны», – передает РИА «Новости» слова спикера ЛНА Ахмеда аль-Мисмари .

В ЛНА рассчитывают, что «враг последует этому примеру во избежание кровопролития по окончании месяца Рамадан».

Отвод сил предполагается начать с 12.00.

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