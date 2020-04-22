В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом в возрасте от 30 до 93 лет, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее число умерших больных в столице достигло 261 человека, передает ТАСС.

Днем ранее в Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом.

«Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них – гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, онкология, аневризма аорты», – отметили в штабе.

Так, 30-летний мужчина находился на лечении в федеральной больнице. У него установлен диагноз: двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом, также он страдал системной красной волчанкой. Один из скончавшихся проходил лечение в частной клинике.

Накануне в России подтвердили 5642 новых случая коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 52 тыс. 763 заболевших в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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