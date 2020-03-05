Названы победители специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020»

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5 марта, четверг  |  Последнее обновление — 17:07  |  vz.ru
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Американские страхи укрепили рубль

США начали спасать мировую экономикуФото: Максим Стулов/|Ведомости/ТАСС
Неожиданное снижение ставки ФРС и удар по доллару обескуражило и напугало — последний раз американский регулятор так делал в разгар крупнейшего в истории глобального кризиса фондового рынка в 2008 году. Неужели в США решили придержать наступление новой рецессии? России такие шаги могут пойти на пользу.  Подробности...
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Кто победит в переговорах Путина и Эрдогана

Лидеров России и Турции ждут сложнейшие переговорыФото: Alexei Druzhinin/Xinhua/ZUMA Wire/ТАСС
В четверг, 5 марта, в российской столице состоятся важнейшие российско-турецкие переговоры между президентами Путиным и Эрдоганом. Речь пойдет в том числе о разрешении военно-политического кризиса, связанного с боями в сирийском Идлибе. У обоих лидеров на руках серьезные козыри, подкрепляющие их позиции. Чьи аргументы окажутся сильнее и почему? Подробности...
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Румыния поссорилась с Россией из-за золотых табличек на неизвестном языке

На 513 табличках, найденных в Румынии, были выгравированы картинки и тексты на неизвестном языкеФото: из личного архива
Алексея Умнова-Денисова
«Из-за наличия фотографий золотых румынских пластинок власти обвинили меня в их краже, хотя сами заявляют, что ими не владеют. Потому я собираюсь обратиться к юристу, чтобы привлечь румын к ответственности», – рассказал газете ВЗГЛЯД ученый-лингвист Алексей Умнов-Денисов. Ранее ему запретили въезд в Бухарест, что вызвало скандал в российско-румынских отношениях.  Подробности...
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Зеленский изгнал самое бездарное правительство Украины

Новый премьер-министр Украины Денис ШмыгальФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Верховная рада Украины на внеочередном заседании отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и назначила новое, во главе с вице-премьером Денисом Шмыгалём. Гончарук побил своеобразный рекорд, пробыв на посту полноценного премьера (не и. о.) всего полгода. Почему Зеленский поменял управленческую команду, кто занял посты в новом кабинете министров – и куда они приведут Украину? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пришло время Европы платить по счетам

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Существование ЕС в качестве относительно самостоятельного международного игрока – это для России гораздо лучше, чем дальнейшее движение к миру тотального американо-китайского противостояния, где места для альтернативных решений уже не будет. Подробности...

Зачем в Конституции вспоминать Бога и русских

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Традиции, идеалы, вера предков – все это объединяет нас. Прекрасно, что это будет записано в Конституции. И при чем тут светский характер нашего государства? О том, что оно светское, сказано в первой главе Конституции, основах конституционного строя – ее никто не трогает и не отменяет. Подробности...
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Трагедия на дне рождения блогерши показала болезнь общества

Сергей Худиев, публицист, богослов
Трагическая гибель гостей на дне рождения вызвала парадоксальную реакцию в социальных сетях. Многие комментаторы повели себя так, будто произошло что-то очень смешное. Заговорили о «премии Дарвина», стали потешаться над невежеством людей. Подробности...
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              Названы победители специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020»

              5 марта 2020, 17:01

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              Объявлены имена 30 победителей финала специализации «Здравоохранение» конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

              Восемь человек представляют Санкт-Петербург, шесть – Москву, по два – Краснодарский край и Московскую область, а также по одному человеку – Рязанскую, Саратовскую, Ростовскую, Ленинградскую, Брянскую, Челябинскую, Воронежскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия, Башкортостан, Карелия и Красноярский край. Из них 10 человек примут участие в суперфинале конкурса «Лидеры России» в Сочи. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

              В финале специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» приняли участие 100 конкурсантов из 34 регионов России. Оценочные мероприятия финала проходили 4 марта в Москве. В церемонии награждения 5 марта приняли участие: первый заместитель Министра здравоохранения Татьяна Яковлева; президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль; директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. И.М. Сеченова, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Хальфин и руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

              Все 30 победителей финала получат наставников из числа авторитетных представителей медицинского сообщества. 10 победителей специализации «Здравоохранение», показавших наиболее высокие результаты в очном испытании, продолжат борьбу в суперфинале конкурса «Лидеры России», который пройдет 27 – 31 марта в Сочи.

              Первый заместитель Министра здравоохранения Татьяна Яковлева отметила, что каждый из победителей нужен и востребован в системе здравоохранения для решения стоящих перед отраслью задач.

              «Сегодня здесь собрались настоящие лидеры, управленцы нового поколения. Вы не представляете, как вы нужны! Как нам не хватает профессионалов-управленцев! Посмотрите, какие задачи поставили перед нами Россия и Президент. Без таких лидеров, как вы, решить их невозможно. Нам нужно реализовать национальный проект «Здравоохранение», реорганизовать работу первичного звена. Но самое главное – нам нужно создать эффективную и качественную систему здравоохранения. Но без вас, без лидеров, сделать это будет очень сложно», – заявила она.

              «Сегодня нам нужны профессиональные управленцы, которые смогут убедить и повести за собой, а также принять на себя ответственность за результат. Во многих регионах особенно не хватает главных врачей поликлиник и больниц, даже региональных министров здравоохранения. Нужно дать возможность молодым специалистам проявить свои компетенции. Смотря на лица победителей, я понимаю, что мы выполним поручение Президента, Россия должна войти в десятку стран–лидеров по продолжительности жизни людей», – добавила Татьяна Яковлева.

              Приветствуя победителей, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, член наблюдательного совета конкурса «Лидеры России 2020», наставник специализации «Здравоохранение», сопредседатель Центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль высоко оценил уровень их подготовки, глубину знаний и разносторонние навыки.

              «Этот конкурс, безусловно, полезная инициатива. После того, как пообщаешься с участниками, понимаешь, что здравоохранение не пропадет. Вы не подвели, но давайте не будем останавливаться и продолжим движение вперед!» — сказал Леонид Рошаль.

              Директор Высшей школы управления здравоохранением Института лидерства и управления здравоохранением ПМГМУ им. И.М. Сеченова, наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020» Руслан Хальфин отметил, что победители специализации «Здравоохранение» представляют лучшие медицинские кадры.

              «Победители представляют лучшие медицинские кадры, чьи знания и талант позволят внести существенный вклад в решение насущных проблем здравоохранения, сделать его более доступным и качественным, повысить удовлетворенность пациентов. Мы видели ваши дела, как вы решали задачи и кейсы, и убедились, что вы – большие знатоки. В любой победе есть доля везения, но вам не повезло – вы заслужили эту победу. Вы – надежда здравоохранения и его будущего», – сказал Руслан Хальфин.

              Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что конкурс объединил тех, кто на деле подтверждает свой профессионализм и своими достижениями развивает и улучшает медицинскую отрасль уже сегодня.

              «В третьем сезоне конкурса мы впервые проводим профильные специализации, и результаты трека «Здравоохранение» говорят о том, что это было правильное решение и полезная инициатива. В полуфинале и финале встретились яркие и талантливые управленцы в сфере здравоохранения со всей страны. Победителями стали перспективные ученые, эффективные организаторы здравоохранения, а также врачи-практики. Приятно отметить, что многие из участников являются продолжателями семейных династий врачей, у некоторых есть собственные изобретения, научные разработки, которые уже сегодня помогают пациентам бороться с различными заболеваниями. По итогам полуфинала и финала специализации сформирован кадровый резерв профильных управленцев, которые продолжат развивать сферу здравоохранения России», – сказал Алексей Комиссаров.

              Полуфинал и финал специализации «Здравоохранение» проходили с 29 февраля по 5 марта. Конкурсанты прошли повторное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа, участвовали в проблемно-аналитической деловой игре, мастер-классах, а также вырабатывали предложения в рамках стратегической сессии по развитию национального проекта «Здравоохранение».

              Специализация «Здравоохранение» стала одним из трех профильных треков конкурса «Лидеры России 2020». Задача – выявить перспективные кадры среди работников системы здравоохранения России и сформировать кадровый резерв для разных уровней должностей. Наставниками для победителей трека выступают авторитетные представители медицинского сообщества – руководители крупнейших научных и образовательных центров, федеральных агентств и ведомств.



               
               
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