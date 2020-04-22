В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Среди умерших – пациенты от 38 до 90 лет. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз. 38-летний пациент страдал хроническим бронхитом», – говорится в сообщении оперштаба.

Общее число летальных случаев достигло 288.

За прошлые сутки в Москве умерли 28 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По данным ВОЗ, число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире почти на 74 тыс. – на 9 тыс. меньше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 6 тыс. – почти на 1 тыс. больше, чем днем ранее.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД