В рамках демпфирующего механизма по ценам на топливо нефтедобывающие компании перечислили в бюджет России 10,5 млрд рублей за март, сообщил замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

«Розничные цены на топливо в РФ не реагируют на мировые рынки, так как внутри страны работает принцип демпфера, то есть власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет», – сказал Васильев, сообщает РИА «Новости».

«Так, за март в казну было перечислено 10,5 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма», – добавил сенатор.

По его словам, в последнее время часто звучит предложение снизить цены на топливо в качестве социальной поддержки населения. Васильев считает, что «было бы целесообразно установить фиксированные цены на дизельное топливо в период посевной».

Ранее политолог заявил, что Россия сделала выводы из урока с падением цен на нефть в 90-х.