Песков предложил спрашивать о шансах продления ДСНВ у США

Вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) нужно задавать США, так как не от России исходят инициативы по слому соглашения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вопрос этот нужно задавать в Вашингтоне. СНВ продолжает оставаться единственным документом по ограничению вооружений. Важный для всей планеты документ. Действия по слому этого документа, непродлению предпринимаются не из Москвы. Скорее это нежелание наших американских коллег, в связи с чем мы неоднократно высказывали свои сожаления», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что это реальность, а не простое ощущение.

«Действительно, коронавирус поставил на паузу многие жизненно важные процессы – это реальность, с которой нам приходится сталкиваться», – добавил представитель Кремля.

Ранее в среду зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что США постоянно создают препятствия для продления СНВ-3, словно пытаясь сорвать продление документа.

До этого стало известно о приостановке Россией и США инспекций в рамках СНВ-3.