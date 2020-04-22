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НОВОСТЬ ЧАСА:В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
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Как США могут наказать Китай за пандемию
«Неверующие в коронавирус» вывели осетин из самоизоляции
Испытания танков «Армата» в Сирии стали легендой
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»
Война с вирусом больше всего похожа на Первую мировую
Дмитрий Ольшанский, публицист
Происходит нечто катастрофическое, но в этой нудной катастрофе нет никакого идейного или морального воодушевления, пафоса, катарсиса, а есть только бессмыслица и опустошенность. Подробности...
Зулейха открыла глаза на убожество «культурки»
Сергей Мардан, публицист
Этот вирус поразил русскую культуру еще на излете советской власти и продолжает пожирать ее изнутри сорок лет. Если этой болезни не нашлось вакцины, я бы предложил носителей на пожизненную изоляцию от госбюджета. Подробности...
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Вирусу не важно, отрицаете вы его или нет
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем больше свидетельств серьезности эпидемии, причем уже не из Италии и Испании, а прямо с соседней улицы – тем сильнее нарастает отрицание самой заразы. В итоге люди, вполне адекватные и здравомыслящие, начинают тиражировать самые фантастические теории заговора. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Россия борется с коронавирусом
По состоянию на 21 апреля число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в России превысило 50 тысяч человек. Средний возраст заболевших в стране составляет 47,9 года для женщин и 44,7 года для мужчинПодробности...
Из-за пропускного режима в Москве появились очереди людей и машин
В среду, 15 апреля, в Москве заработала система цифровых пропусков – для передвижения по городу на общественном или личном транспорте всем горожанам нужно было сначала оформить соответствующее разрешение. Без проблем в итоге не обошлось: на въездах в город образовались пробки, на входах в метро – очередиПодробности...
Лучшие образцы флешмоба «Изоизоляция»
Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта МиллеПодробности...
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