Россия осудила разрушение памятников на партизанском кладбище в БиГ

Москва решительно осуждает акт вандализма на партизанском кладбище в городе Мостар, заявило посольство России в Боснии и Герцеговине.

Посольство заявило, что в канун 75-летия Победы над фашизмом разрушение памятников «вызывает глубокое возмущение в сердце каждого цивилизованного человека». Дипломаты назвали «очередное разрушение могил» партизан Югославской Освободительной Армии «варварским действием».

Подчеркивается, что инцидент произошел в «известной своим широким многонациональным антифашистским движением Боснии и Герцеговине», передает ТАСС.

Россия призвала БиГ «оперативно предпринять исчерпывающие меры». Москва указала на необходимость наказать виновных в вандализме и не допустить его повторения.

Партизанское кладбище в Мостаре было открыто в 1965 году. Здесь расположены 810 надгробных плит и центральный памятник, изображающий срубленное дерево (символ погибшей молодости). Кладбище было повреждено в Боснийскую войну, а после нее стало объектом нападений вандалов. С 2006 года оно входит в число национальных памятников страны.

Напомним, в Праге снесли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.