В Приморье умер второй пациент с коронавирусом

В Приморском крае умер второй пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Второй пациент с коронавирусом умер в Приморском крае. Им оказался 62-летний житель Арсеньева, который вернулся в середине марта из Египта. <...> Мужчина вернулся 18 марта и сразу был помещен под наблюдение специалистов в инфекционный госпиталь, как гражданин, прибывший из неблагополучной по распространению COVID-19 страны», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

По данным властей, все дни, до 26 марта включительно, тест на наличие вируса у погибшего давал отрицательный результат, однако 27 марта диагноз подтвердился, а течение болезни усугубилось пневмонией. Лечение и все реанимационные мероприятия, проводимые врачами госпиталя, результата не дали. На сегодняшний день три человека в регионе находятся в статусе ожидания заключительного диагноза по коронавирусу. Новых случаев заболевания на 9.00 (2.00 мск) 7 апреля не выявлено.

Медицинское наблюдение продолжают более 8 тыс. жителей региона, находящихся на режиме самоизоляции. Всего на коронавирусную инфекцию было обследовано почти 9 тыс. человек. В карантинно-изоляционных пунктах размещены более 200 человек. В Приморье разворачиваются дополнительные койки в инфекционных отделениях.

Всего в Приморье было подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции, двое пациентов умерло, двое – выписаны. Лечение получают четыре человека.

Накануне в Приморье решили ввести систему электронных пропусков, подтверждающих право жителя передвигаться по Владивостоку для исполнения профессиональных обязанностей. Речь идет о врачах, фармацевтах, сотрудниках служб жизнеобеспечения, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат трудиться в апреле, несмотря на нерабочий месяц.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. В России число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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